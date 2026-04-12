أكد يونيون أن إيتا ستقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وقال مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في يونيون، هورست هيلدت: «لقد شهدنا نصفًا ثانيًا مخيبًا للآمال للغاية من الموسم حتى الآن، ولن نسمح لأنفسنا بأن ننخدع بمركزنا في الدوري. ما يزال وضعنا هشًا ونحتاج بشكل عاجل إلى نقاط لضمان بقائنا في الدوري. إن تحقيق فوزين فقط في أربع عشرة مباراة منذ عطلة الشتاء، والأداء الذي ظهرنا به في الأسابيع الأخيرة، لا يمنحنا الثقة بأننا ما زلنا قادرين على قلب الأمور مع الإعداد الحالي. لذلك قررنا البدء من جديد.

«يسعدني أن ماري-لويز إيتا وافقت على تولي هذا الدور بصفة مؤقتة قبل أن تصبح المدربة الرئيسية لفريق السيدات المحترف في الصيف كما كان مخططًا».