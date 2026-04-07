أصدر ستيفن جيرارد حكمه بشأن الإقالة المحتملة لأرنه سلوت وسط «حزن» على تراجع مستوى ليفربول المخيب للآمال
ليفربول يودّع كأس الاتحاد الإنجليزي
تحولت الأجواء في ليفربول إلى سلبية عقب هزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي الهزيمة الخامسة عشرة لهم في جميع المسابقات هذا الموسم. وبينما أهدر «الريدز» فرصًا مبكرة كان من الممكن أن تغيّر مجريات المواجهة، فإن الانهيار الذهني اللاحق في ملعب الاتحاد هو ما ترك المراقبين في حالة من الذهول.
يتزايد الضغط على سلوت
على الرغم من استثمارٍ قياسي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني في لاعبين جدد الصيف الماضي، فقد تعثّر الموسم الثاني لسلوط بشكلٍ ملحوظ. ويقبع ليفربول حاليًا متأخرًا بفارق 21 نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال، ويواجه معركة شاقة للغاية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الأمر الذي أثار استياء جيرارد.
وقال جيرارد لـ talkSPORT: "أعتقد أنه إذا رأى المالكون والأشخاص الذين في الأعلى تلك الفجوة، وأن فيلا ويونايتد يبتعدان أو تسوء الأمور أكثر، فسأقلق على منصب المدرب. لا أريد أن أرى ذلك يحدث. أنا معجب كبير بأرني سلوط. لقد أذهلني في موسمه الأول. يجب أن أقول إنه رجل طيب، ومن الواضح أنه مدرب جيد جدًا جدًا، والعمل الذي قام به.
"أعتقد أن مفتاح هذا الوضع سيكون مباراة فولهام، من حيث ما إذا كان يستطيع زيادة الضغط على يونايتد وفيلا، وأن يبقى في مواجهة باريس سان جيرمان حتى الأسبوع المقبل، أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام وفي وضع أفضل خلال خمسة أو ستة أيام. لكن إذا ساءت الأمور أكثر، فسأكون قلقًا على المدرب، يجب أن أقول."
وأضاف عن تراجع معايير ليفربول: "أعتقد أنه من حيث الحزن، فأنا أشعر به أكثر منك، دعني أخبرك، من حيث مشاهدتهم فرديًا وجماعيًا. لأنهم ابتعدوا كثيرًا عن هوية الفريق، وعن ما وضعوه من معايير خلال السنوات الماضية."
جيرارد يشكك في عقلية اللاعب
أعرب جيرارد عن قلقٍ بالغ إزاء طريقة الخسارة أمام مانشستر سيتي، مشيراً إلى أن بعض تصريحات اللاعبين بعد المباراة كانت ربما أكثر ضرراً من النتيجة نفسها. واقترح لاعب وسط ليفربول السابق أن الافتقار الحالي للصلابة لا يرقى إلى المعايير المتوقعة في أنفيلد.
وقال جيرارد موضحاً: "كانت لديهم فرص لم يستغلوها أبداً، وأعتقد أننا جميعاً نعرف أنه في المباريات الكبيرة يجب أن تستغل فرصك عندما تأتيك". وأضاف: "من دون أن ننتقص شيئاً من سيتي، فقد كانوا رائعين طوال مجريات المباراة، لكن كان مقلقاً ومثيراً للقلق حقاً الطريقة التي انهار بها ليفربول، والأكثر إثارة للقلق ما يقوله اللاعبون بعد المباراة، من حيث قولهم إنه لا يوجد قتال، وأننا تخلّينا عن المباراة.
"في نادي ليفربول لكرة القدم، لا يمكن أن يحدث ذلك على أرض الملعب، وبالتأكيد لا يمكن أن يُقال خارج الملعب، لذا فهي أوقات مقلقة، لا بد أن أقول".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يتأخر ليفربول بخمس نقاط عن أستون فيلا وبست نقاط عن مانشستر يونايتد في سباق المراكز الأربعة الأولى. وسيواجه باريس سان جيرمان بعد ذلك في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يحوّل تركيزه إلى المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام في عطلة نهاية الأسبوع.