أطقم جنوب أفريقيا لكأس العالم 2026 من فيفا: الأساسي، الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

شراكة جنوب أفريقيا مع أديداس، التي تبدأ في عام 2026، تنطلق بطقم منزلي جديد لكلٍّ من بافانا بافانا وبانيانا بانيانا. التصميم هو تطور جريء لتصميم أيقوني يلتقط روح كرة القدم في جنوب أفريقيا.

قميص المنزل لموسم 2026/27 يحتفظ بالقاعدة الصفراء التي لا تخطئها العين مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان مرادفة للفخر الوطني. تفاصيل مُحسّنة وبنية مُنقّحة تُحدّث الشكل العام، مقدّمةً قميصاً موجهاً للأداء ومبنياً لمتطلبات لعبة اليوم العالمية.

والأبرز من ذلك، أن التصميم المُحدّث يكرّم اللغات الرسمية الـ12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في القماش ترمز إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معاً في الملاعب عبر البلاد وحول العالم. تتراوح الأسعار عند نحو 85£ لنسخة البالغين المقلدة، و120£ لنسخة اللاعب الأصلية، وحوالي 60£ للأطفال، اعتماداً على بائع التجزئة.

