وقد جاء الفوز النهائي بفضل أهداف إسماعيل سايباري بشكل أساسي، وهو هداف فريق PSV في الدوري الهولندي برصيد 14 هدفاً، ولم يتفوق عليه في الدوري (حتى الآن) سوى أياسي أويدا لاعب فينورد. ومن بين نجوم فريق بوسز لاعبان سبق لهما اللعب في الدوري الإيطالي: إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان السابق، الذي يعد من أفضل اللاعبين في الفريق من حيث الأداء، ودينيس مان، الذي انضم من بارما في أغسطس 2025 مقابل ما يقل قليلاً عن 9 ملايين يورو. أفضل صانع ألعاب هو جوي فيرمان المولود عام 1998، ويجب الانتباه إلى مستقبل ريكاردو بيبي، الذي قد يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من الموسم المقبل بعد أن توصل بالفعل إلى اتفاق مع فولهام.