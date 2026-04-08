يشدد ألفارو أربيلوا على أن ريال مدريد لا يزال منافسًا بقوة على حجز مكان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يوم الثلاثاء، خسر النادي الإسباني 2-1 على أرضه أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
أصدر ألفارو أربيلوا بيانًا قويًا عقب هزيمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
استغل بايرن أخطاء مدريد الدفاعية على أفضل وجه وتقدم 2-0 بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بفضل هدفي لويس دياز وهاري كين. ومع ذلك، قاتل ريال مدريد للعودة: قلّص كيليان مبابي الفارق في الدقيقة 74.
في حديثه إلى الصحافة بعد المباراة، أصرّ أربيلوا على أن الأمل لم يضع بعد. وقال: «لا نزال بقوة في السباق، إذ إننا متأخرون بهدف واحد فقط».
وتابع أربيلوا: «نحن قادرون على الفوز على أي ملعب؛ لقد أثبتنا ذلك»، مؤكداً مرة أخرى أهمية هدف التعادل. وأضاف: «التأخر 0-2 صعب جداً تعويضه».
شعر المدرب المؤقت أن ريكوردمايستر لم يكونوا الطرف الأفضل من حيث الأداء، وهو يستمد من ذلك الثقة. وقال: «سجل بايرن من لحظتين فقدنا فيهما الاستحواذ، وليس من هجمات منظمة. نتجه إلى ميونيخ ونحن واثقون بأننا سنفوز بالمباراة».
وأضاف: «يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانجراف وراء شعور بالكآبة. التأخر بهدف واحد يُبقينا في السباق، لذا نحتاج إلى الحفاظ على رباطة جأشنا. هناك الكثير من الأمل».
يستضيف ريال مدريد فريق جيرونا في الدوري الإسباني مساء الجمعة، قبل السفر إلى ألمانيا لخوض مباراة الإياب الحاسمة. ويحتل حامل الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط خلف الغريم إف سي برشلونة (76).