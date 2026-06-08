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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

ترجمه

أطقم كأس العالم 2026: الأرجنتين، البرازيل، البرتغال، إنجلترا وجميع قمصان أفضل الفرق كُشف عنها

ثقافة
قمصان الفرق
كأس العالم

مثّل فريقك في الوقت المناسب لصيف من كرة القدم

مع بزوغ الشتاء علينا بالنسبة للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف من كرة القدم. تمسّكوا لأن الأمر لن يطول حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تهدف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

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سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم، الذي فازوا به في قطر 2022. كانت تلك قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم حيث حصل ليونيل ميسي ورفاقه أخيراً على الكأس المرغوبة.

قبيل المنافسة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقمًا منزلية لـ22 دولة، بما في ذلك حاملو اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمضيفون المشتركون المكسيك، والعديد غيرهم. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها في جمالية حداثية تتطلع إلى الأمام.

adidas WC kits adidas

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل دولة من خلال توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية من هويتها. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم الأيقونية السابقة، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت adidas عن الأطقم الرسمية الخارجية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهاماً من الثقافة الفريدة لكل دولة، تعيد القمصان الخارجية تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية من adidas – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمّقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء. 

PUMA WC kits PUMA

قصة adidas مع كرة القدم عميقة، من الأداء على أرض الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ولأول مرة منذ 36 عاماً تترك بصمتها على أكبر مسرح في كرة القدم العالمية، يُطبع شعار adidas Trefoil – علامة adidas للأصالة - على الجانب الأيمن من كل صدر.  يكرّم كل قميص ثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تخيله لمتطلبات اليوم، ويُبنى بفخر لثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه. 

كان أحدث إصدار رئيسي للأطقم من Nike في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات المنزلية والخارجية مع استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، مما يجلب إحساساً لافتاً بالتفاؤل وإلهاماً موجهاً نحو المستقبل. 

Nike football home kitsNike

كما أن محورياً في هذه الرؤية هو تقنية التبريد للأداء Aero-FIT من Nike، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة عالية التخصص ومحددة الغرز للمساعدة في إبقاء الرياضيين باردين في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

حذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم لفرقها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. تم بناء كل تصميم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وطابعها وروحها، ومصمم لأعلى مستوى من اللعبة، ومع ذلك متجذر في نفس العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما تُلعب.

سواء كنت تشاهد في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يشرح الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك للبطولة الكبيرة:

تسوق: أطقم كأس العالم 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    الجزائر I الرئيسية

    مستوحى من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، يتميز قميص الجزائر الأساسي بتخطيط رسومي لخطوط ديناميكية باللونين البيج والأبيض، مع لمسة خضراء نابضة بالحياة عبر فتحة الرقبة والكتفين. هذا التجسيد للكثبان المتموجة الأيقونية للبلاد، يربط الفريق بالوطن، إلى جانب 'الجزائر التي تظهر بالعربية على الجزء الخلفي من الرقبة.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    الجزائر I خارج الديار

    مستوحى من الألوان الزاهية للصحارى الصخرية والواحات الغنّاء الموجودة عبر الجزائر، يتميز قميص خارج الديار بخطوط خضراء عمودية متداخلة موضوعة على خلفية خضراء داكنة لافتة، تعكس المناظر الطبيعية الفريدة للبلاد ولوحتها التقليدية. تُنقش كلمة “الجزائر” بفخر بالعربية عبر الجزء الخلفي من الرقبة، لربط الفريق بوطنه، في رحلته في كأس العالم.

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    طقم الجزائر لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    الأرجنتين I الصفحة الرئيسية

    تأخذ الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض مظهراً متحوّلاً، مع تأثير تلاشي فريد بثلاثة ألوان، مستحضرة درجات الأزرق من قمصان الفوز بكأس العالم الثلاثة السابقة – 1978، 1986 و& 2022. ويظهر على الجزء الخلفي من الرقبة توقيع مخصص يحمل عبارة ‘1896’ – احتفالاً بتاريخ تأسيس اتحاد الكرة الأرجنتيني (AFA). 

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    طقم الأرجنتين لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    الأرجنتين I خارج الديار

    يستمد قميص خارج الديار إلهامه من التراث الفني الغني للأرجنتين، ويتميز بنمط رسومي أزرق دوّامي مميز مستوحى من الزخارف التقليدية للبلاد. تبرز لمسات من الأبيض على قاعدة سوداء الخطوط المُنمَّقة، والتموجات الزهرية المعقدة، والنباتات المتسلقة، مما يبعث التصميم إلى الحياة بتباين لافت. منقوش على الجزء الخلفي من الرقبة نقش مخصص لكلمة “Argentina” موضوع أمام شمس مايو، رمز الشمس الوطني. 

    أطقم الأرجنتين لدى adidasتسوق الآن 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    أستراليا I الصفحة الرئيسية

    تستلهم طقم الأرض إلهامًا مباشرًا من طقم أستراليا الأيقوني لعام 2006 ومن حقبة Total 90 الأسطورية من نايكي. يتم إعادة تنشيط الأصفر والأخضر التقليديين من خلال تنفيذ حديث، بما في ذلك شورت أخضر متدرج يضيف حركة وعمقًا. يكرّم هذا الطقم المكان الذي كانت فيه كرة القدم الأسترالية بينما يعزز استمرار حضورها على أعلى مستوى.

    أطقم أستراليا لدى نايكيتسوق الآن

  • Australia WC 26 Away kitNike

    أستراليا I بعيد

    استُلهم طقم خارج الأرض من شروق الشمس الأسترالي، ممثلاً الزخم إلى الأمام وإمكانية أخذ كرة القدم في أستراليا إلى المستقبل. يلتقط تدرّج بين المرجاني والأخضر الداكن الطاقة والتقدّم، بينما تُدخل شارة الاتحاد العدسية حركةً بُعدية.

    أطقم أستراليا لدى Nikeتسوّق الآن

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    النمسا I الصفحة الرئيسية

    البساطة تُحدث تأثيرًا للنمسا. قاعدة حمراء جريئة ترتكز عليها أكمام سوداء عميقة وحواف بيضاء حادة - تعبير مباشر عن الألوان الوطنية، مُجردة وبلا مساومة. يبدو التصميم راسخًا ومألوفًا، ويعكس ثقافة كروية تشكلت بالانضباط، والصلابة البدنية، والجهد الجماعي.

    أطقم النمسا لدى PUMAتسوق الآن

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    النمسا I خارج الديار

    تُعاد صياغة هوية النمسا من خلال عدسة تقدمية في طقم خارج الأرض. تُغطّى لوحة ألوان ناعمة مستوحاة من جبال الألب بخطوط طبوغرافية انسيابية ترسم تضاريس البلاد الجبلية في حركة. أخف في النبرة وأكثر تحرراً في التعبير، وهو يتباين مع سلطة طقم الأرض مع حمله الإحساس نفسه بالمكان.

    أطقم النمسا لدى PUMAتسوّق الآن

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    بلجيكا I الرئيسية

    يستلهم طقم بلجيكا الأساسي إلهامه من نوافذ الزجاج الملوّن القوطية البارزة الموجودة عبر عمارة الأمة. تتكرر الأيقونات التي تمثل الشياطين الحمر، واللهيب الأحمر - الألقاب الخاصة بفريقي الرجال والنساء بهذا الأسلوب عبر القاعدة الحمراء للقميص. تم إنهاء حواف الأكتاف والأساور بتفاصيل بالأسود والأصفر، مائلة نحو ألوان علم البلاد.

    أطقم بلجيكا لدى adidasتسوّق الآن 

    أطقم بلجيكا لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    بلجيكا | خارج الديار

    يزدان قميص خارج الديار بنمط شامل بألوان الأزرق الفاتح والوردي والأبيض، صُمّم تكريماً للفنان البلجيكي رينيه ماغريت وللحركة السريالية البلجيكية الشهيرة. تُنشئ الخطوط والأشكال المتراكبة إحساساً بالعمق والحركة، في إشارة مرحة إلى أعمال ماغريت. كما سيتعرّف المشجعون على عناصر أيقونية من شعار الأمة، بالإضافة إلى رموز كرة القدم، مثل الكرة وعلامات خطوط الملعب. وتظهر لمسة مستوحاة من عمله «خيانة الصور» – الذي يقرأ تقليدياً ‘Ceci n'est pas une pipe’ بمعنى “هذه ليست غليوناً”، كتفصيل خفي في ياقة القميص: ‘Ceci n'est pas un maillot’، أي “هذا ليس قميصاً”.

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    أطقم بلجيكا لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Brazil WC 26 home kitNike

    البرازيل I الصفحة الرئيسية

    يمثل طقم الأرض جذور كرة القدم لدى منتخب البرازيل الوطني، ويعيد تخيّل الهوية الوطنية عبر الحركة والطاقة والتعبير. تُشوَّه العناصر المستوحاة من علم البرازيل وتتحول إلى رسم محبوك مُهندَس، محوِّلةً رمزًا مألوفًا إلى نسيج حي عبر جسم القميص. وبدلاً من شعار ثابت، يصبح العلم شيئًا يُرتدى ويُحمل ويُتعرَّق فيه — مُجسِّدًا أحد عشر لاعبًا يخطون إلى أرض الملعب وهم يجسّدون بالكامل الأمة التي يمثلونها. تُنشَّط الألوان الأصفر والأخضر والأزرق الأيقونية عبر حركة مدفوعة بالحياكة، مما يعزز الهوية البصرية التي لا تخطئها العين للبرازيل.

    أطقم البرازيل لدى Nikeتسوّق الآن

  • Brazil WC 26 away kitNike

    البرازيل I بعيدًا

    يجلب طقم البرازيل الاحتياطي من جوردان براند عقلية القمة إلى أرض الملعب، مستلهماً من الدرجات اللونية والأنماط والطبعات الخاصة بأسرع وأكثر مفترسات البرازيل رهبة. يغمره الأصفر والأزرق التقليديان لقمصان كرة القدم البرازيلية، كما يدمج الطقم أيضاً طبعة الفيل الأيقونية لجوردان براند، ما يخلق تعبيراً فريداً داخل الملعب يمزج بين ثقافتين متميزتين من العظمة.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    كندا I الصفحة الرئيسية

    طقم الأرض متجذر بقوة في الحمض النووي لكرة القدم الكندية. يرفع التصميم ورقة القيقب كرمز مركزي — ثنائيّ اللون ومنتصف، يشير شمالاً كإيماءة للطموح الجماعي والتقدم. تعزز التفاصيل المصنوعة بحرفية والمستوحاة من ملابس الهواء الطلق الكندية المتانة والدقة. طقم الأرض جريء ولا لبس فيه، معبّراً عن الوحدة والقوة والفخر الوطني بوضوح.

    أطقم كندا لدى نايكيتسوّق الآن

  • Canada WC 26 away kitNike

    كندا I بعيد

    يمثل طقم خارج الأرض الوجه الجديد لكرة القدم الكندية — واثقًا، غير اعتذاري ومُشكَّلًا بزخم تنافسي حديث. مستوحى من المناظر الطبيعية المتجمدة، تلتقط رسمة جليد متشقق كلاً من التوتر والجمال. تعزز ورقة قيقب متجمدة محفورة مثل شفرة حذاء التزلج إرث كندا في الرياضات الشتوية. صُمم ليكون كلاسيكيًا مستقبليًا، يوجّه طقم خارج الأرض الشدة والدفع إلى الأمام من خلال تعبير أغمق وأكثر إرباكًا.

    أطقم كندا لدى Nikeتسوّق الآن

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    كولومبيا I الصفحة الرئيسية

    طقم كولومبيا الأساسي مستوحى من الواقعية السحرية، وهو أسلوب فني يمزج عناصر خيالية مع بيئات واقعية، وغالبًا ما يُمثَّل بفراشات صفراء. ويُقرن بسروال قصير أزرق وجوارب حمراء، مما يخلق مظهرًا كولومبيًا لا لبس فيه

    أطقم كولومبيا لدى adidasتسوق الآن 

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    كولومبيا I خارج الديار

    يحتفي القميص الخارجي بالتنوع البيولوجي الفريد في كولومبيا، جامعًا بين لوحة ألوان ساحليها. يتميز التصميم بنمط متكرر يغطي كامل القميص يمزج بين درجات الأزرق الداكنة للمحيط الهادئ والدرجات الأفتح للبحر الكاريبي، ويُبعث إلى الحياة عبر خطوط عمودية متدرجة. وتنعكس تفاصيل الحواف الصفراء الجريئة عبر الخطوط الثلاثة والأساور والشعارات في كلمة "COLOMBIA" عبر الجزء الخلفي من الرقبة، مستحضرةً إحساسًا بالفخر والارتباط بأرضهم. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    كرواتيا I الصفحة الرئيسية

    تعيد طقم اللعب الأساسي تقديم نمط كرواتيا الكلاسيكي ذي المربعات بمقياس أصغر وأكثر صقلاً، مع الإشارة عن كثب إلى تصميم عام 1990 مع تحديثه للعبة الحديثة. التنفيذ ليس نسخة مطابقة مباشرة بل إعادة تفسير أمينة تحافظ على روح وتأثير الأصل البصري. والنتيجة هي طقم لعب أساسي يبدو مألوفاً على الفور ومعاصراً في الوقت نفسه — يوازن بين الإرث والدقة القائمة على الأداء ويكرّم لحظة شكّلت قصة كرة القدم في كرواتيا.

    أطقم كرواتيا لدى نايكيتسوّق الآن

  • Croatia WC 26 away kitNike

    كرواتيا I خارج الأرض

    يقدم طقم خارج الأرض تعبيرًا أغمق وأكثر تحفظًا عن الهوية نفسها. يتم الاحتفاظ بالمربعات المميزة وإعادة تصورها بتدرج لوني أزرق، مما يخلق تباينًا بصريًا قويًا مع الحفاظ على الاستمرارية مع طقم الأرض. هذا التنفيذ الأغمق يمنح حضورًا أكثر اتزانًا وسلطة، مما يضع طقم خارج الأرض كنظير حديث يكمل طقم الأرض بينما يقف بثقة بمفرده.

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  • Curacao WC home kitadidas

    كوراساو | الصفحة الرئيسية

    يتميز طقم كوراساو المنزلي بنمط رسومي مميز على الأكمام يتكون من خطوط دائرية متموجة باللون الأزرق الفاتح. هذا التصميم مستوحى مباشرة من الأمواج المحيطة بالجزيرة الكاريبية، تكريماً للبحر.

    أطقم كوراساو لدى أديداستسوق الآن

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    كوراساو I بعيد

    يحتفي طقم كوراكاو الاحتياطي بالعاصمة فيليمستاد وبالمباني الملوّنة التي تقع في منطقتي بوندا وأوتروبندا. تتميّز هاتان المنطقتان، وهما موقع تراث عالمي لليونسكو، بواجهات نابضة بالحياة ومشرقة بأشعة الشمس، ويتم تمثيلهما عبر هذا التصميم من خلال قاعدته الصفراء الباستيلية وخطوطه الجريئة باللون الوردي والفيروزي والبرتقالي. ويُكمل المظهرَ تفصيلٌ أزرق متقن يتدفق عبر الأكمام والأساور ومحيط شعار adidas والشارة الوطنية.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    جمهورية التشيك I الصفحة الرئيسية

    الجرأة والفخر الوطني يقودان الطريق لجمهورية التشيك. يحمل الجسم الأحمر الداكن نقشًا محكمًا يغطي كامل السطح، مضيفًا عمقًا دون تشتيت، بينما تؤطر لمسات باللونين الأزرق والأبيض الياقة والأكمام. متجذر في التقاليد، منفذ بثقة عصرية.

    أطقم جمهورية التشيك لدى PUMAتسوق الآن

  • Czech Republic away kitPUMA

    جمهورية التشيك I خارج الديار

    الأناقة البسيطة تشكّل طقم خارج الديار. قاعدة بيضاء نظيفة مُنسّجة بخطوط تجريدية تستحضر الرسومات التخطيطية وخرائط الشوارع وعلامات الطباشير على الرصيف، ملتقطةً عفوية اللعبة وحرية اللعبة. تضيف التفاصيل الذهبية لمسة حادة خفيفة، موازنةً الرقي مع الحدة.

    أطقم جمهورية التشيك لدى PUMAتسوّق الآن

  • DR Congo home kit Umbro

    جمهورية الكونغو الديمقراطية I الصفحة الرئيسية

    يحتفي قميص الكونغو الديمقراطية الأساسي بهوية الفريق التقليدية بلمسة عصرية نابضة بالحياة، مستخدماً قاعدة زرقاء فاتحة ساطعة لافتة ارتبطت منذ زمن طويل بـ«الفهود». والميزة الفارقة هي نسيج بطبعة فهد مخصص بالكامل، مطبوع بتقنية التسامي وبدرجات لونية متقاربة، ونمط رسومي متموج يمتد عبر النصف السفلي من القميص، متلاشياً بسلاسة داخل القماش. وتبرز حواف حمراء جريئة ياقة الرقبة الدائرية وأساور الأكمام، معكوسةً ألوان العلم الوطني الكونغولي.

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  • DR Congo away kit Umbro

    جمهورية الكونغو الديمقراطية | خارج الديار

    يتحوّل طقم الكونغو الديمقراطية الاحتياطي إلى جمالية حادة ونظيفة مع الحفاظ على رابط بصري قوي بتصميم الطقم الأساسي. مبنيّ على قاعدة بيضاء نظيفة، يتميّز القسم السفلي من القميص بنمط هندسي على شكل مُعيّنات لافت للنظر ينتقل من الأبيض الصارخ في الأعلى إلى درجات زرقاء خفيفة في الأسفل.

    أطقم الكونغو الديمقراطية لدى Umbro تسوّق الآن

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    مصر I الصفحة الرئيسية

    تتغلغل الرمزية بعمق في طقم مصر الأساسي. يتلاشى الأحمر الغني إلى درجات أعمق عبر الصدر، تعلوه أنماط هندسية زاوية تشير إلى كلٍّ من الهيروغليفية القديمة والطاقة الكهربائية للقاهرة الحديثة. تعزز اللمسات السوداء والذهبية الهيبة والطموح. ذو طابع مهيب، يليق بأمة لها تاريخ كروي بعمق إرثها الثقافي.

    أطقم مصر لدى PUMAتسوق الآن

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    مصر I بعيد

    يُعرّف الطقم الخارجي نهجًا أكثر نعومةً وتأمّلًا. تُطبَّق طبقة أساس بيضاء ناعمة مع أنماط مجردة متناغمة، ورمال الصحراء، والضوء المتغيّر، ومناظر طبيعية خالدة مُجسَّدة في حركة. تُثبّت حواف خضراء داكنة عند الياقة التصميم، بينما يبقى التأثير العام نظيفًا، ومتّزنًا، وواثقًا. 

    أطقم مصر لدى PUMAتسوّق الآن

  • England WC 26 Home kitNike

    إنجلترا I الصفحة الرئيسية

    طقم الأرض مستند إلى إرث كرة القدم الإنجليزية، مؤكداً من جديد المظهر الأيقوني الأبيض بالكامل مع الارتقاء به بتعبير حديث. أيقونات دقيقة مستوحاة من ثقافة كرة القدم في إنجلترا مُهندسة مباشرة داخل القماش، ما يخلق عمقاً دون أن يطغى على الصورة الظلية الكلاسيكية. نجمة ذهبية معدنية فوق الشعار تستبدل التنفيذ التقليدي المتناغم. يبدو طقم الأرض مألوفاً لكنه أكثر جرأة من جديد — مُكرِّماً التاريخ بينما يُشير إلى صحوة إنجلترا على الساحة العالمية.

    أطقم إنجلترا لدى نايكتسوّق الآن

  • England WC 26 away kitNike

    إنجلترا I خارج الديار

    يمثل الطقم الخارجي تحولًا تاريخيًا في الهوية البصرية لإنجلترا، حيث يجمع بين قميص أحمر وسروال قصير كحلي. يشير هذا المزيج الجريء إلى إنجلترا تتطلع إلى المستقبل، مستعدة لتحدي الأعراف مع بقائها متجذرة في التقاليد. يجلس شعار الاتحاد الموضوع في المنتصف أسفل النجمة الذهبية المعدنية، مما يعزز الحضور والفخر.

    أطقم إنجلترا لدى نايكيتسوق الآن

  • France WC 26 kit home Nike

    فرنسا I الصفحة الرئيسية

    يجسد طقم فرنسا الأساسي طاقة جيل جديد وأناقة كرة القدم الفرنسية الحديثة: شاب، معبّر و مبدع. مستوحى من الأزياء الراقية الفرنسية، يعيد الياقة البيضاء للطقم تفسير لوحة الألوان التقليدية الأزرق والأبيض والأحمر. يعكس نمط أزرق متكرر مدمج في القماش سرعة منتخب فرنسا. يرتبط شعار نحاسي معدني بياقة بولو بيضاء كلاسيكية وشريط أزرار أحمر. 

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  • France WC 26 away kitNike

    فرنسا I خارج الديار

    يُعد طقم فرنسا الاحتياطي واحدًا من أكثر الأطقم ابتكارًا على الإطلاق التي تم ابتكارها للمنتخب الوطني الفرنسي وهو متجذر بعمق في التاريخ المعاصر. يحمل اسم “Liberté,” وهو مستوحى من تمثال الحرية، هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة. تعكس قاعدته ذات اللون الأزرق-الأخضر الفاتح الزنجار الحالي للتمثال، في تباين مع عناصر نحاسية معدنية تستحضر مادته الأصلية. تضيف حواف الأكمام ثلاثية الألوان وخطوط الطقم بعدًا ثقافيًا وفاخرًا وبسيطًا. يمزج الطقم بين الإرث والأناقة والرقي الحديث لتأكيد هوية وقيم الحرية التي تدافع عنها فرنسا، ماضيًا وحاضرًا.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ألمانيا I الصفحة الرئيسية

    احتفاءً بنجاحات ألمانيا السابقة في هذه البطولة، يكرّم القميص الأساسي بعضًا من أكثر قمصان البلاد شهرة. إن شكل المعيّنات المتكرر وتفاصيل الشيفرون مستوحاة كلٌّ منها من الرسومات الأيقونية من قمصان سابقة، بما في ذلك قميص الفوز بكأس العالم 2014.

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    أطقم ألمانيا لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Germany Away kit WC 26adidas

    ألمانيا I خارج الأرض

    مواصلةً للغة البصرية لطقم الأرض، أُعيد تخيّل الشيفرونات القطرية كنمط شامل باللون الأزرق الكحلي، مُشكِّلةً تكرارًا إيقاعيًا لثلاثة أشكال متشابكة. تمزج لوحة الألوان درجات من عصور مختلفة من تاريخ DFB. وهي تتضمن إشارة إلى السحّابات الربعية الزرقاء الكلاسيكية التي تم ارتداؤها في عام 1954، وكذلك قمصان التدريب الكلاسيكية باللونين الأزرق والأبيض في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بينما تشير لمسات الأزرق المائي إلى ملابس التدريب ذات الألوان الجريئة في التسعينيات. وكل ذلك مُصمَّم هندسيًا لخلق تأثير بصري لافت وقوي. توقيع ملصق علم دقيق عند حافة القميص يحتفي بالشراكة الطويلة الأمد بين adidas وألمانيا منذ 1954.

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    أطقم ألمانيا لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    غانا I الصفحة الرئيسية

    طاقة خالصة. تهيمن أنماط هندسية جريئة بتدرجات نابضة بالحياة من الأحمر والأصفر والأخضر — الألوان الوطنية التي تنبض بالحياة عبر الإيقاع والحركة. يرسو النجم الأسود الأيقوني التصميم في المقدمة والوسط. احتفالي، بلا اعتذار، ومصمم ليبرز.

    أطقم غانا لدى PUMAتسوق الآن

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    غانا I بعيد

    يشع قوة وتفاؤلاً، يجذب طقم خارج الديار الذهبي الانتباه. يضيف نمط مستوحى من كينتي يغطي كامل الطقم عمقاً ثقافياً، بينما تعيد الحواف الحمراء والنجمة السوداء التصميم إلى التراث الغاني.

    أطقم غانا لدى PUMAتسوق الآن

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    ساحل العاج I الصفحة الرئيسية

    طقم ساحل العاج الأساسي هو احتفال. الجسم البرتقالي النابض بالحياة وذو الطابع الحيواني تنبض فيه حركة عبر نمط شامل مستوحى من المنسوجات والرموز الإيفوارية التقليدية، ما يخلق حركة وبهجة ودفئًا. توفر اللمسات الخضراء توازنًا، بينما يشع التصميم العام فخرًا وفرحًا جماعيًا. إنها كرة قدم بروح.

    أطقم ساحل العاج لدى PUMAتسوّق الآن

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    ساحل العاج I خارج الديار

    يشكّل أساس أبيض نظيف طقم خارج الأرض، مُغطّى بأنماط لونية دقيقة تُحاكي ضوء الشمس المتسلّل عبر أوراق الشجر والملمس الطبيعي للمشهد الإيفواري. يؤطّر اللونان البرتقالي والأخضر التصميم باللون الوطني، مما يسمح للحِرفية الرصينة بأن تتألّق.

    أطقم ساحل العاج لدى PUMAتسوّق الآن

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    اليابان I الصفحة الرئيسية

    يتم إحياء اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص المنتخب الياباني الأساسي باستخدام رسم تجريدي بتفاصيل خطية باللون الأزرق الرمادي، مما يعكس الضباب الشهير الموجود على الأفق حيث تلتقي السماء والبحر في اليابان. يجلس العلم الياباني بفخر كلمسة ختامية عبر الجزء الخلفي من الرقبة.

    أطقم اليابان لدى adidasتسوق الآن

    أطقم اليابان لدى Fanaticsتسوق الآن

  • Japan Away kit WC 26adidas

    اليابان I بعيدًا

    مستوحى من «ألوان ما وراء الأفق»، تم إحياء تصميم طقم اليابان خارج الأرض من خلال رسم غرافيكي مخطط يضم 12 لونًا مميزًا تمثل وحدة الأمة وترابطها، داخل الملعب وخارجه. وعلى قاعدة بلون أبيض مائل، تمتد 11 خطًا عموديًا متلاشيًا على القميص بتأثير يشبه المطر، رمزًا لكل واحد من اللاعبين الـ11 داخل الملعب، بينما يتخذ شريط مركزي جريء لون الشمس الحمراء في العلم الوطني ليمثل قلب الفريق – جماهيره. ويُطبع العلم الياباني على الجزء الخلفي من الرقبة كرمز للفخر الوطني والهوية الجماعية. 

    أطقم اليابان لدى adidasتسوق الآن

    أطقم اليابان لدى Fanaticsتسوق الآن

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    المكسيك I الصفحة الرئيسية

    يجتمع التراث والمستقبل في قميص المكسيك الجديد على أرضه. يمثّل هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيوحّدان أجيالًا من المشجعين خلال كأس العالم المقبلة من FIFA. إنه يحتفي بالدعم الثابت لأمة تعيش وتتنفس كرة القدم، حيث تعكس كل لحظة مشتركة قلب المكسيك. على الجزء الخلفي من الرقبة، تظهر عبارة 'SOMOS MÉXICO'، والتي تعني 'نحن المكسيك'، كرمز للوحدة والشغف اللذين يعرّفان الروح المكسيكية.

    أطقم المكسيك لدى adidasتسوّق الآن

    أطقم المكسيك لدى Fanaticsتسوّق الآن

  • Mexico Away kit WC 26adidas

    المكسيك I بعيدًا

    مستوحياً من تاريخ المكسيك الغني، يتميز قميص الخارج برسمٍ رمادي شامل على قاعدة بيضاء، مستوحى من أنماط تُعرف باسم ‘Grecas’ الموجودة في العمارة والفن التقليديين. ويتميز النمط الشامل المتكرر بنمط متكرر من سلالم مجردة، في إشارة إلى الواجهات المتدرجة التي غالباً ما توجد على المباني المكسيكية التقليدية. وتُنقش عبارة “SOMOS MÉXICO”، والتي تعني “نحن المكسيك”، على الجزء الخلفي من الرقبة وترمز إلى الوحدة والشغف اللذين يحددان الروح المكسيكية قبل استضافة كأس العالم FIFA للمرة الثالثة القياسية. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    المغرب I الصفحة الرئيسية

    يحدد اللون الأحمر العميق والآمر نبرة طقم المغرب الأساسي، مع لمسات خضراء ونقوش تقليدية عند الياقة والأكمام متجذرة مباشرة في التراث المغربي. نظيف، واثق، ومفعم بالطموح.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    المغرب I خارج الديار

    التفاصيل المعقدة تُعرّف طقم خارج الأرض. قاعدة بيضاء مُزينة بأنماط هندسية دقيقة مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي والعمارة: رقيقة، متعددة الطبقات، وغنية بالمعنى الثقافي. توفر لمسات باللونين الأحمر والأخضر تباينًا، موازنةً الأناقة مع الصمود. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    هولندا I الصفحة الرئيسية

    يعيد طقم هولندا الأساسي تخيّل الأيقوني أورانيه عبر التعزيز بدلاً من إعادة الابتكار. صُمّم ليُرى من مسافة، ويقدّم الطقم أكثر تعبير نابض بالبرتقالي الهولندي حتى الآن. يقدّم شعار الاتحاد العدسي المبتكر حركة وبُعداً، إذ يتغيّر مظهره مع تحرّك اللاعبين على أرض الملعب. الطقم الأساسي لا لبس فيه، مفعم بالطاقة وهولندي بفخر.

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    هولندا I خارج الديار

    يعيد طقم خارج الأرض إحياء المظهر التاريخي لهولندا باللون الأبيض بالكامل. مستوحى من التدرجات المجهرية، يمتد تلاشي برتقالي أفقي عبر الطقم، رمزاً للتجريب والدقة. يعزز الشعار العدسي الكبير والمتمركز الابتكار كهوية. تعكس الخطوط النظيفة والتوازن الهندسي مبادئ التصميم الهولندي مع الإشارة إلى مستقبل تقدمي.

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    نيوزيلندا I الصفحة الرئيسية

    طقم نيوزيلندا الأساسي يُجرِّد الأشياء إلى قوة خام، متحفظة. الجسم الأسود مُحكم الملمس بأنماط مجردة، متدفقة تستحضر المناظر الطبيعية - السرخس، السواحل، التضاريس البركانية - مُقدَّمة بطريقة تبدو حديثة وحركية. السرخس الفضي الأيقوني يجلس بفخر على الصدر، مُرسِّخًا التصميم في الهوية. هادئ لكنه واثق. 

    أطقم نيوزيلندا لدى PUMAتسوّق الآن

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    نيوزيلندا I بعيدًا

    تضفي قاعدة زرقاء جليدية باهتة إحساسًا أكثر نعومة واستكشافًا على طقم المباريات خارج الأرض. توحي الخطوط العضوية بالتضاريس، والتيارات المائية، والحركة الطبيعية، ملتقطةً ارتباط نيوزيلندا بالأرض والبحر بلمسة عصرية.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    النرويج I الصفحة الرئيسية

    يعتمد الطقم الأساسي على هوية النرويج الأيقونية ذات اللون الأحمر بالكامل مع استلهام مباشر من العلم الوطني. تم تضمين رسم غرافيكي بنغمة على طراز أورنِس مستوحى من تراث الفايكنغ داخل الخطوط الزرقاء، رابطًا الرمزية القديمة بالأداء الحديث. يعكس هذا الطقم لحظات الفخر الوطني والإيمان الجماعي، مكرّمًا ماضي النرويج مع تعزيز حضورها المتنامي على الساحة العالمية.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    النرويج أنا بعيد

    يقدّم طقم خارج الأرض أول طقم وطني نرويجي أسود من الرأس إلى القدمين. مستوحى من محاربي الفايكنغ البرسيركرز — محاربو الخطوط الأمامية المعروفون بشدة انفجارية — يشير التصميم إلى حقبة جديدة من كرة القدم النرويجية. بسيط وقاسٍ في التنفيذ، يعبّر طقم خارج الأرض عن الثقة عبر ضبط النفس، مستخدمًا الظلام ولمسة تشطيب الخامة لنقل القوة.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    باراغواي I الصفحة الرئيسية

    تعود الخطوط الحمراء والبيضاء الكلاسيكية بطاقة متجددة. وبملمسٍ ذي لمسة نهائية متآكلة خفيفة، يحمل التصميم إحساسًا بالتاريخ والأصالة المعيشة. وتربط الحواف الزرقاء عند الياقة والأساور بالعلم الوطني، موازنةً بين التقاليد ولمسة معاصرة.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    باراغواي | خارج الديار

    جريء ومُزعزع في الروح، يتميز طقم خارج الأرض بنمط عميق يشبه التمويه بدرجات الأسود والتركوازي، مما يخلق حركة وعدم قابلية للتنبؤ. يبدو التصميم تكتيكيًا وحديثًا، ملتقطًا الصلابة والقدرة على التكيف التي تُعرّف كرة القدم الباراغوايانية. مُصمم لما هو غير متوقع.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    البرتغال I الصفحة الرئيسية

    تم تصميم طقم البرتغال الأساسي ليجسّد قوة المحيط والشغف الذي يغذي الأمة على الساحة العالمية. القاعدة الحمراء الأيقونية مغطاة بتفاصيل مستوحاة من الأمواج ولمسات خضراء - إشارة بصرية إلى الجذور البحرية للبلاد وروحها التي لا تلين ولا تعرف الخوف. تعزز الحواف الخضراء والذهبية الألوان الوطنية، بينما يرسّخ شعار البرتغال الأيقوني التصميم في الإرث. جريء، أنيق، ومصمم لأكبر مسرح.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    البرتغال I خارج الديار

    تنبض الروح البحرية للبرتغال بالحياة في طقم خارج الأرض. تهيمن على القاعدة البيضاء أنماط موجية كاسحة باللون الفيروزي تستحضر ارتباط البلاد العميق بالبحر وتاريخها في الاستكشاف. انسيابي، ديناميكي، وحديث.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    قطر I الرئيسية

    صُمِّمَ تكريماً للخط المتعرّج الذي يقسم القسمين الأبيض والعنّابي من العلم الوطني القطري، فإن طقم قطر المنزلي العنّابي يتخلله سلسلة من الخطوط المسننة الأغمق الممتدة نزولاً في وسط القميص، مع إدراج «قطر» بالعربية كخاتمة على الجزء الخلفي من الرقبة. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    قطر I بعيد

    يتجاوز رسمٌ تجريدي رمادي يشبه الموج قميص قطر الخارجي. مستوحى من كثبان الصحراء، يتخذ النمط هندسةً وأشكالًا تُرى عبر المشهد الطبيعي الخلاب. تُنقش كلمة “قطر” بالعربية عبر الجزء الخلفي من الرقبة، كرمز للفخر الوطني والوحدة.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    السعودية العربية I الصفحة الرئيسية

    يقدم طقم السعودية الأساسي طبعة شاملة فريدة باللونين الأرجواني والأخضر الداكن، مستوحاة من المداخل المزخرفة بإتقان الموجودة في البلاد وتضم تفاصيل نابضة بالحياة مستعارة من حقول الخزامى في المنطقة. وعلى خلفية خضراء داكنة، يستلهم التصميم اللافت أيضًا رموزًا وطنية محبوبة - الصقر والنخلة، ولكن مقترنة بأنماط هندسية لخلق جمالية عصرية.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    المملكة العربية السعودية | خارج الديار

    يتميز طقم السعودية الخارجي بنمط نسج مُصمم خصيصًا يُوجد غالبًا على مختلف الملابس التقليدية، على قاعدة بيضاء لؤلؤية – مُجسدًا الجوهر النابض لأزياء السعودية. تم إنهاء الشعار والدرع بتفاصيل ذهبية ملكية، بينما تم إبراز خط العنق والرقم بشكل خفي بالأخضر العميق للأمة. يُطبع شعار المملكة العربية السعودية، الذي يُصوّر نخلة وسيفين متقاطعين، على الخلف كإشارة إلى التراث والهوية.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    اسكتلندا I الصفحة الرئيسية

    على قميص اسكتلندا الأساسي، يتصدر صليب القديس أندرو التقليدي، الموجود على علم اسكتلندا، المشهد كنمط أزرق داكن متكرر عبر اللون الأزرق المعتاد للقميص الأساسي. كما يظهر رسم صليب القديس أندرو أيضاً عبر الجزء الخلفي من الرقبة كتفصيل ختامي.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    اسكتلندا I بعيدًا

    يعيد القميص الاحتياطي تقديم درجات اللون الأحمر القرمزي، في إشارة إلى تاريخ بعض الأطقم الكلاسيكية لاسكتلندا. تتخلله خطوط عمودية رفيعة باللون الأرجواني، ليخلق تحديثًا أنيقًا ومعاصرًا لتصميم خالد. وتزين شوكة أرجوانية وخضراء، زهرة اسكتلندا الوطنية التي ترمز إلى الصمود، الجزء الخلفي من الرقبة كلمسة ختامية خفية.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    السنغال I الصفحة الرئيسية

    تلتقي الأناقة بالفخر الثقافي في طقم السنغال الأساسي. تُغطّى قاعدة بيضاء بأنماط لونية دقيقة مستوحاة من المنسوجات والرموز التقليدية، ما يخلق عمقًا وملمسًا. تربط لمسات خضراء وصفراء وحمراء خفيفة التصميم بالعلم الوطني، مقدّمةً جمالية راقية وهادفة.

    أطقم السنغال لدى PUMAتسوّق الآن

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    السنغال I خارج الديار

    يتحوّل طقم خارج الأرض إلى لون جريء لا يعتذر. يتميّز الجسم بلون فيروزي داكن ذي نسيج مزخرف بأنماط انسيابية عضوية توحي بالحركة والطاقة الطبيعية. تُحدِّد الحواف الصفراء والحمراء المظهر، ما ينتج عنه تعبير نابض بالحيوية واحتفالي عن الروح المرِحة لكرة القدم السنغالية.

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  • SA 2026 kitadidas

    جنوب أفريقيا I الصفحة الرئيسية

    يحافظ قميص جنوب أفريقيا الأساسي لعام 2026 على القاعدة الصفراء التي لا تخطئها العين مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان مرادفة للفخر الوطني. تعمل التفاصيل المُحسّنة والبنية المُنقّحة على تحديث الشكل، لتقديم قميص مُوجّه للأداء ومصمم لمتطلبات لعبة اليوم العالمية.

    والأبرز من ذلك، أن التصميم المُحدّث يكرّم اللغات الرسمية الـ12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. ترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في القماش إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب عبر البلاد وحول العالم. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    جنوب أفريقيا I خارج الديار

    يُطلق القميص الخارجي بيانًا جريئًا بألوان جنوب أفريقيا الأيقونية الأخضر والذهبي – وهي تركيبة ألوان متجذّرة بعمق في هويتهم الرياضية. يمزج بين الإرث والرقي، حيث يشكّل الأخضر التقليدي القاعدة مع حواف بيضاء وذهبية مفصّلة على الياقة، تكريمًا لمكانة كرة القدم وتطورها في البلاد. وتزيّن لمسات ذهبية وبيضاء الأساور والشعارات، لتعكس أناقة خالدة، بينما تجسّد طموح الأمة للتألّق على أكبر مسرح لكرة القدم.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    كوريا الجنوبية I الصفحة الرئيسية

    يرتكز الطقم الأساسي على إعادة تفسير جريئة للنمر الأبيض، وهو رمز وطني دائم للقوة والحماية. تم تصميم طبعة تمويه نمر لافتة داخل القماش، ما يخلق مظهراً بصرياً ديناميكياً يبدو متجذراً في التراث وحديثاً بوضوح في آنٍ واحد. تدمج الطباعة المخصصة الخط الكوري التقليدي مع إشارات تصميم غربية، مما يعزز اندماج الماضي والحاضر. يعبر الطقم الأساسي عن هوية كوريا من خلال عدوانية مضبوطة وثقة بصرية، ملتقطاً روح فريق بُني ليفاجئ.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    كوريا الجنوبية I خارج الديار

    يمتد طقم خارج الأرض بسردية الكمين من خلال تعبير مستوحى من الزهور عن شغف كوريا وزخمها. يزهر التصميم بكثافة — ملتقطًا الحركة والعاطفة والطاقة الجماعية بينما يتصاعد ويطلق. وعلى خلفية لونية من البنفسجي الجريء، يوازن التنفيذ الجرافيكي بين الأناقة والقوة، عاكسًا قدرة كوريا على الجمع بين الجمال والعدوانية في المنافسة. يبدو طقم خارج الأرض تعبيريًا وواثقًا — هوية بديلة تضخم الفخر الثقافي مع الحفاظ على حافة تنافسية حادة.

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    إسبانيا I الصفحة الرئيسية

    يصل طقم إسبانيا الأساسي لكأس العالم 2026 بتصميم نظيف بخطوط دبوسية، مع قاعدة حمراء تتخللها خطوط عمودية صفراء متكررة تستلهم إشارات بصرية من العلم الوطني والشعار. وسيحمل اللاعبون روح الأمة مع ظهور كلمة ESPANA مكتوبة على الجزء الخلفي من ياقة القميص. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    إسبانيا I خارج الديار

    يستمد تصميم قميص إسبانيا خارج الديار إلهامه من التاريخ الأدبي العريق للأمة. نمط معقد بلون البيريت يغطي القميص بالكامل، مستوحى من الرسومات والمواد الغرافيكية الموجودة في الكتب والمخطوطات الكلاسيكية، يبرز فوق قاعدة بلون أبيض مائل يعكس لون الصفحة. تتميز الأكمام وخط العنق بتفاصيل ذهبية وعنابية، بينما تُنقش كلمة “ESPAÑA” على الجزء الخلفي من الرقبة، مع الحرف المميز Ñ الذي يحتفي باللغة الإسبانية وتراثها الثقافي.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    السويد I الصفحة الرئيسية

    تُمنَح الألوان الصفراء والزرقاء التقليدية المرتبطة بقميص السويد الأساسي لمسة عصرية تكريماً لحقبة السبعينيات في البلاد. يتميز التصميم برسمة لونية مدمجة في القماش، مستوحاة من خياطة الزهور الشهيرة الموجودة عادةً على الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية من تلك الحقبة. يتيح القميص المستوحى من الحنين للمشجعين الاحتفال بتراثهم بجمالية جديدة، لكنها مألوفة، ويكتمل ذلك بطباعة حديثة على الجزء الخلفي من الرقبة تحمل كلمة ‘Sverige’ – أو السويد باللغة الإنجليزية.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    السويد I بعيد

    مستوحياً إشاراته البصرية وجمالياته من أنماط السبعينيات، تجتمع ثلاث درجات مختلفة من اللون الأزرق على قميص السويد الخارجي لتشكّل تصميماً جرافيكياً جريئاً يغطي القميص بالكامل، في إشارة إلى التراث الثقافي الغني للأمة. ومع طباعة حديثة على الجزء الخلفي من الرقبة تحمل كلمة ‘Sverige’ - أو السويد باللغة الإنجليزية – فإن هذا التأثير الرجعي، الممزوج بلمسة معاصرة، يمنح التصميم مظهراً جديداً لمشجعي اليوم. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    سويسرا I الصفحة الرئيسية

    يحافظ تصميم طقم سويسرا لعام 2026 على القاعدة الحمراء العميقة المميزة للأمة، معزَّزًا بلمسات رسومية بيضاء وتفاصيل شيفرون جريئة تُشير إلى الدقة والتراث السويسريين. تُعرّف الدقة والوضوح طقم سويسرا الأساسي. يبدو الجسم الأحمر الجريء نظيفًا وواثقًا، مما يتيح للون الوطني أن يتحدث عن نفسه مع الحد الأدنى من الزخرفة. توفر اللمسات البيضاء تباينًا حادًا ونقيًا، بينما يجلس الصليب السويسري بفخر على الصدر. لا ضجيج، فقط هدف. كفاءة سويسرية خالصة على أرض الملعب.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    سويسرا I خارج الديار

    يشكّل جانبٌ أخفّ وأكثر تعبيرًا من الهوية السويسرية طقمَ خارج الديار. قاعدة خضراء ناعمة تكاد تكون نيونية مُحكَمة الملمس بأنماط طبوغرافية مجردة تُحيل إلى جبال الألب وتضاريس سويسرا الجبلية. توفّر اللمسات السوداء مرساة بصرية، مقدّمةً تصميمًا يبدو منعشًا وحديثًا وتقدميًا.

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    أطقم سويسرا لدى فاناتيكستسوّق الآن

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    تونس I الصفحة الرئيسية

    يتميز القميص الأساسي بقاعدة بيضاء نظيفة وناعمة مقترنة بلمسات حمراء جريئة. وتتمثل ميزته المميزة في رسم ريش نسر خفيف وأنيق منسدل فوق الكتفين والأكمام، ومؤطر بياقة كلاسيكية مستديرة.

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  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    تونس I بعيد

    يستخدم طقم تونس خارج الأرض نفس القالب وتصميم الريش لكنه يقلب لوحة الألوان بالكامل، حيث يتميز بقاعدة أساسية حمراء نابضة بالحياة تتباين مع رسومات بيضاء حادة للحفاظ على مظهر موحد للبطولة.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    تركيا I الصفحة الرئيسية

    تشير مجموعة الطقم الأساسي إلى حقبة جديدة مع انتقالها إلى قاعدة باللون الأحمر الرياضي مع الحفاظ على الشريط الأيقوني على الصدر في شكل أكثر خفوتًا وحداثة. داخل الشريط، تُدخل رسمة جريئة مستوحاة من الإبرو نسيجًا وحركة، في إشارة إلى الحرفة والفن اللذين يشكلان جوهر التراث الثقافي التركي. يمزج خط العنق الهجين بين عناصر الياقة الدائرية وياقة V، بينما يتصدر العلم التركي مركز الصدر بشكل بارز. تقليديًا ما يُؤطر داخل دائرة، يُقدَّم العلم الآن في شكل مستطيل يتماشى مع خطوط تصميم القميص الحادة والزوايا — مما يجلب هندسة أنظف وأكثر معاصرة إلى رمز وطني.

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  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    تركيا I بعيدًا

    يعود طقم خارج الديار إلى قاعدة بيضاء، مستعيدًا مظهر Türkiye الكلاسيكي مع الحفاظ على الشريط الأحمر التقليدي على الصدر كمرساة تعريفية. ويستقر رسم Ebru مرة أخرى داخل الشريط، ليعمل كموصل بصري بين طقمي الأرض وخارج الديار ويعزز قصة مجموعة متماسكة. وتُكمل الألواح الجانبية الحمراء وشريط أحمر على الجوارب طقم خارج الديار، مما يخلق تعبيرًا متوازنًا عن التقاليد والابتكار — ألوان تراثية، تفاصيل حديثة ومرجع حرفي موحِّد عبر كلا الإصدارين.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    أوروغواي I الصفحة الرئيسية

    يجسد طقم الأرض الجوهر الخالص لكرة القدم الأوروغوايانية. مبني على أساس حديث‑كلاسيكي، يتميز الطقم بتنفيذ نظيف للأزرق السماوي الأيقوني لأوروغواي، مقترنًا بلمسات كحلية تعزز الوضوح والثقة. تعكس بساطة التصميم هوية الفريق: صادق، منضبط ومدفوع بالجهد الجماعي.

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    أوروغواي | خارج الديار

    يقدّم الطقم الخارجي تعبيرًا أكثر إرباكًا عن روح القتال لدى أوروغواي. يمتد نمط أجنحة جريء عبر الصدر، رمزًا للصعود والطموح والسعي الدؤوب نحو النصر. تُومئ هذه اللغة البصرية إلى إنجازات أوروغواي التاريخية، بما في ذلك دورها في أقدم اللحظات العالمية لكرة القدم، مع إعادة تأطير ذلك الإرث من خلال عدسة أكثر حدّة وأكثر عدوانية. يمثّل الطقم الخارجي أوروغواي في أقصى درجات التحدّي: مدمجة، لا تعرف الخوف ولا تلين. 

    أطقم أوروغواي لدى Nikeتسوّق الآن

  • USA WC 26 home kitNike

    الولايات المتحدة الأمريكية I الصفحة الرئيسية

    طقم الأرض متجذّر في الحمض النووي لكرة القدم الأمريكية، ويعيد تفسير النجوم والخطوط من خلال عدسة حديثة مدفوعة بالحركة. تشير الخطوط المشوّهة وتأثيرات التدرّج إلى العلم وهو في حركة، مُجسِّدةً أمةً تشكّلت بفعل مجتمعاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية وحبها للعبة.

    تُترجم الأيقونات الوطنية إلى نسيج مُهندَس بدلاً من رسومات حرفية، ما يخلق طقم أرض يبدو أمريكياً بفخر مع الإشارة إلى الثقة والزخم إلى الأمام. يتضمن الطقم تعبيراً تصميمياً لا يمكن تفويته يمكن رؤيته على أي مشجع في المدرجات، بينما يتحرك بجرأة عبر الملعب.

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  • USA WC 26 away kitNike

    الولايات المتحدة الأمريكية I بعيدًا

    تم تصور طقم خارج الأرض ككلاسيكي مستقبلي — تعبير نظيف وأيقوني صُمم ليصمد أمام اختبار الزمن. مرتكزًا على لوحة Dark Obsidian المغمورة، يقدم الطقم نمط حياكة شبكي‑نجمي مُفصّل حسب الطلب منسوجًا بخفة داخل القماش، محولًا التركيز من الخطوط إلى النجوم كرمز مُعرّف. بسيط، حاد وموجّه لأسلوب الحياة، يمزج طقم خارج الأرض بين الأداء وقابلية الارتداء، عاكسًا جيلًا يعبّر عن الهوية داخل الملعب وخارجه. إنه يمثل ثقة أكثر هدوءًا لا تحتاج إلى رفع الصوت لإطلاق بيان.

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