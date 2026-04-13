Brazil England WC 26 kits Nike
أطقم كأس العالم 2026: الأرجنتين، البرازيل، البرتغال، إنجلترا وجميع قمصان أبرز المنتخبات كُشف عنها

مثّل فريقك في الوقت المناسب لصيف كروي

مع بزوغ فصل الشتاء للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيفٍ كروي. تمسّكوا جيدًا لأنه لن يمر وقت طويل حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تتطلع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. وكانت تلك ثالث قصة نجاح لهم في كأس العالم، بعدما تمكّن ليونيل ميسي ورفاقه أخيرًا من وضع أيديهم على الكأس المنشودة.

وقبيل البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة بإطلالات متجددة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas الأطقم الأساسية لـ22 منتخبًا، بما في ذلك حامل اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، وإحدى الدول المضيفة المكسيك، وغيرها الكثير. وتمزج هذه المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة، وتُجسّدها ضمن جمالية حداثية تتطلع إلى المستقبل.

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل أمة عبر توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بجوانب رئيسية من هويتها. فمن تاريخها العريق إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم السابقة الأيقونية، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت أديداس عن أطقم اللعب خارج الأرض الرسمية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهامًا من الثقافة الفريدة لكل أمة، تعيد قمصان اللعب خارج الأرض تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية لدى أديداس – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمَّطة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء. 

تتجذر قصة أديداس مع كرة القدم بعمق، من الأداء داخل الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ومع عودته لترك بصمته على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية للمرة الأولى منذ 36 عامًا، تُطبع علامة أديداس تريفويل – علامة أديداس للأصالة – على الجانب الأيمن من الصدر في كل قميص.  ويُشيد كل قميص بثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تصوره لتلبية متطلبات اليوم، ويُصنع بفخر لثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه. 

وكان أحدث طرح كبير للأطقم من نايكي في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات الأساسية وأطقم اللعب خارج الأرض عبر استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، بما يضفي إحساسًا لافتًا بالتفاؤل وإلهامًا يتطلع إلى المستقبل. 

كما تُعدّ تقنية التبريد الأدائي Aero-FIT من نايكي محوراً أساسياً في هذه الرؤية، إذ تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة متخصصة للغاية ومحددة وفقاً لنمط الغرز، لمساعدة الرياضيين على الحفاظ على البرودة في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

وحذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم منتخباتها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والإرث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. وقد صُمّم كل طقم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وسماتها وروحها، مع هندسة تلائم أعلى مستويات اللعبة، لكنها متجذرة في ذات العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما لُعبت.

سواء كنت تشاهد من المنزل، أو تستضيف جلسة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمتابعة كأس العالم شخصياً، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يقدّم لك تفصيلاً كاملاً للإصدار، حتى تتمكّن من تجهيز نفسك بأطقم البطولة الكبيرة:

    الجزائر | الصفحة الرئيسية

    مستوحى من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، يتميز قميص الجزائر الأساسي بتصميم مخطط ديناميكي باللونين البيج والأبيض، مع لمسة نهائية خضراء نابضة بالحيوية تمتد عبر فتحة الرقبة والكتفين. يجسّد هذا التصميم تموّجات الكثبان الشهيرة في البلاد، ويربط المنتخب بالوطن، إلى جانب كلمة «الجزائر» التي تظهر بالعربية على الجزء الخلفي من الرقبة.

    الجزائر | خارج الأرض

    مستوحى من الألوان الزاهية للصحارى الصخرية والواحات الغنّاء المنتشرة في أنحاء الجزائر، يتميّز قميص المباريات خارج الديار بخطوط خضراء عمودية متداخلة تتباين مع لون أخضر داكن لافت، يعكس المناظر الطبيعية الفريدة للبلاد ولوحتها التقليدية. وتُكتب كلمة «الجزائر» بفخر بالعربية على الجزء الخلفي من الرقبة، لربط المنتخب بوطنه في رحلته بكأس العالم.

    الأرجنتين | الصفحة الرئيسية

    تأخذ الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض مظهراً متحوّلاً، مع تأثير تدرّج فريد بثلاثة ألوان، مستحضِرةً درجات الأزرق من قمصان الفوز بكأس العالم الثلاثة السابقة – 1978 و1986 و2022. ويظهر على خلف الرقبة توقيعٌ خاص يحمل عبارة «1896» احتفاءً بتاريخ تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

    الأرجنتين I خارج الأرض

    يستمد قميص المباريات خارج الأرض إلهامه من التراث الفني الغني للأرجنتين، إذ يتميز بنمط رسومي أزرق دوّار مميز مستوحى من الزخارف التقليدية في البلاد. وتعزز لمسات من اللون الأبيض على قاعدة سوداء الخطوط المُصمَّمة بأسلوب زخرفي، واللفائف الزهرية الدقيقة، والنباتات المتسلقة، ما يمنح التصميم حياةً بتباينٍ لافت. وعلى الجزء الخلفي من الياقة نُقِشَت علامة «الأرجنتين» المصممة خصيصًا، أمام «شمس مايو» رمز الشمس الوطني.

    أستراليا | الصفحة الرئيسية

    يستمد طقم الأرض إلهامه مباشرة من طقم أستراليا الأيقوني لعام 2006 ومن حقبة Nike Total 90 الأسطورية. وقد أُعيد تنشيط الأصفر والأخضر التقليديين عبر تنفيذ عصري، بما في ذلك شورت أخضر بتدرّج لوني يضيف حركة وعمقًا. يكرّم هذا الطقم مسيرة كرة القدم الأسترالية ويعزز في الوقت نفسه استمرار حضورها على أعلى المستويات.

    أستراليا | خارج الديار

    استُلهم الطقم الاحتياطي من شروق الشمس الأسترالي، ممثّلًا الزخم إلى الأمام وإمكانية نقل كرة القدم في أستراليا إلى المستقبل. يلتقط تدرّجٌ من اللون المرجاني والأخضر الداكن الطاقةَ والتقدّم، بينما تُضفي شارةُ الاتحاد العدسية حركةً بُعدية.

    النمسا | الصفحة الرئيسية

    تُحقق البساطة تأثيرًا قويًا للنمسا. قاعدة حمراء جريئة ترتكز عليها أكمام سوداء داكنة وحواف بيضاء حادة — تعبير مباشر عن الألوان الوطنية، مُجرّد ومُصرّ بلا مساومة. يبدو التصميم راسخًا ومألوفًا، ويعكس ثقافة كروية صاغتها الانضباطية والقوة البدنية والجهد الجماعي.

    النمسا | خارج أرضه

    تُعاد صياغة هوية النمسا من منظور تقدّمي في طقم خارج الأرض. تُغطّى لوحة ألوان ناعمة مستوحاة من جبال الألب بخطوط طبوغرافية انسيابية ترسم تضاريس البلاد الجبلية وكأنها في حركة. أخفّ نبرة وأكثر تحررًا في التعبير، وهو يباين هيبة طقم الأرض، مع احتفاظه بالإحساس ذاته بالمكان.

    بلجيكا | الرئيسية

    يستوحي طقم بلجيكا الأساسي إلهامه من نوافذ الزجاج الملوّن القوطية البارزة الموجودة في عمارة البلاد. وتتكرر أيقونات تمثل «الشياطين الحمر» و«اللهب الأحمر» — وهما لقبَا منتخبي الرجال والسيدات — بهذا الأسلوب عبر القاعدة الحمراء للقميص. كما تأتي حواف الكتفين والأساور بتفاصيل باللونين الأسود والأصفر، في إشارة إلى ألوان علم البلاد.

    بلجيكا I خارج الأرض

    يزدان القميص الاحتياطي بنقشة تغطيه بالكامل بتدرجات الأزرق الفاتح والوردي والأبيض، صُمِّمت تكريماً للفنان البلجيكي رينيه ماغريت وللحركة السريالية البلجيكية الشهيرة. وتُنشئ الخطوط والأشكال المتراكبة إحساساً بالعمق والحركة، في إشارة مرحة إلى أعمال ماغريت. كما سيتعرّف المشجعون أيضاً على عناصر أيقونية من شعار المنتخب، إلى جانب رموز كرة القدم مثل الكرة وعلامات خطوط الملعب. وتظهر لمسة مستوحاة من عمله «خيانة الصور» – الذي تُقرأ عبارته تقليدياً «Ceci n'est pas une pipe» بمعنى «هذه ليست غليوناً» – كتفصيل خفي عند ياقة القميص: «Ceci n'est pas un maillot»، أي «هذا ليس قميصاً».

    البرازيل | الصفحة الرئيسية

    يمثّل الطقم الأساسي جذور كرة القدم لدى منتخب البرازيل الوطني، إذ يعيد تخيّل الهوية الوطنية عبر الحركة والطاقة والتعبير. وتُشوَّه العناصر المستوحاة من علم البرازيل وتتحوّل إلى رسمٍ محبوك مُهندَس، محوِّلةً رمزاً مألوفاً إلى نسيجٍ حيّ يمتد عبر جسم القميص. وبدلاً من أن يكون العلم شعاراً ثابتاً، يصبح شيئاً يُرتدى ويُحمل ويُتعرَّق فيه — فيرمز إلى أحد عشر لاعباً يدخلون الملعب متجسّدين بالكامل الأمة التي يمثّلونها. وتنبض الألوان الأيقونية الأصفر والأخضر والأزرق بالحيوية عبر حركة يحركها النسيج المحبوك، مؤكدةً الهوية البصرية التي لا تُخطئها العين للبرازيل.

    البرازيل: خارج الديار

    يجلب طقم البرازيل الاحتياطي من جوردان براند عقلية القمة إلى أرض الملعب، مستلهماً درجات الألوان والزخارف والنقوش من أسرع وأكثر مفترسات البرازيل هيبة. يغمره الأصفر والأزرق التقليديان لأطقم كرة القدم البرازيلية، كما يدمج الطقم أيضاً نقش الفيل الأيقوني لجوردان براند، ليخلق تعبيراً فريداً داخل الملعب يمزج بين ثقافتين متميزتين من العظمة.

    كندا | الصفحة الرئيسية

    يرتكز الطقم الأساسي بقوة في الحمض النووي لكرة القدم الكندية. يرفع التصميم ورقة القيقب لتكون الرمز المركزي — ثنائية اللون ومتمركزة، وتتجه نحو الشمال كإشارة إلى الطموح الجماعي والتقدم. تعزز التفاصيل المُنجزة بحرفية والمستوحاة من ملابس الهواء الطلق الكندية المتانة والدقة. الطقم الأساسي جريء ولا يخطئه أحد، ويعبّر عن الوحدة والقوة والفخر الوطني بوضوح.

    كندا أنا بعيد

    يمثّل طقم المباريات خارج الديار الوجه الجديد لكرة القدم الكندية — واثقًا، غير اعتذاري، ومصاغًا بزخم تنافسي حديث. وباستلهامٍ من المناظر المتجمّدة، يلتقط نقشٌ لِجليدٍ متشقّق كلاً من التوتّر والجمال. كما تعزّز ورقة قيقب متجمّدة محفورة كحدّ شفرة التزلّج إرث كندا في الرياضات الشتوية. ومصمَّمًا ليكون كلاسيكيًا مستقبليًا، يوجّه طقم خارج الديار الشدّة والدافع إلى الأمام عبر تعبيرٍ أدكن وأكثر إرباكًا.

    كولومبيا | الرئيسية

    يستلهم الطقم الأساسي لكولومبيا فكرته من الواقعية السحرية، وهو أسلوب فني يمزج العناصر الخيالية مع البيئات الواقعية، وغالبًا ما يُمثَّل بالفراشات الصفراء. ويُنسَّق مع شورت أزرق وجوارب حمراء، ليمنح مظهرًا كولومبيًا لا لبس فيه

    كولومبيا I خارج الأرض

    يحتفي القميص الاحتياطي بالتنوع البيولوجي الفريد في كولومبيا، جامعًا بين لوحة ألوان ساحليها. ويتميز التصميم بنمط متكرر يغطي القميص بالكامل يمزج بين درجات الأزرق الداكنة للمحيط الهادئ والدرجات الأفتح للبحر الكاريبي، ويُجسَّد ذلك عبر خطوط عمودية متدرجة. كما يبرز تشطيب أصفر جريء على امتداد الخطوط الثلاثة والأساور والشعارات، ويتكرر في كلمة «COLOMBIA» عبر خلف الرقبة، بما يبعث إحساسًا بالفخر والارتباط بأرضهم. 

    كرواتيا | الصفحة الرئيسية

    يعيد الطقم الأساسي تقديم نمط كرواتيا المربّع الكلاسيكي بمقياس أصغر وأكثر رقيًا، مع إحالة وثيقة إلى تصميم عام 1990 مع تحديثه ليتناسب مع كرة القدم الحديثة. التنفيذ ليس نسخة مطابقة حرفيًا، بل إعادة تفسير أمينة تحافظ على روح التصميم الأصلي وتأثيره البصري. والنتيجة طقم أساسي يبدو مألوفًا فورًا لكنه معاصر — يوازن بين الإرث ودقة قائمة على الأداء ويُكرّم لحظة شكّلت قصة كرة القدم الكرواتية.

    كرواتيا | خارج الديار

    يقدّم طقم الضيوف تعبيراً أغمق وأكثر تحفظاً عن الهوية نفسها. وقد تم الاحتفاظ بالمربعات المميّزة وإعادة تصورها ضمن تدرّج لوني أزرق، ما يخلق تبايناً بصرياً قوياً مع الحفاظ على الاستمرارية مع طقم الأرض. يمنح هذا التنفيذ الداكن حضوراً أكثر اتزاناً وسلطة، واضعاً طقم الضيوف بوصفه نظيراً عصرياً يكمّل طقم الأرض، مع قدرته على الوقوف بثقة بمفرده.

    كوراساو I خارج الديار

    يحتفي طقم كوراكاو الخارجي بالعاصمة فيليمستاد وبالمباني الملوّنة التي تقع في منطقتي بوندا وأوتروبندا. وتتميّز هاتان المنطقتان، المصنّفتان موقعًا للتراث العالمي لدى اليونسكو، بواجهات نابضة بالحياة ومغمورة بأشعة الشمس، وقد جرى تجسيدهما في هذا التصميم من خلال قاعدة باللون الأصفر الباستيلي وخطوط جريئة باللون الوردي والتركوازي والبرتقالي. ويكتمل الطابع الجمالي بتفاصيل زرقاء دقيقة تنساب عبر الأكمام والأساور ومحيط شعار أديداس والشارة الوطنية.

    مصر | الرئيسية

    تتجذّر الرمزية بعمق في طقم مصر الأساسي. يتلاشى الأحمر الغني إلى درجات أعمق عبر الصدر، تعلوه أنماط هندسية زاويّة تشير إلى كلٍّ من الهيروغليفية القديمة والطاقة الكهربائية للقاهرة الحديثة. وتُعزّز اللمسات بالأسود والذهبي الإحساس بالهيبة والطموح. طابع مهيب يليق بأمة يمتد تاريخها الكروي بعمق إرثها الثقافي.

    مصر أنا بعيد

    يتميّز الطقم الخارجي بنهج أكثر نعومة وتأمّلًا. تُنسّق قاعدة بيضاء ناعمة مع أنماط تجريدية متناغمة الدرجات، ورمال الصحراء، والضوء المتغيّر، ومناظر طبيعية خالدة مُجسّدة في حركة. تضفي الحواف الخضراء الداكنة عند الياقة ثباتًا على التصميم، فيما يبقى الأثر العام نظيفًا ومتّزنًا وواثقًا. 

    إنجلترا | الصفحة الرئيسية

    يرتكز الطقم الأساسي على إرث كرة القدم الإنجليزية، مؤكّدًا من جديد المظهر الأيقوني بالأبيض الكامل، مع الارتقاء به عبر لمسة تعبيرية حديثة. تُحاك رموز خفية مستوحاة من ثقافة كرة القدم في إنجلترا مباشرة داخل النسيج، ما يخلق عمقًا بصريًا دون أن يطغى على الخط الكلاسيكي. وتستبدل نجمة ذهبية معدنية فوق الشعار التنفيذ اللوني التقليدي المتناغم. يبدو الطقم الأساسي مألوفًا لكنه أكثر حضورًا وجُرأة — يكرّم التاريخ وفي الوقت نفسه يعلن صحوة إنجلترا من جديد على الساحة العالمية.

    إنجلترا: خارج الأرض

    يمثل الطقم الاحتياطي تحولًا تاريخيًا في الهوية البصرية لإنجلترا، إذ يجمع بين قميص أحمر وشورت كحلي. وتشير هذه التوليفة الجريئة إلى إنجلترا تتطلع إلى المستقبل، مستعدة لتحدي المألوف مع البقاء متجذرة في التقاليد. ويتوسط شعار الاتحاد الموضوع في المنتصف أسفل النجمة الذهبية المعدنية، معززًا الحضور والفخر.

    فرنسا | الرئيسية

    يجسّد طقم فرنسا الأساسي طاقة جيل جديد وأناقة كرة القدم الفرنسية الحديثة: شابّ، مُعبّر ومبدع. مستوحًى من الأزياء الراقية الفرنسية، يعيد ياقة الطقم البيضاء تفسير لوحة الألوان التقليدية الأزرق والأبيض والأحمر. ويعكس نمط أزرق متكرر مدمج في القماش سرعة منتخب فرنسا. ويقترن شعار نحاسي معدني بياقة بولو بيضاء كلاسيكية وشريط أزرار أحمر.

    فرنسا خارج الديار

    يُعد طقم فرنسا خارج الديار واحدًا من أكثر الأطقم ابتكارًا على الإطلاق التي صُممت للمنتخب الوطني الفرنسي، وهو متجذّر بعمق في التاريخ المعاصر. ويحمل اسم «Liberté»، وهو مستوحى من تمثال الحرية، الهدية التي قدمتها فرنسا إلى الولايات المتحدة. وتعكس قاعدته ذات اللون الأزرق المخضر الفاتح الزنجار الحالي للتمثال، في تباين مع عناصر نحاسية معدنية تستحضر مادته الأصلية. وتضيف حواف الأكمام ثلاثية الألوان وخطوط الطقم بعدًا ثقافيًا فاخرًا وبسيطًا. ويمزج الطقم بين الإرث والأناقة والرقي الحديث لتأكيد هوية فرنسا وقيم الحرية التي تدافع عنها، قديمًا وحديثًا.

    ألمانيا | الصفحة الرئيسية

    احتفالًا بنجاحات ألمانيا السابقة في هذه البطولة، يكرّم القميص الأساسي بعضًا من أكثر قمصان البلاد شهرةً. فشكل المعيّنات المتكرر وتفاصيل الشيفرون مستوحيان من الرسومات الأيقونية لقمصان سابقة، بما في ذلك القميص الذي تُوّجت به بكأس العالم 2014.

    ألمانيا | خارج الأرض

    مواصلةً للغة البصرية الخاصة بطقم المباراة على أرضه، أُعيد تخيّل الشيفرونات القطرية كنقش يغطي كامل القميص باللون الأزرق الكحلي، مُشكِّلةً تكرارًا إيقاعيًا لثلاثة أشكال متشابكة. تمزج لوحة الألوان درجات من عصور مختلفة من تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB). وتتضمن لمحة إلى قمصان السحّاب الربع الكلاسيكية باللون الأزرق التي ارتُديت عام 1954، وكذلك قمصان التدريب الكلاسيكية باللونين الأزرق والأبيض في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بينما تشير لمسات الأزرق المائي إلى ملابس التدريب ذات الألوان الجريئة في التسعينيات. وقد صُمّم كل ذلك لخلق تأثير بصري قوي ولافت. ويحتفي توقيع بطاقة العلم الدقيقة عند حافة القميص بالشراكة الطويلة الأمد بين أديداس وألمانيا منذ عام 1954.

    غانا | الرئيسية

    طاقة خالصة. تهيمن أنماط هندسية جريئة على قاعدة بيضاء بتدرجات نابضة من الأحمر والأصفر والأخضر — الألوان الوطنية وقد بُعثت فيها الحياة عبر الإيقاع والحركة. وترتكز النجمة السوداء الأيقونية على التصميم في الواجهة والمنتصف. احتفالي، بلا اعتذار، ومصمم ليلفت الأنظار.

    غانا: أنا بعيد

    يشعّ طاقةً وتفاؤلاً، يجذب طقم خارج الديار الذهبي الأنظار. يضيف نقش مستوحى من الكِنتي يغطي كامل الطقم عمقاً ثقافياً، بينما تعيد الحواف الحمراء والنجمة السوداء التصميم إلى جذوره الغانية.

    إيطاليا | الرئيسية

    يلتقي التقليد بالابتكار في قميص إيطاليا الأساسي - مستوحى من الإرث العريق لكرة القدم الإيطالية، إذ يحتفي القميص بجوهر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتصميمه الجريء. وتظهر كلمة «Azzurra»، في إشارة إلى لقب المنتخب الوطني ولون القميص الذي يعني «الأزرق»، بحروف ذهبية على طول الجزء الخلفي من ياقة القميص.

    إيطاليا أنا خارج المنزل

    استنادًا إلى فنّ الخياطة الإيطالي التقليدي واستلهامًا من سترات البدلات الأنيقة التي ارتداها المنتخب الوطني سابقًا خلال لحظات احتفالية تاريخية، يتميز القميص بنقشة كاملة باللونين الأزرق الفاتح والأبيض تُحاكي النسج الدقيقة الموجودة في الملابس من هذا النوع. وتكتمل الأكمام والشعارات والأرقام بتفاصيل باللون الأزرق البحري والذهبي. وفي الوقت نفسه، تحتفي كلمة «إيطاليا» المستوحاة من المونوغرام على خلف الرقبة بأسلوب تطريز مُخصّص يدل على الملكية والهوية.

    ساحل العاج | الصفحة الرئيسية

    يُعدّ طقم ساحل العاج الأساسي احتفالًا بحدّ ذاته. إذ يمنح اللون البرتقالي النابض بالحياة، بطابعه الحيواني، الجسدَ حضورًا قويًا، وتُحرّكه نقشةٌ شاملة مستوحاة من المنسوجات والرموز الإيفوارية التقليدية، لتخلق إحساسًا بالحركة والبهجة والدفء. وتوفّر اللمسات الخضراء توازنًا بصريًا، فيما يشعّ التصميم ككل بالفخر والفرح الجماعي. إنها كرة قدم بروح.

    ساحل العاج | خارج الأرض

    يشكّل أساسٌ أبيض ناصع طقمَ خارج الديار، بطبقات من نقوش لونية خفيفة توحي بأشعة الشمس وهي تتسلّل عبر أوراق الشجر وبالملمس الطبيعي لمشهد ساحل العاج. ويؤطّر اللونان البرتقالي والأخضر التصميم بألوان الوطن، بما يتيح للحِرفة المتقنة الهادئة أن تتألّق.

    اليابان | الصفحة الرئيسية

    يُبعَث اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص اليابان الأساسي إلى الحياة باستخدام رسمٍ تجريدي مع تفاصيل خطية باللون الأزرق الرمادي، تعكس الضباب الشهير الذي يظهر عند الأفق حيث تلتقي السماء بالبحر في اليابان. ويتربع العلم الياباني بفخر كلمسة ختامية عبر مؤخرة الرقبة.

    اليابان: خارج الديار

    استلهامًا من «ألوان ما وراء الأفق»، جرى إحياء تصميم طقم اليابان خارج الأرض عبر رسمٍ مخطط يضم 12 لونًا مميزًا تمثّل وحدة الأمة وترابطها داخل الملعب وخارجه. وعلى قاعدة بلون أبيض مائل، تمتد 11 خطًا عموديًا باهتًا على القميص بتأثير يشبه المطر، في إشارة إلى كلٍ من اللاعبين الـ11 داخل الملعب، فيما يتخذ شريطٌ مركزيٌ جريء لونَ الشمس الحمراء في العلم الوطني ليمثّل قلب الفريق – جماهيره. ويُطبع العلم الياباني على الجزء الخلفي من الرقبة رمزًا للفخر الوطني والهوية الجماعية.

    المكسيك | الصفحة الرئيسية

    يلتقي الإرث بالمستقبل في قميص المكسيك الجديد للمباريات على أرضه. يمثّل هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيوحّدان أجيالًا من المشجعين خلال كأس العالم المقبلة من FIFA. إنه يحتفي بالدعم الثابت لأمة تعيش كرة القدم وتتنفسها، حيث تعكس كل لحظة مشتركة قلب المكسيك. وعلى الجزء الخلفي من الرقبة، تظهر عبارة "SOMOS MÉXICO"، التي تعني "نحن المكسيك"، رمزًا للوحدة والشغف اللذين يعرّفان الروح المكسيكية.

    المكسيك I خارج الديار

    استلهامًا من تاريخ المكسيك الغني، يتميّز قميص اللعب خارج الأرض برسمة رمادية تغطي كامل القميص فوق قاعدة بيضاء، مستوحاة من أنماط تُعرف باسم «غريكاس» (Grecas) الموجودة في العمارة والفن التقليديين. وتتضمن الزخرفة المتكررة على كامل القميص نمطًا متسلسلًا من سلالم مجردة، في إشارة إلى الواجهات المدرّجة التي غالبًا ما تُرى في المباني المكسيكية التقليدية. كما نُقشت عبارة «SOMOS MÉXICO»، التي تعني «نحن المكسيك»، على الجزء الخلفي من الرقبة، وترمز إلى الوحدة والشغف اللذين يميزان الروح المكسيكية قبل استضافتهم لكأس العالم FIFA للمرة الثالثة القياسية.

    المغرب | الصفحة الرئيسية

    يُحدِّد لونٌ أحمر عميق وذو حضور قوي ملامح طقم المغرب الأساسي، مع لمسات خضراء ونقوش تقليدية عند الياقة والأكمام متجذّرة مباشرةً في التراث المغربي. تصميم نظيف وواثق ومفعم بالطموح.

    المغرب I خارج الأرض

    تُميّز التفاصيل الدقيقة طقم خارج الديار. تُزيَّن القاعدة البيضاء بأنماط هندسية خافتة مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي والعمارة: رقيقة ومتداخلة وغنية بالدلالات الثقافية. وتوفّر اللمسات الحمراء والخضراء تباينًا يوازن بين الأناقة والصلابة. 

    هولندا | الصفحة الرئيسية

    يعيد طقم هولندا الأساسي تخيّل «البرتقالي» الأيقوني عبر تعزيز حضوره لا عبر إعادة ابتكاره. صُمّم ليُرى من مسافة، ويقدّم الطقم أكثر تعبير نابض عن البرتقالي الهولندي حتى اليوم. ويُضفي شعار الاتحاد العدسي المبتكر إحساساً بالحركة والعمق، إذ يتبدّل مظهره مع تحرّك اللاعبين على أرض الملعب. الطقم الأساسي لا لُبس فيه: حيوي، مفعم بالطاقة، وهولندي بكل فخر.

    هولندا | خارج الأرض

    يعيد الطقم الاحتياطي إحياء المظهر التاريخي لهولندا باللون الأبيض بالكامل. وباستلهام من التدرجات المجهرية، يمتد تلاشي أفقي باللون البرتقالي عبر الطقم، رمزاً للتجريب والدقة. ويعزز الشعار العدسي كبير الحجم والمتمركز فكرة الابتكار بوصفه هوية. وتعكس الخطوط النظيفة والتوازن الهندسي مبادئ التصميم الهولندي، مع الإشارة إلى مستقبل تقدمي.

    نيوزيلندا | الصفحة الرئيسية

    يُجرِّد طقم نيوزيلندا الأساسي التصميم إلى جوهر القوة الخام الهادئة. يتّسم الجسم الأسود بملمسٍ من نقوشٍ تجريدية متدفقة تستحضر المناظر الطبيعية — السراخس، السواحل، التضاريس البركانية — مُقدَّمة بأسلوبٍ يبدو عصريًا وحيويًا. تتصدر السرخس الفضية الأيقونية الصدر بفخر، مُرسِّخة التصميم في الهوية. هادئ، لكنه واثق.

    نيوزيلندا | خارج المنزل

    تضفي قاعدة زرقاء جليدية باهتة طابعًا أكثر نعومة واستكشافًا على طقم خارج الأرض. وتشير الخطوط العضوية إلى التضاريس وتيارات المياه والحركة الطبيعية، مجسِّدةً ارتباط نيوزيلندا بالبرّ والبحر بلمسة عصرية.

    أيرلندا الشمالية | الصفحة الرئيسية

    يتميز قميص منتخب أيرلندا الشمالية الأساسي بقاعدة باللونين الفيروزي والأخضر، تتخللها رسومية تجريدية مستوحاة من الخطوط الديناميكية لعمارة البلاد، لربط المشجعين واللاعبين بقلب البلاد. 

    أيرلندا الشمالية | خارج الديار

    متأثرًا بالدعم الثابت من المشجعين، يتميز قميص اللعب خارج الأرض باللون الأبيض السحابي بخطوط خضراء نعناعية تمتد قطريًا عبر الواجهة الأمامية – وهي تركيبة لونية يعشقها المشجعون. وقد نُقش الرقم 12 بالأرقام الرومانية على خلف الرقبة، تكريمًا إضافيًا للدعم الذي يتلقاه الفريق من الجماهير في المدرجات. 

    النرويج | الرئيسية

    يعتمد الطقم الأساسي على هوية النرويج الأيقونية باللون الأحمر الكامل، مع استلهام مباشر من العلم الوطني. ويأتي نقشٌ لونيّ بأسلوب أورنِس مستوحى من التراث الفايكنغي مدمجًا داخل الخطوط الزرقاء، ليربط الرمزية القديمة بالأداء الحديث. يعكس هذا الطقم لحظات الفخر الوطني والإيمان الجماعي، مكرّمًا ماضي النرويج مع تعزيز حضورها المتنامي على الساحة العالمية.

    النرويج: خارج الديار

    يقدّم الطقم الاحتياطي أول طقم وطني للنرويج باللون الأسود بالكامل من الرأس إلى القدمين. مستوحى من محاربي الفايكنغ «البيرسيركرز» — مقاتلي الصفوف الأمامية المعروفين بشدة انفجارية — يشير التصميم إلى حقبة جديدة من كرة القدم النرويجية. بسيط وقاسٍ في تنفيذه، يعبّر الطقم الاحتياطي عن الثقة عبر ضبط النفس، مستخدمًا العتمة ولمسة الخامة لنقل القوة.

    باراغواي | الصفحة الرئيسية

    تعود الخطوط الحمراء والبيضاء الكلاسيكية بطاقة متجددة. وبملمس يحمل لمسة تشطيب مهترئة خفيفة، يعكس التصميم إحساسًا بالتاريخ وأصالةً مفعمة بطابع مُعاش. وتربط الحواف الزرقاء عند الياقة والأكمام التصميم بالعلم الوطني، لتوازن بين التقاليد ولمسة عصرية.

    باراغواي: خارج الأرض

    جريء ومُزعزع في روحه، يتميّز طقم خارج الأرض بنقشة عميقة تشبه التمويه بدرجات الأسود والتركوازي، ما يخلق حركة وعدم قابلية للتوقّع. يبدو التصميم تكتيكيًا وحديثًا، ويلتقط الصلابة والقدرة على التكيّف اللتين تُعرّفان كرة القدم الباراغوايانية. مُصمَّم لغير المتوقع.

    بولندا | الصفحة الرئيسية

    يجسّد الطقم الأساسي أسطورة ليخ إلى واقعٍ حيّ من خلال منظورٍ حديث وتعبيري. وباستلهامٍ من النسر الأبيض، يترجم التصميم ريش الطائر إلى لغةٍ جرافيكية تنساب عبر الأكمام والسروال القصير. ومع اقترانها بزخارف الإضاءة والغيوم، يستحضر النمط لحظة التجلي التي تُعرّف الأسطورة، ليرتقي برمزٍ وطني إلى نسيجٍ مُهندَس بدلًا من صورٍ حرفية. ومع لمساتٍ حمراء، يبدو الطقم الأساسي جريئًا وخالدًا ولا لبس في هويته البولندية.

    بولندا أنا بعيد

    يعتمد الطقم الاحتياطي على التقليد التاريخي لبولندا في عكس ألوان طقمها الأساسي. وبينما كانت الأطقم الاحتياطية السابقة غالباً ما تأتي باللون الأحمر الرياضي مع الأبيض، تُقدّم هذه النسخة لون «الأحمر النبيل» — درجة أعمق وأكثر رقيّاً. يمنح اللون الأغمق الطقم حضوراً أكثر هيبة وحسماً، بما يوحي بالقوة والثقة. صُمّم ليكون كلاسيكياً مستقبلياً، إذ يعيد الطقم الاحتياطي صياغة التقاليد عبر تعبير بصري أكثر حدّة وإيحاءً بالرهبة.

    البرتغال | الصفحة الرئيسية

    تم تصميم الطقم الأساسي للبرتغال ليجسّد قوة المحيط والشغف الذي يحرك الأمة على الساحة العالمية. تتداخل التفاصيل المستوحاة من الأمواج مع القاعدة الحمراء الأيقونية ولمسات خضراء — في إشارة بصرية إلى الجذور البحرية للبلاد وروحها التي لا تلين ولا تعرف الخوف. تعزّز الحواف الخضراء والذهبية الألوان الوطنية، بينما يرسّخ شعار البرتغال الأيقوني التصميم في الإرث. جريء وأنيق ومصمم لأكبر المسارح.

    البرتغال | خارج الديار

    تنبض الروح البحرية للبرتغال بالحياة في طقمها الخارجي. تطغى على القاعدة البيضاء أنماط موجية باللون التركوازي تنساب بشكل واسع، مستحضرةً ارتباط البلاد العميق بالبحر وتاريخها في الاستكشاف. تصميم انسيابي، ديناميكي، وعصري.

    قطر | الصفحة الرئيسية

    صُمِّم طقم قطر الأساسي باللون العنابي تكريمًا للخط المتعرّج الذي يفصل بين القسمين الأبيض والعنابي في علم قطر الوطني، ويتميّز بسلسلة من الخطوط المسنّنة الأغمق التي تمتد نزولًا في منتصف القميص، مع إدراج كلمة «قطر» بالعربية كتوقيع على الجزء الخلفي من الرقبة. 

    قطر | خارج الأرض

    يعلو رسمٌ تجريدي رمادي يشبه الأمواج قميص قطر الخارجي. مستوحى من كثبان الصحراء، يتخذ النمط الهندسة والأشكال التي تُرى عبر المشهد الطبيعي الآسر. وتُنقش كلمة «قطر» بالعربية عبر الجزء الخلفي من الرقبة، كرمز للفخر الوطني والوحدة.

    المملكة العربية السعودية | الصفحة الرئيسية

    يقدّم الطقم الأساسي للمملكة العربية السعودية طبعة فريدة باللون البنفسجي والأخضر الداكن تغطي كامل التصميم، مستوحاة من المداخل المزخرفة بعناية المنتشرة في البلاد، وتتضمن تفاصيل نابضة مستمدة من حقول الخزامى في المنطقة. وعلى قاعدة خضراء داكنة، يستلهم التصميم اللافت أيضاً رموزاً وطنية عزيزة — الصقر والنخلة — لكنه يقترن بأنماط هندسية لابتكار طابع جمالي عصري.

    المملكة العربية السعودية | خارج الأرض

    يتميّز طقم المنتخب السعودي خارج أرضه بنمط نسجٍ مُصمَّم خصيصاً يُشاهد غالباً في مختلف الأزياء التقليدية، على قاعدة بيضاء لؤلؤية — ليجسّد الحيوية التي تميّز الموضة السعودية. وقد أُنجز الشعار والدرع بتفاصيل ذهبية ملكية، بينما تم إبراز فتحة الرقبة والرقم بشكلٍ خفيف باللون الأخضر الداكن للبلاد. كما تُطبع شارة المملكة العربية السعودية، التي تُصوّر نخلة وسيفين متقاطعين، على الظهر كإشارة إلى الإرث والهوية.

    اسكتلندا | الصفحة الرئيسية

    على قميص اسكتلندا الأساسي، تتصدر «السالتاير» التقليدية، الموجودة على علم اسكتلندا، المشهد كنمط متكرر باللون الأزرق الداكن عبر اللون الأزرق المعتاد للقميص الأساسي. كما تظهر رسمة السالتاير أيضاً على الجزء الخلفي من الرقبة كتفصيل ختامي.

    اسكتلندا | خارج الأرض

    يعيد القميص الاحتياطي تقديم درجات الأحمر القرمزي، في إشارة إلى تاريخ بعض الأطقم الكلاسيكية لاسكتلندا. ومع خطوط عمودية رفيعة باللون الأرجواني، يمنح تحديثًا أنيقًا ومعاصرًا لتصميم خالد. وتزيّن شوكة أرجوانية وخضراء، وهي الزهرة الوطنية لاسكتلندا التي ترمز إلى الصمود، الجزء الخلفي من الرقبة كلمسة ختامية subtle.

    السنغال | الرئيسية

    تلتقي الأناقة بالفخر الثقافي في طقم السنغال الأساسي. تتدرّج قاعدة بيضاء مع أنماط متقنة بنفس الدرجة اللونية مستوحاة من المنسوجات والرموز التقليدية، ما يخلق عمقًا وملمسًا غنيًا. وتربط لمسات خضراء وصفراء وحمراء خفيفة التصميم بالعلم الوطني، لتقدّم مظهرًا راقيًا وهادفًا.

    السنغال (خارج الأرض)

    يتجه الطقم الاحتياطي نحو ألوان جريئة لا تعتذر. يتميّز الجسم باللون الفيروزي الداكن وبملمسٍ تتخلله نقوش عضوية انسيابية توحي بالحركة والطاقة الطبيعية. وتُبرز الحواف باللونين الأصفر والأحمر المظهر، لينتج تعبيرًا نابضًا بالحيوية واحتفاليًا يجسّد الروح المرِحة لكرة القدم السنغالية.

    جنوب أفريقيا | الصفحة الرئيسية

    يحافظ قميص جنوب أفريقيا الأساسي لعام 2026 على اللون الأصفر المميّز مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان ترتبط بالفخر الوطني. وتُحدِّث التفاصيل المعززة والبنية المُحكَمة المظهر العام، لتقدّم قميصاً موجهاً للأداء ومصمماً لمتطلبات لعبة اليوم العالمية.

    والأبرز أن التصميم المُحدَّث يكرّم اللغات الرسمية الاثنتي عشرة في جنوب أفريقيا — وهو انعكاس قوي لتنوّع الأمة ووحدتها وحبّها المشترك لكرة القدم. وترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في القماش إلى الأصوات الكثيرة التي ترتفع معاً في الملاعب عبر البلاد وحول العالم.

    جنوب أفريقيا | خارج الأرض

    يُحدث القميص الاحتياطي بيانًا جريئًا بألوان جنوب أفريقيا الأيقونية: الأخضر والذهبي – وهي توليفة ألوان متجذّرة بعمق في هويتها الرياضية. وبمزجٍ بين الإرث والرقي، يشكّل الأخضر التقليدي قاعدة التصميم مع حواف بيضاء وذهبية دقيقة على الياقة، تكريمًا لمكانة كرة القدم في البلاد وتطورها. وتزيّن لمسات ذهبية وبيضاء الأساور والشعارات، لتعكس أناقة خالدة، وفي الوقت نفسه تجسّد طموح الأمة للتألّق على أكبر مسارح كرة القدم.

    كوريا الجنوبية | الرئيسية

    يرتكز الطقم الأساسي على إعادة تفسير جريئة للنمر الأبيض، رمزٍ وطني خالد للقوة والحماية. وقد طُبعت تمويهية نمر لافتة داخل نسيج القماش بتصميم مُهندَس بعناية، لتخلق مشهداً بصرياً ديناميكياً يجمع بين الجذور التراثية والحداثة الواضحة. وتمتزج الخطوط الطباعية المخصّصة بين الخط الكوري التقليدي ولمسات تصميمية غربية، ما يعزّز فكرة التمازج بين الماضي والحاضر. ويعبّر الطقم الأساسي عن هوية كوريا عبر عدوانية منضبطة وثقة بصرية، ملتقطاً روح فريق صُمّم ليُفاجئ.

    كوريا الجنوبية | خارج الأرض

    يمتد طقم خارج الأرض بسردية الكمين عبر تعبير مستوحى من الأزهار يجسّد شغف كوريا وزخمها. يتفتح التصميم بكثافة — ملتقطًا الحركة والعاطفة والطاقة الجماعية بينما يتصاعد ثم يتحرر. وعلى خلفية لونية بنفسجية جريئة، يوازن التنفيذ الجرافيكي بين الأناقة والقوة، بما يعكس قدرة كوريا على الجمع بين الجمال والعدوانية في المنافسة. يبدو طقم خارج الأرض معبّرًا وواثقًا — هوية بديلة تعزّز الفخر الثقافي مع الحفاظ على حدّة تنافسية واضحة.

    إسبانيا | الصفحة الرئيسية

    يأتي الطقم الأساسي لإسبانيا لكأس العالم 2026 بتصميم نظيف بخطوط رفيعة (بينسترايب)، مع قاعدة حمراء تتخللها خطوط عمودية صفراء متكررة تستلهم إشارات بصرية من العلم الوطني والشعار. وسينقل اللاعبون روح الأمة مع ظهور كلمة ESPANA مكتوبة على الجزء الخلفي من ياقة القميص. 

    إسبانيا I خارج الديار

    يستمد تصميم قميص إسبانيا الاحتياطي إلهامه من التاريخ الأدبي العريق للبلاد. إذ تُزيّن قاعدةً بلونٍ عاجي يعكس لون الصفحة زخرفةٌ دقيقة تمتد على كامل القميص بلون البيريت، مستوحاة من الرسومات والمواد الغرافيكية الموجودة في الكتب والمخطوطات الكلاسيكية. وتأتي الأكمام وخط العنق بتفاصيل ذهبية وعنابية، بينما نُقشت كلمة «ESPAÑA» على الجزء الخلفي من الرقبة، مع إبراز الحرف المميّز Ñ احتفاءً باللغة الإسبانية وإرثها الثقافي.

    السويد | الرئيسية

    تُضفي الألوان التقليدية الأصفر والأزرق المرتبطة بقميص السويد الأساسي لمسة عصرية تكريماً لحقبة السبعينيات في البلاد. ويتميّز التصميم برسمة لونية متناغمة مدمجة في القماش، مستوحاة من تطريز الزهور الشائع الذي كان يوجد عادةً على الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية في تلك الفترة. ويتيح القميص المستوحى من الحنين للمشجعين الاحتفاء بتراثهم بطابع جديد لكنه مألوف، ويكتمل ذلك بطباعة حديثة على خلف الرقبة تحمل كلمة «Sverige» — أي «السويد» باللغة الإنجليزية.

    السويد I خارج الأرض

    مستوحياً إشاراته البصرية وجمالياته من نقوش السبعينيات، تجتمع ثلاثة درجات مختلفة من اللون الأزرق على قميص السويد الاحتياطي لتشكّل تصميماً جريئاً يغطي القميص بالكامل، في لفتة إلى الإرث الثقافي الغني للأمة. ومع طباعة حديثة على خلف الرقبة تحمل كلمة «Sverige» — أي السويد بالإنجليزية — فإن هذا التأثير الرجعي، الممزوج بلمسة معاصرة، يمنح التصميم مظهراً منعشاً لمشجعي اليوم. 

    سويسرا | الصفحة الرئيسية

    يحافظ تصميم طقم سويسرا لعام 2026 على القاعدة الحمراء الداكنة المميزة للبلاد، معزّزًا بلمسات رسومية بيضاء وتفاصيل شيفرون جريئة تُشير إلى الدقة والإرث السويسريين. تُعرّف الدقة والوضوح طقم سويسرا الأساسي. يأتي الجسم الأحمر الجريء نظيفًا وواثقًا، ما يترك للون الوطني أن يتحدث عن نفسه بأقل قدر من الزخرفة. وتوفر اللمسات البيضاء تباينًا حادًا، بينما يتربع الصليب السويسري بفخر على الصدر. بلا ضجيج، فقط غاية. كفاءة سويسرية خالصة على أرض الملعب.

    سويسرا | خارج الديار

    يُجسّد طقم خارج الأرض جانبًا أخفّ وأكثر تعبيرًا من الهوية السويسرية. تتميّز قاعدته الخضراء الناعمة، القريبة من الأخضر النيون، بملمسٍ من نقوش طبوغرافية تجريدية تُحاكي جبال الألب وتضاريس سويسرا الجبلية. وتوفّر اللمسات السوداء نقطة ارتكاز بصرية، لتقدّم تصميمًا يبدو منعشًا وحديثًا وتقدميًا.

    تركيا | الصفحة الرئيسية

    تشير طقم الأرض إلى حقبة جديدة مع انتقاله إلى قاعدة باللون الأحمر الرياضي، مع الحفاظ على الشريط الأيقوني على الصدر بصيغة أكثر هدوءًا وحداثة. داخل الشريط، يقدّم رسمٌ جرافيكي جريء مستوحى من فن الإيبرو ملمسًا وحركة، في إشارة إلى الحرفة والفن اللذين يشكلان جوهر التراث الثقافي التركي. وتمزج فتحة الرقبة الهجينة بين عناصر الياقة الدائرية وفتحة الـV، بينما يتصدر العلم التركي مركز الصدر بوضوح. وبشكل تقليدي كان العلم يُؤطَّر داخل دائرة، لكنه يُقدَّم الآن بشكل مستطيل ينسجم مع الخطوط الحادة والزوايا في تصميم القميص — ما يمنح رمزًا وطنيًا هندسة أنظف وأكثر معاصرة.

    تركيا | خارج

    يعود طقم خارج الديار إلى قاعدة بيضاء، مستعيداً المظهر الكلاسيكي لتركيا مع الحفاظ على الشريط الأحمر التقليدي على الصدر بوصفه الركيزة الأبرز. وتعود رسمة الإيبرو للظهور داخل الشريط، لتعمل كحلقة وصل بصرية بين طقمي الأرض وخارج الديار وتؤكد سردية موحّدة للمجموعة. وتُكمل اللوحات الجانبية الحمراء والشريط الأحمر على الجوارب طقم خارج الديار، مقدّمةً تعبيراً متوازناً يجمع بين التقليد والابتكار — ألواناً تراثية وتفاصيل عصرية ومرجعاً حرفياً موحّداً عبر الإصدارين.

    أوكرانيا | الصفحة الرئيسية

    قميص أوكرانيا الأساسي هو تحية لإرث الأمة الغني وتقاليدها. يجمع الطقم التقليدي بالأصفر الفاقع والأزرق بين تصميمٍ يتضمن رسماً بيانياً خافتاً ومتكرراً مدمجاً في القميص بلونٍ أصفر أغمق، وقد استُلهمت زخرفته من الأشكال والعناصر الموجودة في شعار النبالة الأوكراني. كما تحمل منطقة خلف الرقبة عبارة «Україна» – والتي تعني «أوكرانيا» باللغة الأوكرانية – لتُكمل التصميم.

    أوكرانيا أنا بعيد

    متأثرًا بالتصميم الأوكراني المعاصر، يتميز قميص المباريات خارج الأرض بإعادة تفسير لافتة للعناصر والرموز الثقافية التقليدية، ما يخلق اندماجًا جريئًا بين الإرث والابتكار. تتصدر الرسمة الجزء العلوي من الصدر بألوان «حبر غامض» على قاعدة زرقاء، لتجمع بين طابعٍ كلاسيكي قديم وتأثيرات أزياء الشارع المعاصرة. وباللون الأصفر الزاهي، تُكتب تهجئة أوكرانيا «Ykpaïha» على الجزء الخلفي من الرقبة. p>

    أوروغواي | الرئيسية

    يجسّد طقم المنتخب الأساسي الجوهر الخالص لكرة القدم الأوروغويانية. يرتكز الطقم على أساس حديث‑كلاسيكي، ويتميّز بتقديمٍ نظيف للون أوروغواي الأزرق السماوي الأيقوني، مقترناً بلمسات كحلية تعزّز الوضوح والثقة. وتعكس بساطة التصميم هوية الفريق: صادق، منضبط، ومدفوع بالجهد الجماعي.

    الأوروغواي: خارج الأرض

    يقدّم الطقم الخارجي تعبيرًا أكثر حدّة وإرباكًا عن روح القتال لدى أوروغواي. يمتدّ نمط أجنحة جريء عبر الصدر، رمزًا للصعود والطموح والسعي الدؤوب نحو الانتصار. وتشير هذه اللغة البصرية إلى إنجازات أوروغواي التاريخية، بما في ذلك دورها في اللحظات العالمية الأولى لكرة القدم، مع إعادة صياغة ذلك الإرث عبر منظور أشدّ حدّة وأكثر هجومية. يمثّل الطقم الخارجي أوروغواي في أقصى حالات التحدّي: متماسكة، جريئة، لا تعرف الخوف ولا تلين.

    الولايات المتحدة الأمريكية | الصفحة الرئيسية

    يتجذّر الطقم الأساسي في الحمض النووي لكرة القدم الأمريكية، مُعيدًا تفسير النجوم والخطوط من خلال منظور حديث قائم على الحركة. تشير الخطوط المشوّهة وتأثيرات التدرّج إلى العلم وهو في حالة حركة، في رمزٍ لأمّةٍ تشكّلت بفعل مجتمعاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية وحبّها للعبة.

    تُترجم الأيقونات الوطنية إلى نسيج مُهندَس بدلًا من رسومات حرفية، لتقديم طقمٍ أساسي يشعر بالفخر الأمريكي مع الإشارة إلى الثقة والزخم نحو الأمام. يتضمن الطقم تعبيرًا تصميميًا لافتًا لا يمكن تفويته يمكن رؤيته على أي مشجّع في المدرجات، بينما يتحرّك بجرأة عبر الملعب.

    الولايات المتحدة الأمريكية: أنا بعيد

    تم تصميم طقم الإياب ليكون كلاسيكية مستقبلية — تعبيرًا نظيفًا وأيقونيًا صُمّم ليصمد أمام اختبار الزمن. وبالارتكاز إلى لوحة لونية داكنة من «الأوبسيديان» المشبّع، يقدّم الطقم نقشًا محبوكًا مخصصًا على هيئة شبكة ونجوم منسوجة بخفة داخل القماش، لينتقل التركيز من الخطوط إلى النجوم كرمزٍ مُعرِّف. بسيط وحادّ وموجّه لأسلوب الحياة، يمزج طقم الإياب بين الأداء وقابلية الارتداء، معكسًا جيلًا يعبّر عن هويته داخل الملعب وخارجه. إنه يجسّد ثقةً أكثر هدوءًا لا تحتاج إلى رفع الصوت لتترك أثرًا.

    ويلز | الصفحة الرئيسية

    تمت إعادة تصور القاعدة الحمراء المرادفة لطقم منتخب ويلز الأساسي عبر إدخال تصميم بخطوط أفقية، يضم خطوطاً باللون الأخضر الداكن والأحمر والأبيض، مع ظهور الترجمة الويلزية الرسمية لاسم البلاد «CYMRU» بشكل خافت في وسط الشريط الأخضر. ويظهر ذلك مجدداً إلى جانب شعار الفريق – «Gorau Chwarae Cyd Chwarae»، ويُترجم إلى «أفضل لعب هو اللعب الجماعي» – عبر الجزء الخلفي من الرقبة.

    ويلز I خارج الديار

    احتفاءً بهوية البلاد وتراثها، يأتي طقم ويلز الاحتياطي بقاعدة كريمية تتخللها تفسيرات رسومية مجردة للتنين الويلزي بدرجات حمراء هادئة، بتفاصيل ممتدة عبر مقدمة القميص. وتظهر كلمة «CYMRU» إلى جانب شعار الفريق – «Gorau Chwarae Cyd Chwarae» – على الجزء الخلفي من الرقبة.

