لا يعلق أسطورة الهجوم الإنجليزي، جاري لينيكر، آمالاً كبيرة على المنتخب الألماني قبل خوض غمار الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويتوقع النجم السابق أن يودع "المانشافت" البطولة حتماً في حال اصطدامه المحتمل بوصيف بطل العالم، المنتخب الفرنسي، في دور الثمانية.
"أضعف نسخة لألمانيا رأيتها في حياتي".. هافيرتس يرد بحدة على سخرية جاري لينيكر!
في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، قيّم لينيكر موازين القوى قائلاً: "أعتقد - وقد أكون مخطئاً - أن هذه واحدة من أضعف النسخ التي رأيتها لمنتخب ألمانيا في حياتي. يجب أن تبلغ فرنسا ربع النهائي دون أي مشاكل".
وأضاف أن المنتخب الألماني يعيش الآن فقط "على أمجاد ماضيه". ووجه نصيحة للفرنسيين قائلاً: "تذكروا فقط أنهم لم يتجاوزوا دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم. لذا أعتقد أنه يمكنكم جميعاً النوم قريري العين (ضاحكاً)".
وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ألمانيا ضد باراجواي، تمت مواجهة مهاجم المنتخب الألماني كاي هافيرتس بتصريحات لينيكر الساخرة. ليرد مهاجم آرسنال قائلاً: "يحق لكل شخص أن يبدي رأيه. أنا شخصياً لم أسمع بتلك التصريحات. بالطبع، في بطولة كهذه يبدأ الكثيرون في التحدث عنك، لكنني أعتقد أن لا أحد هنا يعير ذلك اهتماماً كبيراً".
وأضاف: "لدينا بالفعل الكثير من الخبراء في بلدنا، وإذا بدأ الأمر يمتد إلى دول أخرى، فهذا يكفي حقاً. من السهل دائماً توجيه الانتقادات لنا من الخارج، لكن هذا الأمر لا يهمني على الإطلاق".
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ماذا ينتظر ألمانيا؟
وتلتقي ألمانيا أولاً مع باراجواي، بينما تواجه فرنسا السويد. ولكن قبل أن نشهد مواجهة محتملة بين أبطال العالم السابقين في دور الـ16، يتعين على كلا المنتخبين إنجاز مهمتهما في دور الـ32 أولاً. حيث ستواجه ألمانيا منتخب باراجواي مساء الإثنين، بينما تلتقي فرنسا مع السويد يوم الثلاثاء.
وقد ترك المنتخب الفرنسي "الديوك" انطباعاً قوياً للغاية في النهائيات حتى الآن. فباستثناء شوط أول متواضع في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، سيطر رفاق القائد كيليان مبابي، والفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي، ونجم بايرن ميونخ مايكل أوليس، على المجموعة التاسعة وانتزعوا الصدارة بثلاثة انتصارات مقنعة.
على الجانب الآخر، ورغم أن ألمانيا بدأت البطولة بقوة بانتصار ساحق على كوراساو، إلا أنها أظهرت لاحقاً نقاط ضعف واضحة في مواجهتي كوت ديفوار والإكوادور، ورغم ذلك كان هذا الأداء كافياً لتصدر المجموعة الخامسة.
وكان لينيكر قد أطلق مقولته الأسطورية الشهيرة بعد خروج إنجلترا من نصف نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا أمام ألمانيا: "كرة القدم لعبة بسيطة؛ 22 رجلاً يطاردون كرة طوال 90 دقيقة، وفي النهاية يفوز الألمان دائماً".
وهو التصريح الذي قام بتعديله بالفعل بعد خروج ألمانيا المبكر من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر، حيث أضاف ساخراً: "... هذا إذا تمكنوا من تخطي دور المجموعات!".
أبطال آخر 10 نسخ مونديالية
يكشف السجل الذهبي لبطولات كأس العالم في العقود الأربعة الأخيرة عن المكانة المرموقة التي يحتلها المنتخب الألماني كأحد أبرز عمالقة القارة العجوز والعالم. ففي الوقت الذي فرضت فيه قوى عظمى مثل الأرجنتين (بطلة 1986 و2022)، والبرازيل (بطلة 1994 و2002)، وفرنسا (بطلة 1998 و2018) سيطرتها على منصات التتويج، كان 'المانشافت' حاضراً بكبريائه المعهود ليتوج ملكاً على العالم في مناسبتين تاريخيتين؛ الأولى في مونديال إيطاليا 1990، والثانية بالنجمة الرابعة في قلب البرازيل عام 2014. هذا الإرث الاستثنائي يضع الماكينات الألمانية في صدارة القوى الكروية الحديثة، متفوقة بلقبيها في هذه الحقبة على منتخبات عريقة توجت لمرة واحدة مثل إيطاليا (2006) وإسبانيا (2010)، ليظل الاسم الألماني رقماً صعباً وقاسماً مشتركاً في تاريخ المجد المونديالي.