استمر كابوس إيطاليا على الساحة الدولية ليلة الثلاثاء، حيث حُكم عليها بالغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي عقب خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك. وعلى الرغم من تقدمها مبكراً في نهائي الملحق بهدف سجله مويز كين، فقد شهدت «الأزوري» طرد أليساندرو باستوني قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، لتتعادل البوسنة والهرسك في الدقيقة 79 بهدف من هاريس تاباكوفيتش.

وكانت ركلات الترجيح التي تلت ذلك قاتلة لفريق جينارو جاتوزو، حيث كان ساندرو تونالي اللاعب الإيطالي الوحيد الذي نجح في تسجيل ركلته. ومع إخفاق كل من بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي في تسجيل الأهداف، حجزت البوسنة وتيرينو تذكرة سفرها إلى أمريكا الشمالية بفوزها بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، تاركةً حامل اللقب أربع مرات في حالة صدمة مطلقة.