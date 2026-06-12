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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

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أطقم كندا لكأس العالم لكرة القدم 2026: الطقم الأساسي، الطقم الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

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قمصان الفرق
كأس العالم
كندا

أطقم كندا لكأس العالم 2026 تقدم أخيرًا هوية وطموحًا وتصميمًا لافتًا للنظر

كشفت كندا عن أطقمها المنتظرة منذ فترة طويلة لكأس العالم 2026 من FIFA، حيث تقدم نايكي أخيرًا مظهرًا مُصممًا خصيصًا للدولة المشاركة في الاستضافة.

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بعد أن فاتهم الحصول على تصميم فريد في 2022، يدخل منتخب كندا للرجال هذه المرة كأس عالم على أرضه بهوية جريئة بعنوان “Full Tilt”، تمزج بين الإرث والابتكار ورمزية وطنية لا تخطئها العين.

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إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أطقم كندا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تصاميم الطقمين الأساسي والاحتياطي، وتفاصيل الإصدار، وكم تبلغ تكلفتها.

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تسوق: أطقم كندا لكأس العالم 2026 من FIFA

  • Canada 2026 home kitNike

    طقم المنزل الكندي

    يحافظ طقم كندا المنزلي لعام 2026 على وفائه للتقاليد لكنه يرتقي بها بتصميم حديث ولافت. القميص يغلب عليه اللون الأحمر، مع رسم ورقة قيقب ثنائي النغمة لافت عبر الواجهة الأمامية، في إشارة واضحة إلى أكثر رموز البلاد شهرة.

    وضعت Nike ورقة القيقب في المركز كالسمة المحدِّدة، ممثلةً الوحدة والزخم إلى الأمام، بينما تستلهم تفاصيل الأداء الدقيقة من ملابس الهواء الطلق الكندية. تضيف الحواف السوداء وعناصر التشذيب المصقولة تباينًا، بينما يستخدم البناء العام أحدث تقنية Aero-FIT من Nike لتحسين تدفق الهواء والراحة على أرض الملعب.

    والنتيجة طقم يبدو كلاسيكيًا وحازمًا في آن واحد - مصممًا ليبرز على أرضه.

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  • Canada away kitNike

    طقم كندا الاحتياطي

    يتخذ طقم كندا الاحتياطي نهجًا أكثر تجريبية بكثير، مائلًا إلى جمالية أغمق وأكثر عدوانية. يتميز القميص بقاعدة سوداء مع نمط رسومي أبيض فوضوي، صُمم ليشبه الجليد المتشقق، في إشارة إلى ثقافة الرياضات الشتوية في البلاد وقدرتها على الصمود.

    يتماشى هذا التوجه البصري الجريء مع نهج نايكي الأوسع لعام 2026، حيث تُصمم الأطقم الاحتياطية كتصريحات تتطلع إلى المستقبل بدلًا من كونها بدائل تقليدية.

    إنه تباين حاد مع الطقم الأساسي، مقدمًا هوية مميزة تعكس كلاً من الحدة والطاقة قبل انطلاق البطولة.

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