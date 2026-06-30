"أضاع هوية هولندا كأنه مدرب إيطالي".. إبراهيموفيتش غاضبًا يهاجم رونالد كومان عقب الخسارة من المغرب!

خرج منتخب هولندا من دور الـ32 بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة أمام منتخب مغربي لم يكل أو يمل.

وقد تخلّى المدرب بشكل مفاجئ عن خطته المعتادة، حيث اعتمد تشكيلة دفاعية شديدة التحفظ مكونة من خمسة لاعبين للمرة الأولى في 32 مباراة.

وبدا أن الهدف الأول الذي سجله كودي جاكبو في الشوط الثاني قد حسم تأهل الفريق، لكن هدف التعادل المدمر الذي سُجل في الوقت المحتسب بدل الضائع أجبر الفريقين على خوض الوقت الإضافي، قبل أن تحكم ركلات الترجيح الكئيبة على الهولنديين بالهزيمة بنتيجة 3-2.