أصدر ريال مدريد نفيًا شديدًا للتقارير التي تحدثت عن احتمال التعاقد مع مدير رياضي جديد
مدريد ترد بقوة على مزاعم وسائل الإعلام
أصدر ريال مدريد نفيًا حازمًا بعد تقارير أشارت إلى أن النادي يفكر في تعيين مدير رياضي جديد لإعادة هيكلة عملياته الكروية. وقد ظهرت القصة عبر برنامج الإذاعة الإسبانية إل لارغيرو على إذاعة كادينا سير، الذي زعم أن النادي يدرس إمكانية إضافة دور مدير رياضي تقليدي إلى هيكله التنفيذي. وأفاد التقرير بأن هذه الخطوة ستُحدّث عملية صنع القرار في النادي فيما يتعلق بالانتقالات وتخطيط التشكيلة.
بيان النادي ينفي التكهنات
ومع ذلك، تحرّك مدريد سريعاً لوضع حدّ للتكهنات، مؤكداً أن الادعاءات غير دقيقة تماماً وأنه لا توجد أي عملية من هذا القبيل جارية خلف الكواليس.
وجاء في بيان النادي: "يودّ نادي ريال مدريد توضيح أن المعلومات التي بثّها الليلة الماضية برنامج "إل لارغيرو" على إذاعة كادينا سير، والتي تزعم أن نادينا يدرس إضافة مدير رياضي إلى هيكله، هي معلومات كاذبة بشكل قاطع".
مدريد تسلط الضوء على نجاح الهيكل الحالي
بدلاً من السعي إلى إجراء تغييرات، أكّد ريال مدريد ثقته في الهيكل الرياضي الحالي الذي أشرف على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي. وأشار النادي إلى استراتيجية الاستقطاب والإدارة الرياضية بوصفهما عاملين أساسيين وراء النجاح المستدام، ولا سيما تركيزه على التعاقد مع المواهب الشابة النخبوية مع الحفاظ على تشكيلة تنافسية قادرة على الفوز بأكبر الألقاب.
وجاء في بيان النادي: "يُقدّر ريال مدريد عالياً
العمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية للنادي، والذي أتاح لنا أن نعيش واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا، بتحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك ستة كؤوس أوروبية خلال عشر سنوات".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بعد معالجة التكهنات، سيحوّل لوس بلانكوس الآن كامل تركيزه مجددًا إلى الأمور داخل الملعب مع دخول الموسم مرحلة حاسمة. يحتل فريق ألفارو أربيلوا حاليًا المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة من 30 مباراة، متأخرًا بسبع نقاط عن المتصدر برشلونة. ويستضيف الفريق بعد ذلك جيرونا على ملعب برنابيو قبل أن يسافر لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر 2-1 في مباراة الذهاب أمام الفريق الألماني.