Angelica Daujotas

أطقم كندا لكأس العالم 2026 من فيفا: الأساسي، الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

أطقم كندا لكأس العالم 2026 تقدم أخيرًا هوية وطموحًا وتصميمًا لافتًا للنظر

كشفت كندا عن أطقمها المنتظرة منذ فترة طويلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم (FIFA) بعدما قدمت نايكي أخيراً مظهراً مصمماً خصيصاً للدولة المضيفة المشاركة.

بعد أن فاتتها فرصة الحصول على تصميم فريد في 2022، يدخل منتخب كندا للرجال هذه المرة كأس عالم على أرضه بهوية جريئة بعنوان “Full Tilt”، تمزج بين الإرث والابتكار ورمزية وطنية لا تخطئها العين.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أطقم كندا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تصاميم الطقمين الأساسي والاحتياطي، وتفاصيل الإصدار، وكم تبلغ تكلفتها.

    مجموعة كندا المنزلية

    يحافظ طقم كندا الأساسي لعام 2026 على وفائه للتقاليد لكنه يرتقي بها بتصميم حديث ولافت. القميص يغلب عليه اللون الأحمر، مع رسم ورقة قيقب لافتة بنغمتين منقسمة عبر الواجهة، في إشارة واضحة إلى أكثر رموز البلاد شهرة.

    وضعت نايكي ورقة القيقب في المركز بوصفها السمة المحدِّدة، بما يمثل الوحدة والزخم إلى الأمام، بينما تستلهم تفاصيل الأداء الدقيقة من ملابس الهواء الطلق الكندية. تضيف الحواف السوداء وعناصر التشطيب المصقولة تبايناً، بينما يستخدم البناء العام أحدث تقنية Aero-FIT من نايكي لتحسين تدفق الهواء والراحة على أرض الملعب.

    والنتيجة طقم يبدو كلاسيكياً وحازماً في آن واحد - مصمم ليبرز على أرضه.

    طقم كندا الاحتياطي

    يتخذ طقم كندا خارج الأرض نهجًا أكثر تجريبية بكثير، مائلًا إلى جمالية أغمق وأكثر عدوانية. يتميز القميص بقاعدة سوداء مع نمط رسومي أبيض فوضوي، صُمم ليشبه الجليد المتشقق، في إشارة إلى ثقافة الرياضات الشتوية في البلاد وقدرتها على الصمود.

    يتماشى هذا التوجه البصري الجريء مع نهج نايكي الأوسع لعام 2026، حيث تُصمم أطقم خارج الأرض كتصريحات تتطلع إلى المستقبل بدلًا من كونها بدائل تقليدية.

    إنه تباين حاد مع الطقم الأساسي، مقدمًا هوية مميزة تعكس كلاً من الحدة والطاقة قبل التوجه إلى البطولة.

