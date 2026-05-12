Renuka Odedra

ترجمه

أطقم كأس العالم 2026: الأرجنتين، البرازيل، البرتغال، إنجلترا وجميع قمصان أفضل المنتخبات كُشف عنها

مثّل فريقك في الوقت المناسب لصيف من كرة القدم

مع بزوغ الشتاء علينا بالنسبة للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف من كرة القدم. تمسّكوا لأن الأمر لن يطول حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تهدف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم، الذي فازوا به في قطر 2022. كانت تلك قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم حيث حصل ليونيل ميسي ورفاقه أخيرًا على الكأس المرغوبة.

قبل المنافسة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقمًا منزلية لـ22 دولة، بما في ذلك حاملو اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمضيفون المشتركون المكسيك، والعديد غير ذلك. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها في جمالية حداثية تتطلع إلى الأمام.

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل أمة من خلال توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية من هويتها. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم السابقة الأيقونية، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت adidas عن أطقم اللعب خارج الأرض الرسمية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهاماً من الثقافة الفريدة لكل أمة، تعيد قمصان اللعب خارج الأرض تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية من adidas – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمَّقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء. 

تمتد قصة adidas مع كرة القدم بعمق، من الأداء على أرض الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ومع ترك بصمتها على أكبر مسرح في كرة القدم العالمية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، تُطبع علامة adidas Trefoil – علامة adidas للأصالة - على الجانب الأيمن من كل صدر.  يكرّم كل قميص ثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تخيله لتلبية متطلبات اليوم، ويُصنع بفخر من أجل ثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه. 

كان أحدث إطلاق رئيسي للأطقم من Nike في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات للملعب وخارج الملعب مع استكشاف عميق لإرث كل فريق وثقافته وهويته، جالبةً إحساساً لافتاً بالتفاؤل وإلهاماً موجهاً نحو المستقبل. 

كما يُعدّ محورياً في هذه الرؤية أيضاً تقنية Nike Aero-FIT لتبريد الأداء، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة عالية التخصص، محددة الغرز، للمساعدة في إبقاء الرياضيين باردين في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

وحذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم لفرقها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. لقد تم بناء كل تصميم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وشخصيتها وروحها، ومُهندَس لأعلى مستوى من اللعبة، ومع ذلك متجذر في نفس العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما تُلعب.

سواء كنت تشاهد في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصياً، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يشرح الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك للبطولة الكبيرة:

    """ الجزائر I الصفحة الرئيسية """

    مستوحى من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، يتميز قميص الجزائر الأساسي بتخطيط رسومي ديناميكي على شكل خطوط باللونين البيج والأبيض، مع لمسة نهائية خضراء نابضة بالحياة عبر خط العنق والكتفين. هذا التجسيد للكثبان المتموجة الأيقونية للبلاد، يربط الفريق بالوطن، إلى جانب 'الجزائر التي تظهر بالعربية على الجزء الخلفي من الرقبة.

    الجزائر I بعيد

    مستوحى من الألوان الزاهية للصحارى الصخرية والواحات الغنّاء الموجودة في أنحاء الجزائر، يتميز قميص خارج الديار بخطوط خضراء عمودية متداخلة على خلفية خضراء داكنة لافتة، تعكس المناظر الطبيعية الفريدة للبلاد ولوحتها التقليدية. تُكتب «الجزائر» بفخر بالعربية عبر الجزء الخلفي من الرقبة، لربط الفريق بوطنه، في رحلته في كأس العالم.

    """ الأرجنتين I الصفحة الرئيسية """

    الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض تتخذ مظهراً متغيراً، مع تأثير تلاشي فريد بثلاثة ألوان، مستحضرة درجات اللون الأزرق من قمصان الفوز بكأس العالم الثلاثة السابقة – 1978، 1986 و& 2022. ويظهر على الجزء الخلفي من الرقبة توقيع مخصص يحمل عبارة ‘1896’ – احتفالاً بتاريخ تأسيس اتحاد الكرة الأرجنتيني (AFA). 

    الأرجنتين I خارج الديار

    يستمد قميص خارج الديار إلهامه من تراث الأرجنتين الفني الغني، ويتميز بنمط رسومي أزرق دوّامي مميز مستوحى من الزخارف التقليدية للبلاد. تبرز لمسات من الأبيض على قاعدة سوداء الخطوط المُنمَّقة، والدوامات الزهرية المعقدة، والنباتات المتسلقة، مما يبعث التصميم إلى الحياة بتباين لافت. منقوش على الجزء الخلفي من الرقبة نقش مخصص لكلمة “Argentina” موضوع أمام Sol de Mayo، رمز الشمس الوطني.

    أستراليا I الصفحة الرئيسية

    تستلهم طقم الأرض إلهامًا مباشرًا من طقم أستراليا الأيقوني لعام 2006 ومن حقبة Total 90 الأسطورية من Nike. يتم إعادة تنشيط الأصفر والأخضر التقليديين من خلال تنفيذ حديث، بما في ذلك شورت أخضر متدرج يضيف حركة وعمقًا. يكرّم هذا الطقم المكان الذي كانت فيه كرة القدم الأسترالية مع تعزيز حضورها المستمر على أعلى مستوى.

    أستراليا I بعيد

    استُلهم طقم خارج الأرض من شروق الشمس الأسترالي، ممثلاً الزخم إلى الأمام وإمكانية أخذ كرة القدم في أستراليا إلى المستقبل. يلتقط تدرّج مرجاني وأخضر داكن الطاقة والتقدّم، بينما تُدخل شارة الاتحاد العدسية حركةً بُعدية.

    """ النمسا I الصفحة الرئيسية """

    البساطة تُحدث تأثيرًا للنمسا. قاعدة حمراء جريئة ترتكز على أكمام سوداء عميقة وحواف بيضاء حادة - تعبير مباشر عن الألوان الوطنية، مُجرَّد ومُتصلِّب. يبدو التصميم راسخًا ومألوفًا، ويعكس ثقافة كروية تشكّلت بالانضباط والقوة البدنية والجهد الجماعي.

    النمسا I خارج الديار

    تُعاد صياغة هوية النمسا من خلال عدسة تقدمية في طقم خارج الأرض. تُغطّى لوحة ألوان ناعمة مستوحاة من جبال الألب بخطوط طبوغرافية انسيابية ترسم تضاريس البلاد الجبلية في حركة. أخفّ في النبرة وأكثر تحرراً في التعبير، وهو يتباين مع سلطة طقم الأرض مع حمله الإحساس نفسه بالمكان.

    """ بلجيكا I الصفحة الرئيسية """

    يستمد طقم بلجيكا الأساسي إلهامه من نوافذ الزجاج المعشق القوطية البارزة الموجودة عبر عمارة الأمة. تُكرَّر الأيقونات التي تمثل الشياطين الحمر، واللهب الأحمر - الألقاب الخاصة بفريقي الرجال والنساء بهذا الأسلوب عبر القاعدة الحمراء للقميص. تُنهى حواف الأكتاف والأساور بتفاصيل بالأسود والأصفر، مائلةً إلى ألوان علم البلاد.

    بلجيكا I خارج الديار

    يزدان القميص الخارجي بنمط شامل بألوان الأزرق الفاتح والوردي والأبيض، صُمّم كتحية للفنان البلجيكي رينيه ماغريت وللحركة السريالية البلجيكية الشهيرة. تُنشئ الخطوط والأشكال المتراكبة إحساسًا بالعمق والحركة، في إيماءة مرحة إلى أعمال ماغريت. كما سيتعرّف المشجعون على عناصر أيقونية من شعار الأمة، بالإضافة إلى رموز كرة القدم، مثل الكرة وعلامات خطوط الملعب. وتظهر لمسة على عمله الفني «خيانة الصور» – الذي يقرأ تقليديًا «Ceci n'est pas une pipe» بمعنى “This is not a pipe”، كتفصيل خفي في ياقة القميص: «Ceci n'est pas un maillot»، قائلة “This is not a jersey”.

    البرازيل I الصفحة الرئيسية

    يمثل طقم الأرض جذور كرة القدم لمنتخب البرازيل الوطني، ويعيد تخيل الهوية الوطنية من خلال الحركة والطاقة والتعبير. يتم تشويه العناصر المستوحاة من علم البرازيل وتحويلها إلى رسم محبوك مُهندَس، مما يحول رمزًا مألوفًا إلى نسيج حي عبر جسم القميص. بدلًا من شعار ثابت، يصبح العلم شيئًا يُرتدى ويُحمل ويُتعرَّق فيه — رمزًا لأحد عشر لاعبًا يخطون إلى أرض الملعب وهم يجسدون بالكامل الأمة التي يمثلونها. يتم تنشيط الأصفر والأخضر والأزرق الأيقونية عبر حركة مدفوعة بالحياكة، مما يعزز الهوية البصرية التي لا تخطئها العين للبرازيل.

    البرازيل I خارج الديار

    طقم البرازيل الاحتياطي من جوردان براند يجلب عقلية القمة إلى أرض الملعب، مستلهماً من الدرجات اللونية والأنماط والطبعات الخاصة بأسرع وأشد مفترسات البرازيل بأساً. يغمره الأصفر والأزرق التقليديان لقمصان كرة القدم البرازيلية، كما يدمج الطقم أيضاً طبعة الفيل الأيقونية لجوردان براند، ما يخلق تعبيراً فريداً داخل الملعب يمزج بين ثقافتين متميزتين من العظمة.

    """ كندا I الصفحة الرئيسية """

    طقم الأرض متجذر بقوة في الحمض النووي لكرة القدم الكندية. يرفع التصميم ورقة القيقب كرمز مركزي — ثنائيّ النغمة ومتمركز، يشير شمالاً كإيماءة للطموح الجماعي والتقدم. تعزز التفاصيل المصنوعة بحرفية والمستوحاة من ملابس الهواء الطلق الكندية المتانة والدقة. طقم الأرض جريء ولا لبس فيه، معبّراً عن الوحدة والقوة والفخر الوطني بوضوح.

    كندا أنا بعيد

    يمثل طقم خارج الأرض الوجه الجديد لكرة القدم الكندية — واثقًا، غير اعتذاري ومشكّلًا بزخم تنافسي حديث. مستوحى من المناظر الطبيعية المتجمدة، تلتقط رسمة جليد متشقق كلاً من التوتر والجمال. تعزز ورقة قيقب متجمدة محفورة مثل شفرة حذاء التزلج إرث كندا في الرياضات الشتوية. صُمم ليكون كلاسيكيًا مستقبليًا، يوجّه طقم خارج الأرض الشدة والدفع إلى الأمام من خلال تعبير أغمق وأكثر إرباكًا.

    """ كولومبيا I الصفحة الرئيسية """

    طقم كولومبيا الأساسي مستوحى من الواقعية السحرية، وهو أسلوب فني يمزج عناصر خيالية مع بيئات واقعية، وغالبًا ما يُمثَّل بفراشات صفراء. ويُقرن بسروال قصير أزرق وجوارب حمراء، ما يخلق مظهرًا كولومبيًا لا لبس فيه

    كولومبيا I خارج الديار

    يحتفي القميص الخارجي بالتنوع البيولوجي الفريد في كولومبيا، جامعًا بين لوحة ألوان ساحليها. يتميز التصميم بنمط متكرر يغطي كامل القميص يمزج درجات الأزرق الداكنة للمحيط الهادئ ودرجات الأزرق الفاتحة للبحر الكاريبي، ويُبعث إلى الحياة عبر خطوط عمودية متدرجة. وتنعكس تفاصيل الحواف الصفراء الجريئة عبر الخطوط الثلاثة والأساور والشعارات في كلمة "COLOMBIA" عبر الجزء الخلفي من الرقبة، مستحضرةً إحساسًا بالفخر والارتباط بأرضهم. 

    """ كرواتيا I الصفحة الرئيسية """

    تعيد مجموعة الطقم الأساسي تقديم نمط كرواتيا الكلاسيكي المربّع بمقياس أصغر وأكثر صقلاً، مع الإشارة عن كثب إلى تصميم 1990 مع تحديثه للعبة الحديثة. التنفيذ ليس نسخة مطابقة مباشرة بل إعادة تفسير أمينة تحافظ على روح وتأثير الأصل البصري. النتيجة هي طقم أساسي يبدو مألوفاً على الفور ومعاصراً في الوقت نفسه — يوازن بين الإرث والدقة القائمة على الأداء ويكرّم لحظة شكّلت قصة كرة القدم في كرواتيا.

    كرواتيا I خارج الأرض

    يقدّم طقم خارج الديار تعبيرًا أغمق وأكثر تحفظًا عن الهوية نفسها. تم نقل المربعات المميّزة وإعادة تخيّلها بتدرّج لوني أزرق، مما يخلق تباينًا بصريًا قويًا مع الحفاظ على الاستمرارية مع طقم الأرض. هذا التنفيذ الأغمق يقدّم حضورًا أكثر اتزانًا وسلطة، واضعًا طقم خارج الديار كنظير حديث يكمّل طقم الأرض بينما يقف بثقة بمفرده.

    كوراساو I بعيد

    يحتفي طقم كوراكاو الخارجي بالعاصمة، فيليمستاد، وبالمباني الملوّنة التي تقع في منطقتي بوندا وأوتروبندا. تتميّز هذه المناطق، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو، بواجهات نابضة بالحياة ومشرقة بأشعة الشمس، ويتم تمثيلها عبر هذا التصميم من خلال قاعدته الصفراء الباستيلية وخطوطه الجريئة باللون الوردي والفيروزي والبرتقالي. ويُكمل الطابع الجمالي تفصيل أزرق متقن يتدفق عبر الأكمام والأساور ومحيط شعار أديداس والشارة الوطنية.

    """ مصر I الصفحة الرئيسية """

    الرمزية متجذرة بعمق في طقم مصر الأساسي. الأحمر الغني يتلاشى إلى درجات أعمق عبر الصدر، ومغطى بأنماط هندسية زاوية تشير إلى كلٍ من الهيروغليفية القديمة والطاقة الكهربائية للقاهرة الحديثة. لمسات الأسود والذهبي تعزز الهيبة والطموح. ذو طابع مهيب، يليق بأمة لها تاريخ كروي بعمق إرثها الثقافي.

    مصر I بعيد

    يُعرِّف الطقم الخارجي نهجًا أكثر نعومةً وتأمّلًا. تُوضَع قاعدة بيضاء ناعمة بطبقات من أنماط تجريدية متناغمة، ورمال الصحراء، والضوء المتغيّر، والمناظر الطبيعية الخالدة المُجسَّدة في حركة. تُثبّت حافة خضراء داكنة عند الياقة التصميم، بينما يبقى التأثير العام نظيفًا، ومتّزنًا، وواثقًا. 

    """ إنجلترا I الصفحة الرئيسية """

    طقم المنزل متجذر في إرث كرة القدم الإنجليزية، مؤكداً من جديد المظهر الأيقوني الأبيض بالكامل مع الارتقاء به بتعبير حديث. أيقونات دقيقة مستوحاة من ثقافة كرة القدم في إنجلترا مُهندسة مباشرة داخل القماش، مما يخلق عمقاً دون أن يطغى على الصورة الظلية الكلاسيكية. نجمة ذهبية معدنية فوق الشعار تحل محل التنفيذ اللوني التقليدي. يبدو طقم المنزل مألوفاً لكنه أكثر حزماً من جديد — مُكرِّماً التاريخ بينما يُشير إلى صحوة إنجلترا على الساحة العالمية.

    إنجلترا I خارج الديار

    يمثل الطقم الخارجي تحولًا تاريخيًا في الهوية البصرية لإنجلترا، حيث يجمع بين قميص أحمر وسروال قصير كحلي. تشير هذه التركيبة الجريئة إلى إنجلترا تتطلع إلى المستقبل، مستعدة لتحدي الأعراف مع بقائها متجذرة في التقاليد. يجلس شعار الاتحاد في المنتصف تحت النجمة الذهبية المعدنية، مما يعزز الحضور والفخر.

    """ فرنسا I الصفحة الرئيسية """

    يجسد طقم فرنسا الأساسي طاقة جيل جديد وأناقة كرة القدم الفرنسية الحديثة: شاب، معبّر و مبدع. مستوحى من الأزياء الراقية الفرنسية, يعيد الياقة البيضاء للطقم تفسير لوحة الألوان التقليدية الأزرق والأبيض والأحمر. يعكس نمط أزرق متكرر مدمج في القماش سرعة منتخب فرنسا. يرتبط شعار نحاسي معدني بياقة بولو بيضاء كلاسيكية وفتحة أزرار حمراء. 

    فرنسا I بعيدًا

    يُعد طقم فرنسا الاحتياطي واحدًا من أكثر الأطقم ابتكارًا على الإطلاق التي تم ابتكارها للمنتخب الوطني الفرنسي وهو متجذر بعمق في التاريخ المعاصر . يحمل اسم “Liberté,” وهو مستوحى من تمثال الحرية، وهو هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة. تعكس قاعدته ذات اللون الأزرق-الأخضر الفاتح الزنجار الحالي للتمثال، وتتباين مع عناصر نحاسية معدنية تستحضر مادته الأصلية. تضيف حواف الأكمام ثلاثية الألوان وخطوط الطقم بعدًا ثقافيًا وفاخرًا وبسيطًا. يمزج الطقم بين الإرث والأناقة والرقي الحديث لتأكيد هوية وقيم الحرية التي تدافع عنها فرنسا، ماضيًا وحاضرًا.

    """ ألمانيا I الصفحة الرئيسية """

    احتفاءً بنجاحات ألمانيا السابقة في هذه البطولة، يكرّم القميص الأساسي بعضًا من أكثر قمصان الأمة شهرة. إن شكل المعيّنات المتكرر وتفاصيل الشيفرون مستوحاة كلٌّ منها من الرسومات الأيقونية من قمصان سابقة، بما في ذلك قميص الفوز بكأس العالم 2014.

    ألمانيا I خارج الديار

    مواصلةً للغة البصرية لطقم الأرض، يُعاد تخيّل الشيفرونات القطرية كنمط شامل باللون الأزرق الكحلي، مُشكِّلةً تكرارًا إيقاعيًا لثلاثة أشكال متداخلة. تمزج لوحة الألوان درجات من عصور مختلفة من تاريخ DFB. وتضم إشارة إلى قمصان السحّاب الربع الكلاسيكية الزرقاء التي تم ارتداؤها في عام 1954، وكذلك قمصان التدريب الكلاسيكية باللونين الأزرق والأبيض في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بينما تشير لمسات الأزرق المائي إلى ملابس التدريب ذات الألوان الجريئة في التسعينيات. كل ذلك مُصمَّم هندسيًا لخلق تأثير بصري لافت وقوي. توقيع ملصق علم خافت عند حافة القميص يحتفي بالشراكة الطويلة الأمد بين adidas وألمانيا منذ عام 1954.

    """ غانا I الصفحة الرئيسية """

    طاقة خالصة. تهيمن أنماط هندسية جريئة بتدرجات نابضة بالحياة من الأحمر والأصفر والأخضر — الألوان الوطنية التي تنبض بالحياة عبر الإيقاع والحركة. تُثبّت النجمة السوداء الأيقونية التصميم في المقدمة والوسط. احتفالي، بلا اعتذار، ومصمم ليبرز.

    غانا أنا بعيد

    يشع قوةً وتفاؤلاً، يجذب طقم خارج الأرض الذهبي الانتباه. يضيف نمط مستوحى من كينتي يغطي كامل الطقم عمقًا ثقافيًا، بينما تعيد الحواف الحمراء والنجمة السوداء التصميم إلى التراث الغاني.

    ساحل العاج I الصفحة الرئيسية

    طقم ساحل العاج الأساسي هو احتفال. الجسم البرتقالي النابض بالحياة وذو الطابع الحيواني ينبض بالحركة عبر نمط شامل مستوحى من المنسوجات والرموز الإيفوارية التقليدية، ما يخلق حركة وبهجة ودفئًا. توفر اللمسات الخضراء توازنًا، بينما يشع التصميم العام بالفخر والفرح الجماعي. إنها كرة قدم بروح.

    ساحل العاج I خارج الديار

    يشكّل أساس أبيض نظيف طقم خارج الأرض، مُغطّى بطبقات من أنماط لونية دقيقة تُحاكي ضوء الشمس المتسلّل عبر أوراق الشجر والملمس الطبيعي للمشهد الإيفواري. يؤطر اللونان البرتقالي والأخضر التصميم باللون الوطني، مما يتيح للحرفية المتقنة غير المتكلّفة أن تتألّق.

    """ اليابان I الصفحة الرئيسية """

    يُبعث اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص اليابان الأساسي إلى الحياة باستخدام رسمٍ تجريدي مع تفاصيل خطية باللون الأزرق الرمادي، ما يعكس الضباب الشهير الموجود على الأفق حيث تلتقي السماء والبحر في اليابان. يجلس العلم الياباني بفخر كلمسة ختامية عبر الجزء الخلفي من الرقبة.

    اليابان I بعيدًا

    استلهامًا من «ألوان ما وراء الأفق»، تم إحياء تصميم طقم اليابان خارج الأرض من خلال رسم غرافيكي مخطط يضم 12 لونًا مميزًا تمثل وحدة الأمة وترابطها، داخل الملعب وخارجه. وعلى خلفية بلون أبيض مائل، تمتد 11 خطًا عموديًا متلاشيًا على القميص بتأثير يشبه المطر، لترمز إلى كل واحد من اللاعبين الـ11 داخل الملعب، بينما يأخذ شريط مركزي جريء لون الشمس الحمراء في العلم الوطني ليمثل قلب الفريق – جماهيره. ويُطبع العلم الياباني على الجزء الخلفي من الرقبة كرمز للفخر الوطني والهوية الجماعية. 

    """ المكسيك I الصفحة الرئيسية """

    يجتمع التراث والمستقبل في قميص المكسيك الجديد للملعب. يمثّل هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيوحّدان أجيالاً من المشجعين خلال كأس العالم المقبلة من FIFA. إنه يحتفي بالدعم الثابت لأمة تعيش وتتنفّس كرة القدم، حيث تعكس كل لحظة مشتركة قلب المكسيك. على الجزء الخلفي من الرقبة، تظهر عبارة 'SOMOS MÉXICO'، والتي تعني 'نحن المكسيك'، كرمز للوحدة والشغف اللذين يحددان الروح المكسيكية.

    المكسيك I خارج الديار

    مستلهماً من تاريخ المكسيك الغني، يتميز قميص الخارج برسمٍ رمادي شامل على قاعدة بيضاء، مستوحى من أنماط تُعرف باسم ‘Grecas’ الموجودة في العمارة والفن التقليديين. ويتميز النمط الشامل المتكرر بنمطٍ متكرر من سلالم مجردة، في إشارة إلى الواجهات المتدرجة التي غالباً ما توجد على المباني المكسيكية التقليدية. وتُنقش عبارة “SOMOS MÉXICO”، والتي تعني “نحن المكسيك”، على الجزء الخلفي من الرقبة وترمز إلى الوحدة والشغف اللذين يعرّفان الروح المكسيكية قبيل استضافة كأس العالم FIFA للمرة الثالثة القياسية. 

    """ المغرب I الصفحة الرئيسية """

    يحدد لون أحمر عميق ومهيمن النغمة لطقم المغرب الأساسي، مع لمسات خضراء ونقوش تقليدية عند الياقة والأكمام متجذرة مباشرة في التراث المغربي. نظيف، واثق، ومفعم بالطموح.

    المغرب I خارج الديار

    تُعرّف التفاصيل المعقدة طقم خارج الأرض. تُزيَّن قاعدة بيضاء بأنماط هندسية دقيقة مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي والعمارة: رقيقة، متعددة الطبقات، وغنية بالمعنى الثقافي. توفر لمسات حمراء وخضراء تباينًا، موازنةً بين الأناقة والصلابة. 

    """ هولندا I الصفحة الرئيسية """

    يعيد طقم هولندا الأساسي تخيّل الأيقوني أورانيه عبر التعزيز بدلاً من إعادة الابتكار. صُمّم ليُرى من مسافة، ويقدّم الطقم أكثر تعبير نابض لبرتقالي هولندا حتى الآن. يقدّم شعار الاتحاد العدسي المبتكر حركة وبُعداً، إذ يتغيّر مظهره مع تحرّك اللاعبين على أرض الملعب. الطقم الأساسي لا لبس فيه، مفعم بالطاقة وفخور بهولنديّته.

    هولندا I خارج الديار

    يعيد الطقم الخارجي إحياء المظهر التاريخي لهولندا باللون الأبيض بالكامل. مستوحى من التدرجات المجهرية، يمتد تلاشي برتقالي أفقي عبر الطقم، رمزًا للتجريب والدقة. يعزز الشعار العدسي الكبير والمتمركز الابتكار بوصفه هوية. تعكس الخطوط النظيفة والتوازن الهندسي مبادئ التصميم الهولندي مع الإشارة إلى مستقبل تقدمي.

    نيوزيلندا I الصفحة الرئيسية

    طقم نيوزيلندا الأساسي يُجرّد الأشياء إلى قوة خام، متحفظة. الجسم الأسود مُحكم الملمس بأنماط مجردة، متدفقة تستحضر المناظر الطبيعية - السرخس، السواحل، التضاريس البركانية - مُقدَّمة بطريقة تبدو حديثة وحركية. السرخس الفضي الأيقوني يجلس بفخر على الصدر، مُرسِّخًا التصميم في الهوية. هادئ لكنه واثق. 

    نيوزيلندا I بعيدًا

    تضفي قاعدة زرقاء جليدية باهتة إحساسًا أكثر نعومة واستكشافًا على طقم خارج الأرض. تشير الخطوط العضوية إلى التضاريس، والتيارات المائية، والحركة الطبيعية، ملتقطةً ارتباط نيوزيلندا بالأرض والبحر بلمسة عصرية.

    """ النرويج I الصفحة الرئيسية """

    يعتمد طقم الأرض على الهوية النرويجية الأيقونية ذات اللون الأحمر بالكامل مع استلهام مباشر من العلم الوطني. تم تضمين رسم غرافيكي بنمط Urnes بدرجات لونية مستوحى من تراث الفايكنغ داخل الخطوط الزرقاء، رابطًا الرمزية القديمة بالأداء الحديث. يعكس هذا الطقم لحظات من الفخر الوطني والإيمان الجماعي، مكرّمًا ماضي النرويج مع تعزيز حضورها المتنامي على الساحة العالمية.

    النرويج I بعيدًا

    يُقدّم طقم خارج الأرض أول طقم وطني للنرويج باللون الأسود من الرأس إلى القدم. مستوحى من محاربي الفايكنغ البرسيركرز — محاربو الخطوط الأمامية المعروفون بشدة انفجارية — يشير التصميم إلى حقبة جديدة من كرة القدم النرويجية. بسيط وقاسٍ في التنفيذ، يعبّر طقم خارج الأرض عن الثقة عبر ضبط النفس، مستخدماً الظلام ولمسة تشطيب الخامة لنقل القوة.

    باراغواي I الصفحة الرئيسية

    تعود الخطوط الحمراء والبيضاء الكلاسيكية بطاقة متجددة. وبملمسٍ ذي لمسة نهائية متآكلة خفيفة، يحمل التصميم إحساسًا بالتاريخ وأصالةً معاشة. يربط التشذيب الأزرق عند الياقة والأساور بالعلم الوطني، موازنًا بين التقاليد ولمسة معاصرة.

    باراغواي I خارج الديار

    جريء ومُحدث للاضطراب في الروح، يتميز طقم خارج الأرض بنمط عميق يشبه التمويه بدرجات من الأسود والتركوازي، مما يخلق حركة وعدم قابلية للتنبؤ. يبدو التصميم تكتيكيًا وحديثًا، ملتقطًا الصلابة والقدرة على التكيف التي تُعرّف كرة القدم الباراغوايانية. مُصمم لما هو غير متوقع.

    البرتغال I الصفحة الرئيسية

    تم تصميم طقم البرتغال الأساسي ليجسّد قوة المحيط والشغف الذي يغذي الأمة على الساحة العالمية. القاعدة الحمراء الأيقونية تعلوها تفاصيل مستوحاة من الأمواج ولمسات خضراء - إشارة بصرية إلى الجذور البحرية للبلاد وروحها التي لا تلين والجريئة بلا خوف. تعزز الحواف الخضراء والذهبية الألوان الوطنية، بينما يرسّخ شعار البرتغال الأيقوني التصميم في الإرث. جريء، أنيق، ومصمم لأكبر مسرح.

    البرتغال I خارج الديار

    تنبض روح البرتغال البحرية بالحياة في طقم المباريات خارج الأرض. تهيمن على القاعدة البيضاء أنماط أمواج فيروزية كاسحة تستحضر ارتباط البلاد العميق بالبحر وتاريخها في الاستكشاف. انسيابي، ديناميكي، وحديث.

    """ قطر I الصفحة الرئيسية """

    صُمِّمَ تكريماً للخط المتعرّج الذي يقسم القسمين الأبيض والعنابي من علم قطر الوطني، فإن طقم قطر المنزلي العنابي مُزيَّن بسلسلة من الخطوط المسنّنة الأغمق التي تمتد نزولاً في منتصف القميص، مع إدراج «قطر» بالعربية كتوقيع على الجزء الخلفي من الرقبة. 

    قطر I خارج الديار

    يتجاوز رسمٌ تجريدي رمادي يشبه الموج قميص قطر الخارجي. مستوحى من كثبان الصحراء، يتخذ النمط هندسةً وأشكالاً تُرى عبر المشهد الطبيعي الخلاب. تُنقش كلمة “قطر” بالعربية عبر الجزء الخلفي من الرقبة، كرمز للفخر الوطني والوحدة.

    السعودية العربية I الصفحة الرئيسية

    يقدم طقم السعودية الأساسي طبعة فريدة باللونين الأرجواني والأخضر الداكن تغطي كامل القميص، مستوحاة من المداخل المزخرفة بإتقان الموجودة في البلاد وتضم تفاصيل نابضة بالحياة مستعارة من حقول الخزامى في المنطقة. وعلى قاعدة خضراء داكنة، يستلهم التصميم اللافت أيضاً من رموز وطنية محببة - الصقر والنخلة، ولكن بالشراكة مع أنماط هندسية لخلق جمالية عصرية.

    المملكة العربية السعودية | خارج الديار

    يتميز طقم السعودية خارج الأرض بنمط نسج مُصمَّم خصيصًا غالبًا ما يوجد على مختلف الملابس التقليدية، على قاعدة بيضاء لؤلؤية – ملتقطًا الجوهر النابض لأزياء السعودية. الشعار والدرع مُنهَيان بتفاصيل ذهبية ملكية، بينما تم إبراز خط العنق والرقم بشكل خفي بالأخضر العميق للأمة. يُطبع شعار المملكة العربية السعودية، الذي يصوّر نخلة وسيفين متقاطعين، على الظهر كإشارة إلى التراث والهوية.

    """ اسكتلندا I الصفحة الرئيسية """

    على قميص اسكتلندا الأساسي، يحتل الصليب المائل التقليدي، الموجود على علم اسكتلندا، مركز الصدارة كنمط أزرق داكن متكرر عبر اللون الأزرق المعتاد لقميص الأرض. كما يظهر رسم الصليب المائل أيضاً عبر الجزء الخلفي من الرقبة كتفصيل ختامي.

    اسكتلندا أنا بعيد

    يعيد القميص الاحتياطي تقديم درجات اللون الأحمر القرمزي، في إشارة إلى تاريخ بعض الأطقم الكلاسيكية لاسكتلندا. وتُبرزُه خطوط عمودية رفيعة باللون الأرجواني، ما يخلق تحديثًا أنيقًا ومعاصرًا لتصميم خالد. وتزين شوكة أرجوانية وخضراء، زهرة اسكتلندا الوطنية التي ترمز إلى الصمود، الجزء الخلفي من الرقبة كلمسة ختامية خافتة.

    """ السنغال I الصفحة الرئيسية """

    تلتقي الأناقة بالفخر الثقافي في طقم السنغال الأساسي. تُغطّى قاعدة بيضاء بطبقات من أنماط لونية دقيقة مستوحاة من المنسوجات والرموز التقليدية، ما يخلق عمقًا وملمسًا. وتربط لمسات خضراء وصفراء وحمراء خافتة التصميم بالعلم الوطني، مقدّمةً جمالية راقية وهادفة.

    السنغال أنا بعيد

    يتحوّل طقم خارج الديار إلى لون جريء لا يعتذر. جسم بلون فيروزي داكن ذو ملمس مع أنماط عضوية متدفقة توحي بالحركة والطاقة الطبيعية. تُحدِّد الحواف الصفراء والحمراء المظهر، ما ينتج عنه تعبير نابض بالحيوية واحتفالي عن الروح المرِحة لكرة القدم السنغالية.

    """ جنوب أفريقيا I الصفحة الرئيسية """

    يحافظ قميص جنوب أفريقيا الأساسي لعام 2026 على القاعدة الصفراء التي لا تخطئها العين مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان مرادفة للفخر الوطني. تعمل التفاصيل المُحسّنة والبنية المُنقّحة على تحديث الشكل، لتقديم قميص مُوجّه للأداء ومُصمّم لتلبية متطلبات لعبة اليوم العالمية.

    والأبرز من ذلك، أن التصميم المُحدّث يكرّم اللغات الرسمية الـ12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. ترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في القماش إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب عبر البلاد وحول العالم. 

    جنوب أفريقيا I خارج الديار

    يُطلق القميص الخارجي بيانًا جريئًا بألوان جنوب أفريقيا الأيقونية الأخضر والذهبي – وهي تركيبة ألوان متجذّرة بعمق في هويتهم الرياضية. يمزج بين الإرث والرقي، حيث يشكّل الأخضر التقليدي القاعدة مع حواف بيضاء وذهبية مفصّلة على الياقة، تكريمًا لهيبة كرة القدم وتطورها في البلاد. وتزيّن لمسات ذهبية وبيضاء الأساور والشعارات، لتعكس أناقة خالدة، بينما تجسّد طموح الأمة للتألّق على أكبر مسرح لكرة القدم.

    كوريا الجنوبية I الصفحة الرئيسية

    يرتكز الطقم الأساسي على إعادة تفسير جريئة للنمر الأبيض، وهو رمز وطني دائم للقوة والحماية. تمت هندسة طبعة تمويه نمر لافتة داخل القماش، ما يخلق مشهداً بصرياً ديناميكياً يبدو متجذراً في التراث ومميزاً بالحداثة في آنٍ واحد. تدمج الطباعة المخصصة الخط الكوري التقليدي مع إشارات تصميم غربية، مما يعزز اندماج الماضي والحاضر. يعبر الطقم الأساسي عن هوية كوريا من خلال عدوانية مضبوطة وثقة بصرية، ملتقطاً روح فريق بُني ليفاجئ.

    كوريا الجنوبية I خارج الديار

    يمتد الطقم الخارجي بسردية الكمين من خلال تعبير مستوحى من الأزهار لشغف كوريا وزخمها. يزهر التصميم بكثافة — ملتقطًا الحركة والعاطفة والطاقة الجماعية بينما يتصاعد ويُطلق. وعلى خلفية لوحة ألوان بنفسجي جريء، يوازن التنفيذ الغرافيكي بين الأناقة والقوة، عاكسًا قدرة كوريا على الجمع بين الجمال والعدوانية في المنافسة. يبدو الطقم الخارجي تعبيريًا وواثقًا — هوية بديلة تضخّم الفخر الثقافي مع الحفاظ على حافة تنافسية حادة.

    إسبانيا I الصفحة الرئيسية

    يصل الطقم الأساسي لإسبانيا لكأس العالم 2026 بتصميم نظيف بلمسة مخططة بخطوط دقيقة، مع قاعدة حمراء تتخللها خطوط عمودية صفراء متكررة تستلهم إشارات بصرية من العلم الوطني والشعار. وستحمل روح الأمة من قبل اللاعبين مع ظهور كلمة ESPANA مكتوبة على الجزء الخلفي من ياقة القميص. 

    إسبانيا I بعيدًا

    يستمد تصميم قميص إسبانيا خارج أرضه إلهامه من التاريخ الأدبي العريق للأمة. نمط معقّد بلون البيريت يغطي القميص بالكامل، مستوحى من الرسومات والرسوم البيانية الموجودة في الكتب والمخطوطات الكلاسيكية، ويبرز فوق قاعدة بلون أبيض مائل يعكس لون الصفحة. تتميز الأكمام وخط العنق بتفاصيل ذهبية وعنابية، بينما تُنقش كلمة “ESPAÑA” على الجزء الخلفي من الرقبة، مع الحرف المميز Ñ الذي يحتفي باللغة الإسبانية وتراثها الثقافي.

    """ السويد I الصفحة الرئيسية """

    الألوان التقليدية الأصفر والأزرق المرتبطة بقميص السويد الأساسي تُمنح لمسة عصرية لتكريم حقبة السبعينيات في البلاد. يتميز التصميم برسمة لونية مدمجة في القماش، مستوحاة من تطريز الزهور الشائع الموجود على الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية من تلك الحقبة. يتيح القميص المستوحى من الحنين للمشجعين الاحتفال بتراثهم بجمالية جديدة، لكنها مألوفة، ويكتمل ذلك بطباعة حديثة على الجزء الخلفي من الرقبة تقرأ ‘Sverige’ – أو السويد باللغة الإنجليزية.

    السويد I بعيد

    مستوحياً إشاراته البصرية وجمالياته من أنماط السبعينيات، تجتمع ثلاث درجات مختلفة من اللون الأزرق على قميص السويد الاحتياطي لتشكّل تصميماً جرافيكياً جريئاً يغطي القميص بالكامل، في إشارة إلى التراث الثقافي الغني للأمة. ومع طباعة حديثة على الجزء الخلفي من الرقبة تحمل كلمة ‘Sverige’ - أو Sweden بالإنجليزية – فإن هذا التأثير الرجعي، الممزوج بلمسة معاصرة، يمنح التصميم مظهراً منعشاً لمشجعي اليوم. 

    """ سويسرا I الصفحة الرئيسية """

    يحافظ تصميم طقم سويسرا لعام 2026 على اللون الأحمر الداكن المميز للبلاد كقاعدة، معزّزًا بلمسات رسومية بيضاء وتفاصيل شيفرون جريئة تُشير إلى الدقة والإرث السويسريين. الدقة والوضوح يحددان طقم سويسرا الأساسي. الجسم الأحمر الجريء يبدو نظيفًا وواثقًا، تاركًا اللون الوطني يتحدث عن نفسه مع حد أدنى من الزخرفة. توفر اللمسات البيضاء تباينًا حادًا، بينما يجلس الصليب السويسري بفخر على الصدر. لا ضجيج، فقط هدف. كفاءة سويسرية خالصة على أرض الملعب.

    """ سويسرا I خارج الديار """

    يشكّل جانبٌ أخفّ وأكثر تعبيرًا من الهوية السويسرية طقم اللعب خارج الأرض. قاعدة خضراء ناعمة تكاد تكون نيونية مُنسَّجة بأنماط طبوغرافية مجردة تُحيل إلى جبال الألب وتضاريس سويسرا الجبلية. توفّر اللمسات السوداء مرساة بصرية، مقدّمةً تصميمًا يبدو منعشًا وحديثًا وتقدميًا.

    """ تركيا I الصفحة الرئيسية """

    تشير طقم الأرض إلى حقبة جديدة مع انتقاله إلى قاعدة باللون الأحمر الرياضي مع الحفاظ على الشريط الصدري الأيقوني في شكل أكثر خفوتًا وحداثة. داخل الشريط، تُدخل رسمة مُربِكة مستوحاة من الإبرو نسيجًا وحركة، في إشارة إلى الحرفة والفن اللذين يشكلان محور التراث الثقافي التركي. يمزج خط العنق الهجين بين عناصر الياقة الدائرية وفتحة الـ V، بينما يتصدر العلم التركي بشكل بارز في وسط الصدر. تقليديًا ما كان يُؤطَّر داخل دائرة، يُقدَّم العلم الآن في شكل مستطيل يتماشى مع خطوط تصميم القميص الحادة والزوايا — مما يجلب هندسة أنظف وأكثر معاصرة إلى رمز وطني.

    تُركيا I بعيد

    يعود طقم خارج الأرض إلى قاعدة بيضاء، مستعيدًا مظهر تركيا الكلاسيكي مع الحفاظ على الشريط الأحمر التقليدي على الصدر كمرساة تعريفية. ويستقرّ رسم الإبرو مرة أخرى داخل الشريط، ليعمل كموصل بصري بين طقمي الأرض وخارج الأرض ويعزز قصة مجموعة متماسكة. وتُكمل الألواح الجانبية الحمراء وشريط أحمر على الجوارب طقم خارج الأرض، ما يخلق تعبيرًا متوازنًا عن التقاليد والابتكار — ألوان تراثية، تفاصيل حديثة ومرجع حرفي موحِّد عبر كلا الإصدارين.

    """ أوروغواي I الصفحة الرئيسية """

    يجسد الطقم الأساسي الجوهر الخالص لكرة القدم الأوروغوايانية. مبني على أساس حديث‑كلاسيكي، يتميز الطقم بتنفيذ نظيف للون الأزرق السماوي الأيقوني لأوروغواي، مقترنًا بلمسات كحلية تعزز الوضوح والثقة. تعكس بساطة التصميم هوية الفريق: صادقة، منضبطة ومدفوعة بالجهد الجماعي.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    أوروغواي I خارج الديار

    يُقدّم طقم خارج الأرض تعبيرًا أكثر إرباكًا عن روح القتال لدى أوروغواي. يمتد نمط أجنحة جريء عبر الصدر، مُجسّدًا الصعود والطموح والسعي الدؤوب نحو النصر. تُشير هذه اللغة البصرية إلى إنجازات أوروغواي التاريخية، بما في ذلك دورها في أقدم اللحظات العالمية لكرة القدم، مع إعادة صياغة ذلك الإرث من خلال منظور أكثر حدّةً وعدوانية. يُمثّل طقم خارج الأرض أوروغواي في أقصى حالات التحدّي: مدمجة، لا تعرف الخوف ولا تلين. 

    الولايات المتحدة الأمريكية I الصفحة الرئيسية

    طقم الأرض متجذّر في الحمض النووي لكرة القدم الأمريكية، ويعيد تفسير النجوم والخطوط من خلال منظور حديث قائم على الحركة. تشير الخطوط المشوّهة وتأثيرات التدرّج إلى العلم وهو في حركة، مُجسِّدةً أمةً تشكّلت بفعل مجتمعاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية وحبها للعبة.

    تُترجم الأيقونات الوطنية إلى نسيج مُهندَس بدلاً من رسومات حرفية، ما يخلق طقم أرض يبدو أمريكياً بفخر مع الإشارة إلى الثقة والزخم إلى الأمام. يتضمن الطقم تعبيراً تصميمياً لا يمكن تفويته يمكن رؤيته على أي مشجع في المدرجات، بينما يتحرك بجرأة عبر الملعب.

    الولايات المتحدة الأمريكية I بعيدًا

    تم تصميم طقم خارج الأرض ككلاسيكي مستقبلي — تعبير نظيف وأيقوني صُمّم ليصمد أمام اختبار الزمن. مرتكزًا على لوحة Dark Obsidian المغمورة، يقدّم الطقم نمط حياكة شبكي‑نجمي مُفصّل حسب الطلب منسوجًا بخفة داخل القماش، محوّلًا التركيز من الخطوط إلى النجوم كرمز مُعرِّف. بسيط، حاد وموجّه لأسلوب الحياة، يمزج طقم خارج الأرض بين الأداء وقابلية الارتداء، عاكسًا جيلًا يعبّر عن الهوية داخل الملعب وخارجه. إنه يمثّل ثقة أكثر هدوءًا لا تحتاج إلى رفع الصوت لتُحدث بيانًا.

