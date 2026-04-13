قبل مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، سُئل سوبوسلاي عن اللحظة المثيرة للجدل في وقت سابق من هذا الشهر، فقال: "ربما كان هناك سوء فهم بيني وبين الجماهير. لم أقصد ذلك بطريقة سيئة، وأنا أعرف ماذا يعني النادي للجماهير وماذا تعني الجماهير للنادي.

"نحن نفعل كل شيء من أجل الجماهير، وإذا كان هناك سوء فهم فأنا أعتذر. يمكنهم أن يفهموا أنني أشعر بالطريقة نفسها تماماً التي يشعرون بها. نحن معهم، ونأمل أن يكونوا هم أيضاً معنا."