أصبح أحد أندية الدوري الألماني (البوندسليغا) أول نادٍ يعيّن امرأة مديرة فنية في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
إقالة باومغارت بعد سلسلة نتائج سيئة
جاء التغيير الإداري عقب سلسلة مخيبة من النتائج أثارت قلق إدارة يونيون بشأن مستقبل الفريق في دوري الدرجة الأولى. وقد أُقيل باومغارت من مهامه مساء السبت، بعد وقت قصير من تعرض الفريق لهزيمة بنتيجة 3-1 أمام هايدنهايم. وكانت الخسارة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لمجلس الإدارة الذي شاهد تراجع مستوى الفريق بشكل حاد منذ مطلع العام، إذ لم يحقق سوى فوزين في 14 مباراة منذ عطلة الشتاء. يحتل يونيون حاليًا المركز الحادي عشر، لكنه لا يتقدم سوى بسبع نقاط على مركز ملحق الهبوط مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم. وإلى جانب باومغارت، أُعفي أيضًا المدربان المساعدان دانيلو دي سوزا وكيفن مَكينا من مهامهما، في ظل توجه النادي لإجراء تجديد شامل للجهاز الفني.
البيان الرسمي لنادي يونيون برلين بشأن تغيير المدرب
أكد يونيون أن إيتا ستقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وقال مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في يونيون، هورست هيلدت: «لقد شهدنا نصفًا ثانيًا مخيبًا للآمال للغاية من الموسم حتى الآن، ولن نسمح لأنفسنا بأن ننخدع بمركزنا في الدوري. ما يزال وضعنا هشًا ونحتاج بشكل عاجل إلى نقاط لضمان بقائنا في الدوري. إن تحقيق فوزين فقط في أربع عشرة مباراة منذ عطلة الشتاء، والأداء الذي ظهرنا به في الأسابيع الأخيرة، لا يمنحنا الثقة بأننا ما زلنا قادرين على قلب الأمور مع الإعداد الحالي. لذلك قررنا البدء من جديد.
«يسعدني أن ماري-لويز إيتا وافقت على تولي هذا الدور بصفة مؤقتة قبل أن تصبح المدربة الرئيسية لفريق السيدات المحترف في الصيف كما كان مخططًا».
إنجازٌ غير مسبوق للنساء في عالم كرة القدم للرجال
يمثل تعيين إيتا في ألتِه فورستراي تحولًا زلزاليًا في مشهد التدريب في كرة القدم الأوروبية. فبعمر 34 عامًا فقط، تستعد إيتا لكسر سقف زجاجي قائم منذ زمن طويل، لتصبح أول مدربة رئيسية في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليغا) وفي مختلف دوريات «الخمسة الكبار» التقليدية. ورغم الطابع التاريخي لتعيينها، فإن أولوية إيتا الفورية تنصب حصريًا على ما يحدث داخل الملعب، وعلى حصد النقاط اللازمة لتجنب الانهيار في أواخر الموسم والهبوط إلى منطقة الهبوط.
وقالت إيتا عند تعيينها: «نظرًا لفوارق النقاط في النصف السفلي من جدول الترتيب، فإن البقاء في البوندسليغا لم يُحسم بعد. أنا سعيدة لأن النادي أوكل إليّ هذه المهمة الصعبة. لطالما كانت إحدى نقاط قوة يونيون قدرتنا على التكاتف في مثل هذه المواقف. وبالطبع، أنا مقتنعة بأننا سنحصد النقاط الحاسمة مع هذا الفريق».
تاريخ إيتا السابق في يونيون
ليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها إيتا عناوين الأخبار في العاصمة الألمانية. ففي وقت سابق من موسم 2023-24، أصبحت أول امرأة تشغل منصب مدربة مساعدة في الدوري الألماني للرجال (البوندسليغا). وتتمتع بخبرة متجذرة بعمق داخل هيكل النادي، إذ سبق لها العمل مع أقسام الناشئين قبل أن تتقدم إلى البيئة الاحترافية للفريق الأول. كما ظهرت في دائرة الضوء لفترة وجيزة خلال الموسم نفسه عندما تولت مهامها بدلًا من المدرب الرئيسي آنذاك نيناد بيليتشا أثناء إيقافه لثلاث مباريات. والآن، تتولى هذا الدور بشكل دائم فيما تبقى من الموسم، قبل أن تنتقل لاحقًا لتصبح المدربة الرئيسية للفريق النسائي المحترف في الصيف، ضمن استراتيجية النادي التطويرية طويلة الأمد.