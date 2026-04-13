Getty Images Sport
ترجمه
"أشعر تمامًا كما يشعرون هم" - دومينيك سوبوسلاي يعتذر عن "سوء فهم" مع جماهير ليفربول بعدما أوضح لاعب الوسط سبب هزّ كتفيه عقب الإذلال أمام مانشستر سيتي
التعامل مع مواجهة مع أحد المعجبين
متحدثًا عن المواجهة المحتدمة خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة، استغل لاعب خط الوسط ظهوره الإعلامي لتقديم اعتذار مباشر للجماهير. وقد نشأ التوتر في البداية من أجواء سامة في ملعب الاتحاد في 4 أبريل، حيث تبخرت آمالهم في الكأس المحلية. وبعد خسارة قاسية بنتيجة 4-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام سيتي، شوهد سوبوسلاي وهو يهز كتفيه ولوّح بذراعيه تجاه جزء من الجماهير المسافرة التي كانت تعبّر عن استيائها. وسرعان ما انتشر الحادث على نطاق واسع، حيث وصف المشجعون سلوكه بالمتعجرف قبل أن يتدخل فيديريكو كييزا.
- Anfield Voice
سوبوسزلاي يوضح تصرفاته
قبل مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، سُئل سوبوسلاي عن اللحظة المثيرة للجدل في وقت سابق من هذا الشهر، فقال: "ربما كان هناك سوء فهم بيني وبين الجماهير. لم أقصد ذلك بطريقة سيئة، وأنا أعرف ماذا يعني النادي للجماهير وماذا تعني الجماهير للنادي.
"نحن نفعل كل شيء من أجل الجماهير، وإذا كان هناك سوء فهم فأنا أعتذر. يمكنهم أن يفهموا أنني أشعر بالطريقة نفسها تماماً التي يشعرون بها. نحن معهم، ونأمل أن يكونوا هم أيضاً معنا."
تحويل التركيز إلى مهمة إنقاذ أوروبية
بعد الخروج من مسابقة الكأس المحلية وترك ذلك خلفهم، يتعيّن على النادي تحويل كامل تركيزه بسرعة نحو مهمة هائلة في دوري أبطال أوروبا. يجد ليفربول نفسه في موقف حرج، إذ يحتاج إلى تعويض تأخره بهدفين أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد في إياب ربع النهائي. يتعرّض الفريق لضغط هائل من أجل التصالح مع جماهيره واستعادة أفضل مستوياته. وقد أقرّ سوبوسلاي بأهمية المواجهة المقبلة، مؤكداً أنها تمثل فرصة حاسمة لإنقاذ موسم بدأت تظهر عليه مؤخراً علامات الانزلاق نحو فقدان السيطرة.
- AFP
كان لا بد من عودة تاريخية
مستقبلاً التحدي الهائل ليوم الأربعاء، استهدف سوبوسلاي بثقة عودة طموحة: «شخصياً، أؤمن إيماناً كاملاً لأنني أعرف ما نحن قادرون على فعله، وما اللاعبين الذين نملكهم وما العقلية التي لدينا. هذا ما نحتاجه غداً. سنبذل كل ما لدينا، ونقدم أفضل ما عندنا من الدقيقة الأولى حتى 90، وربما حتى 120. نحن نريده بشدة».