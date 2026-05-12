"""

مع بزوغ الشتاء علينا بالنسبة للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف من كرة القدم. تمسّكوا لأن الأمر لن يطول حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تهدف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم، الذي فازوا به في قطر 2022. كانت تلك قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم حيث حصل ليونيل ميسي ورفاقه أخيرًا على الكأس المرغوبة.

قبل المنافسة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقمًا منزلية لـ22 دولة، بما في ذلك حاملو اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمضيفون المشتركون المكسيك، والعديد غير ذلك. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها في جمالية حداثية تتطلع إلى الأمام.

adidas

""""""

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل أمة من خلال توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية من هويتها. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم السابقة الأيقونية، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت adidas عن أطقم اللعب خارج الأرض الرسمية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهاماً من الثقافة الفريدة لكل أمة، تعيد قمصان اللعب خارج الأرض تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية من adidas – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمَّقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء.

PUMA

تمتد قصة adidas مع كرة القدم بعمق، من الأداء على أرض الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ومع ترك بصمتها على أكبر مسرح في كرة القدم العالمية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، تُطبع علامة adidas Trefoil – علامة adidas للأصالة - على الجانب الأيمن من كل صدر. يكرّم كل قميص ثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تخيله لتلبية متطلبات اليوم، ويُصنع بفخر من أجل ثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه.

كان أحدث إطلاق رئيسي للأطقم من Nike في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات للملعب وخارج الملعب مع استكشاف عميق لإرث كل فريق وثقافته وهويته، جالبةً إحساساً لافتاً بالتفاؤل وإلهاماً موجهاً نحو المستقبل.

Nike

""""""

كما يُعدّ محورياً في هذه الرؤية أيضاً تقنية Nike Aero-FIT لتبريد الأداء، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة عالية التخصص، محددة الغرز، للمساعدة في إبقاء الرياضيين باردين في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

وحذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم لفرقها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. لقد تم بناء كل تصميم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وشخصيتها وروحها، ومُهندَس لأعلى مستوى من اللعبة، ومع ذلك متجذر في نفس العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما تُلعب.

سواء كنت تشاهد في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصياً، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يشرح الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك للبطولة الكبيرة:

تسوّق: أطقم كأس العالم 2026

"""