ترجمه
"أشعر بألم شديد" جينارو غاتوزو يعبّر عن غضبه بعد خروج إيطاليا من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، مع صدور بيان بشأن مستقبل المدرب
كارثة في زينيتسا مع خسارة إيطاليا مجدداً
حدث ما كان لا يُتصور مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الإيطالي، الفائز بأربعة ألقاب في كأس العالم. فقد انتهى مسار إيطاليا الطويل نحو التعويض بكابوس ليلة الثلاثاء، بعد خسارتها في ركلات الترجيح المثيرة أمام البوسنة والهرسك. وبعد أن لعب «الأزوري» معظم المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أليساندرو باستوني بالبطاقة الحمراء، خسر المنتخب الإيطالي في النهاية بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، حيث حسمت ركلات فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي التي أخطأوا في تسديدها مصير الفريق.
تعني هزيمة إيطاليا في نهائي الملحق أنها ستغيب عن كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لتضيف جرحاً جديداً إلى جراح 2018 و2022. وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بطل سابق لكأس العالم في التأهل لثلاث بطولات متتالية. بالنسبة لغاتوسو، الذي تولى المسؤولية خلفاً للوتشيانو سباليتي في يونيو الماضي، كان النتيجة بمثابة حبة مريرة يصعب ابتلاعها بالنظر إلى الجهد الذي بذله فريقه في ظل ظروف صعبة.
غاتوزو «المتألم» يرفض الحديث عن مستقبله الشخصي
لم يتردد غاتوزو، الذي بدا عليه التأثر الشديد، في التعبير عن رأيه بصراحة في تقييمه لما بعد المباراة، حيث حوّل التركيز بعيدًا عن وضعه الشخصي إلى المعاناة الجماعية للفريق. وقال نجم المنتخب الإيطالي ونادي ميلان للصحفيين، وفقًا لشبكة ESPN: «لست مهتمًا على الإطلاق بالحديث عن مستقبلي اليوم. هذا مؤلم، مؤلم حقًا. أكثر من الألم الذي أشعر به، يؤلمني أن أرى هذه المجموعة التي بذلت كل ما في وسعها خلال هذه الأشهر، وأعتقد أننا كنا نستحق أن نحصل على ما بذلناه، وأعتقد بصراحة أنه من السطحية والطفولية أن نتحدث عن مستقبلي اليوم. هنا يجب أن نتحدث عن إيطاليا، عن قميص المنتخب الوطني، وأن هذه ضربة أخرى رغم أننا لم نستحقها هذه المرة. كنا نستحق أكثر، ولهذا لا يهم مستقبلي."
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن دعمه للمدرب
على الرغم من الطابع الكارثي للفشل في كأس العالم، أصدر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييل غرافينا بيانًا داعمًا للجهاز الفني. وأكد غرافينا قائلاً: «لا بد لي من الإشادة بغاتوسو. أعتقد أنه كان مدربًا رائعًا. وقد طلبت منه البقاء على رأس هذه المجموعة من اللاعبين».
ومع ذلك، لا تزال الأجواء داخل المعسكر كئيبة، حيث أعرب رئيس وفد الفريق جيانلويجي بوفون عن نفس الشعور بأن الجرح الحالي لا يزال طرياً للغاية لاتخاذ قرارات طويلة الأمد. وأضاف الحارس الأسطوري: "هذا أمر مؤلم حقاً، مما يعني أننا نخاطر بعدم التفكير بوضوح، لذا سأتوقف عند هذا الحد. سنبقى هنا حتى يونيو، ثم سنرى كيف سيتم التعامل مع الأمر برمته".
اتحاد في أزمة
أدى الفشل المتكرر في الوصول إلى الساحة العالمية إلى فرض ضغوط هائلة على جرافينا نفسه. وبعد أن أشرف على حملتين فاشلتين للتأهل، أقر الرئيس بأنه تم الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الاتحاد الأسبوع المقبل لتقييم حالة كرة القدم الإيطالية. ومع هدوء الأوضاع، يتعين على «الأزوري» أن يواجهوا مرة أخرى انتظارًا دام أربع سنوات لإثبات أنهم ما زالوا ينتمون إلى نخبة كرة القدم الدولية.