أطقم جنوب أفريقيا لكأس العالم 2026 من فيفا: الأساسي، الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

يلتقي الإلهام الكلاسيكي باللمسة العصرية في أطقم جنوب أفريقيا لعام 2026.

تعود جنوب أفريقيا إلى كأس العالم FIFA 2026 بعد 16 عامًا، ومعها يأتي حماس جديد للأطقم مع بدء المنتخب الوطني شراكة جديدة مع adidas ابتداءً من عام 2026. مستلهمًا من قميص 2010 الذي لا يُنسى، يُعد الطقم الأساسي رمزًا للفخر خلال لحظة مفصلية لكرة القدم في جنوب أفريقيا، ويكرّم التصميم الجديد ذلك الإرث بينما يخطو بثقة إلى حقبة جديدة.

    طقم المنزل لجنوب أفريقيا

    شراكة جنوب أفريقيا مع أديداس، التي تبدأ في عام 2026، تنطلق بطقم منزلي جديد لكلٍّ من بافانا بافانا وبانيانا بانيانا. التصميم هو تطور جريء لتصميم أيقوني يلتقط روح كرة القدم في جنوب أفريقيا.

    قميص المنزل لموسم 2026/27 يحتفظ بالقاعدة الصفراء التي لا تخطئها العين مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان مرادفة للفخر الوطني. تفاصيل مُحسّنة وبنية مُنقّحة تُحدّث الشكل العام، مقدّمةً قميصاً موجهاً للأداء ومبنياً لمتطلبات لعبة اليوم العالمية.

    والأبرز من ذلك، أن التصميم المُحدّث يكرّم اللغات الرسمية الـ12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في القماش ترمز إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معاً في الملاعب عبر البلاد وحول العالم. تتراوح الأسعار عند نحو 85£ لنسخة البالغين المقلدة، و120£ لنسخة اللاعب الأصلية، وحوالي 60£ للأطفال، اعتماداً على بائع التجزئة.

    طقم جنوب أفريقيا خارج الديار

    يُطلق القميص الخارجي بيانًا جريئًا بألوان جنوب أفريقيا الأيقونية الأخضر والذهبي – وهي تركيبة ألوان متجذّرة بعمق في هويتهم الرياضية. يمزج بين الإرث والرقي، حيث يشكّل الأخضر التقليدي القاعدة مع حواف بيضاء وذهبية مفصّلة على الياقة، تكريمًا لهيبة وتطوّر كرة القدم في البلاد. تزيّن لمسات ذهبية وبيضاء الأساور والشعارات، بما يعكس أناقة خالدة، بينما يجسّد طموح الأمة للتألّق على أكبر مسرح لكرة القدم.

    تتراوح الأسعار عند حوالي 85£ لنسخة البالغين المقلّدة، و120£ لنسخة اللاعب الأصلية، وحوالي 60£ للأطفال، اعتمادًا على بائع التجزئة.

