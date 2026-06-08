مع بزوغ الشتاء علينا بالنسبة للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف من كرة القدم. تمسّكوا لأن الأمر لن يطول حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تهدف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم، الذي فازوا به في قطر 2022. كانت تلك قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم حيث حصل ليونيل ميسي ورفاقه أخيراً على الكأس المرغوبة.

قبيل المنافسة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقمًا منزلية لـ22 دولة، بما في ذلك حاملو اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمضيفون المشتركون المكسيك، والعديد غيرهم. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها في جمالية حداثية تتطلع إلى الأمام.

adidas

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل دولة من خلال توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية من هويتها. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم الأيقونية السابقة، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت adidas عن الأطقم الرسمية الخارجية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهاماً من الثقافة الفريدة لكل دولة، تعيد القمصان الخارجية تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية من adidas – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمّقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء.

PUMA

قصة adidas مع كرة القدم عميقة، من الأداء على أرض الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ولأول مرة منذ 36 عاماً تترك بصمتها على أكبر مسرح في كرة القدم العالمية، يُطبع شعار adidas Trefoil – علامة adidas للأصالة - على الجانب الأيمن من كل صدر. يكرّم كل قميص ثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تخيله لمتطلبات اليوم، ويُبنى بفخر لثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه.

كان أحدث إصدار رئيسي للأطقم من Nike في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات المنزلية والخارجية مع استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، مما يجلب إحساساً لافتاً بالتفاؤل وإلهاماً موجهاً نحو المستقبل.

Nike

كما أن محورياً في هذه الرؤية هو تقنية التبريد للأداء Aero-FIT من Nike، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة عالية التخصص ومحددة الغرز للمساعدة في إبقاء الرياضيين باردين في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

حذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم لفرقها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. تم بناء كل تصميم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وطابعها وروحها، ومصمم لأعلى مستوى من اللعبة، ومع ذلك متجذر في نفس العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما تُلعب.

سواء كنت تشاهد في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يشرح الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك للبطولة الكبيرة:

تسوق: أطقم كأس العالم 2026