Getty Images Sport
"أشعر بالحرية التي أفتقدتها" .. فاتي يكشف حقيقة العودة إلى برشلونة الموسم المقبل
إشادة خاصة بلامين يامال
بصفته نجمًا صاعدًا سابقًا وحامل القميص رقم 10 في برشلونة، أشاد أنسو بالصعود الصاروخي ليامال في صفوف برشلونة، مشددًا على الموهبة الطبيعية للشاب ونهجه المنضبط في اللعب: "إنه مذهل. لديه موهبة. إنه نجم"، قال أنسو لبرنامج "Què t'hi Jugues!" على قناة SER Catalunya.
في حين أن المهارات الفنية ليامال واضحة للجميع، سلط أنسو الضوء على الجانب النفسي للاعب البالغ من العمر 18 عامًا باعتباره أكثر سماته إثارة للإعجاب. "إنه شديد التركيز وقوي عقليًا. آمل أن يستمر على هذا المنوال لسنوات عديدة ويجلب الكثير من الفرح لمشجعي برشلونة".
- AFP
إعادة اكتشاف متعة كرة القدم في موناكو
بعد فترة صعبة قضاها في برشلونة وفترة إعارة متفاوتة الأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون، استعاد أنسو أخيرًا إيقاعه في موناكو. وبعد تسجيله 11 هدفًا في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمتوسط هدف كل 110 دقائق، يعترف المهاجم بأنه يشعر أخيرًا بأنه عاد إلى طبيعته. وقد وفر له الانتقال إلى ملعب لويس الثاني الاستقرار ووقت اللعب اللذين كان يفتقر إليهما بشدة بسبب مشاكل اللياقة البدنية المتكررة: "أشعر بالراحة أثناء اللعب وأستمتع به. لقد مرت سنوات منذ أن تمكنت من اللعب بانتظام أو الشعور بهذه الحرية على أرض الملعب، الآن أنا أستمتع بوقتي وأشعر بالراحة، وهو ما كنت أبحث عنه منذ وقت طويل. لقد مرت سنوات منذ أن شعرت بهذه الحرية".
التعامل مع حلم برشلونة وآثار الإصابات
على الرغم من نجاحه في الخارج، لا يزال قلب أنسو مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنادي الذي صنع فيه اسمه. وتحدث عن الصعوبات التي واجهها في كامب نو، مشيرًا إلى أن صراعه من أجل الحصول على دقائق لعب كان أكثر تعقيدًا مما يدركه الجمهور: "لطالما كان حلمي هو النجاح في برشلونة والقدرة على اللعب، لكن حدثت أشياء كثيرة لا يراها الناس، ولا يعرفون عنها شيئاً، ولا يدركون ما مررت به، تعرضت لإصابات عديدة ولم أحظَ بالثبات أو الفرصة. كرة القدم تتحرك بسرعة كبيرة ولا يوجد صبر".
- AFP
الغموض يكتنف الخطوة التالية لأنسو
مع اقتراب انتهاء فترة إعارته في فرنسا، لا تزال الأسئلة المتعلقة بمستقبل أنسو الدائم دون إجابة. وبينما يواصل تشجيع برشلونة عن بُعد - بل إنه اعترف بأنه كان سيحضر مباراة الكلاسيكو هذا الأسبوع لتشجيع الفريق لو سمح له جدوله بذلك - فإنه يبقي خياراته مفتوحة للموسم المقبل.
وقال أنسو: "ما زلت لا أعرف ماذا سيحدث العام المقبل. سننتظر حتى انتهاء الموسم ونتخذ القرار الأفضل لي ولمسيرتي المهنية".