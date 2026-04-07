على الرغم من استثمارٍ قياسي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني في لاعبين جدد الصيف الماضي، فقد تعثّر الموسم الثاني لسلوط بشكلٍ ملحوظ. ويقبع ليفربول حاليًا متأخرًا بفارق 21 نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال، ويواجه معركة شاقة للغاية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الأمر الذي أثار استياء جيرارد.

وقال جيرارد لـ talkSPORT: "أعتقد أنه إذا رأى المالكون والأشخاص الذين في الأعلى تلك الفجوة، وأن فيلا ويونايتد يبتعدان أو تسوء الأمور أكثر، فسأقلق على منصب المدرب. لا أريد أن أرى ذلك يحدث. أنا معجب كبير بأرني سلوط. لقد أذهلني في موسمه الأول. يجب أن أقول إنه رجل طيب، ومن الواضح أنه مدرب جيد جدًا جدًا، والعمل الذي قام به.

"أعتقد أن مفتاح هذا الوضع سيكون مباراة فولهام، من حيث ما إذا كان يستطيع زيادة الضغط على يونايتد وفيلا، وأن يبقى في مواجهة باريس سان جيرمان حتى الأسبوع المقبل، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام وفي وضع أفضل خلال خمسة أو ستة أيام. لكن إذا ساءت الأمور أكثر، فسأكون قلقًا على المدرب، يجب أن أقول."

وأضاف عن تراجع معايير ليفربول: "أعتقد أنه من حيث الحزن، فأنا أشعر به أكثر منك، دعني أخبرك، من حيث مشاهدتهم فرديًا وجماعيًا. لأنهم ابتعدوا كثيرًا عن هوية الفريق، وعن ما وضعوه من معايير خلال السنوات الماضية."