مع بزوغ فصل الشتاء للكثيرين منا حول العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيفٍ كروي. تمسّكوا جيدًا لأنه لن يمر وقت طويل حتى يأتي كأس العالم 2026 وينطلق في 11 يونيو، حيث تتطلع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين إلى الدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. وكانت تلك ثالث قصة نجاح لهم في كأس العالم، بعدما تمكّن ليونيل ميسي ورفاقه أخيرًا من وضع أيديهم على الكأس المنشودة.

وقبيل البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقمًا جديدة بإطلالات متجددة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas الأطقم الأساسية لـ22 منتخبًا، بما في ذلك حامل اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، وإحدى الدول المضيفة المكسيك، وغيرها الكثير. وتمزج هذه المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة، وتُجسّدها ضمن جمالية حداثية تتطلع إلى المستقبل.

adidas

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان قلب كل أمة عبر توليفات الألوان والأنماط التي تحتفي بجوانب رئيسية من هويتها. فمن تاريخها العريق إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والعمارة التقليدية وتصاميم الأطقم السابقة الأيقونية، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك بوطنهم.

في 20 مارس 2026، كشفت أديداس عن أطقم اللعب خارج الأرض الرسمية لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25. واستلهامًا من الثقافة الفريدة لكل أمة، تعيد قمصان اللعب خارج الأرض تفسير جماليات كأس العالم الكلاسيكية لدى أديداس – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المُنمَّطة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء.

PUMA

تتجذر قصة أديداس مع كرة القدم بعمق، من الأداء داخل الملعب إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ومع عودته لترك بصمته على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية للمرة الأولى منذ 36 عامًا، تُطبع علامة أديداس تريفويل – علامة أديداس للأصالة – على الجانب الأيمن من الصدر في كل قميص. ويُشيد كل قميص بثقافة كرة القدم في التسعينيات، ويُعاد تصوره لتلبية متطلبات اليوم، ويُصنع بفخر لثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه.

وكان أحدث طرح كبير للأطقم من نايكي في 20 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم الاتحادات الأساسية وأطقم اللعب خارج الأرض عبر استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، بما يضفي إحساسًا لافتًا بالتفاؤل وإلهامًا يتطلع إلى المستقبل.

Nike

كما تُعدّ تقنية التبريد الأدائي Aero-FIT من نايكي محوراً أساسياً في هذه الرؤية، إذ تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة متخصصة للغاية ومحددة وفقاً لنمط الغرز، لمساعدة الرياضيين على الحفاظ على البرودة في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

وحذت PUMA حذوها في 24 مارس 2026، كاشفةً عن أطقم منتخباتها المتجهة إلى كأس العالم التي تستكشف الهوية والإرث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. وقد صُمّم كل طقم لالتقاط ثقافة الأمة التي يمثلها وسماتها وروحها، مع هندسة تلائم أعلى مستويات اللعبة، لكنها متجذرة في ذات العاطفة التي تدفع كرة القدم أينما لُعبت.

سواء كنت تشاهد من المنزل، أو تستضيف جلسة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمتابعة كأس العالم شخصياً، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بالمظهر المناسب. دع GOAL يقدّم لك تفصيلاً كاملاً للإصدار، حتى تتمكّن من تجهيز نفسك بأطقم البطولة الكبيرة:

تسوّق: أطقم كأس العالم 2026