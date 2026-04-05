في يوم أحد عيد الفصح، توج فريق PSV بطلاً لهولندا. فاز «الأحمر والأبيض» بلقب الدوري الهولندي قبل خمس جولات من نهاية الموسم، للمرة السابعة والعشرين في تاريخه؛ وهي المرة الثالثة على التوالي. تأكد اللقب بعد التعادل 0-0 بين فينورد وفولندام، وبفضل ذلك ارتفع رصيد فريق أيندهوفن إلى 17 نقطة متقدماً على صاحب المركز الثاني الذي لا يمكنه الوصول إلى المركز الأول مع بقاء 15 نقطة فقط متاحة: 71 نقطة لـ PSV، و54 نقطة لـ فينورد. فريق بيتر بوس هو الأسرع في تاريخ الدوري الهولندي، متجاوزاً الرقم القياسي الذي صمد منذ عام 1978، والذي كان من نصيب PSV نفسه.
أصبح فريق PSV بطل هولندا قبل 5 جولات من نهاية الموسم: من بيريسيتش إلى مان، أبطال الفوز
المباراة الحاسمة
بطولة سيطر عليها البطل من البداية إلى النهاية، حيث حطم الفريق، في انتظار انتهاء الموسم، الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج أرضه، محققاً 14 فوزاً متتالياً خارج ملعبه. في يوم أمس السبت 4 أبريل، فاز فريق PSV بنتيجة 4-3 على فريق أوتريخت في مباراة ظلت متكافئة حتى النهاية وحسمها هدف من المهاجم الجناح كوهايب دريوش المولود عام 2002. في اليوم التالي، تجمع الجميع أمام التلفاز لمشاهدة مباراة فينورد، ولو لم تحقق الفوز لبدأت الاحتفالات: تعادل فريق فان بيرسي بدون أهداف على أرض فولندام، وبذلك أصبح PSV بطل هولندا.
أبطال الفوز
وقد جاء الفوز النهائي بفضل أهداف إسماعيل سايباري بشكل أساسي، وهو هداف فريق PSV في الدوري الهولندي برصيد 14 هدفاً، ولم يتفوق عليه في الدوري (حتى الآن) سوى أياسي أويدا لاعب فينورد. ومن بين نجوم فريق بوسز لاعبان سبق لهما اللعب في الدوري الإيطالي: إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان السابق، الذي يعد من أفضل اللاعبين في الفريق من حيث الأداء، ودينيس مان، الذي انضم من بارما في أغسطس 2025 مقابل ما يقل قليلاً عن 9 ملايين يورو. أفضل صانع ألعاب هو جوي فيرمان المولود عام 1998، ويجب الانتباه إلى مستقبل ريكاردو بيبي، الذي قد يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من الموسم المقبل بعد أن توصل بالفعل إلى اتفاق مع فولهام.