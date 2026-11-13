أشرف حكيمي لا يتوقف: ياسين بونو يجرح ويداوي في مئويته مع المغرب.. وياسر زبيري "عاشق برشلونة الذي لن ينسى مدريد"!

عاش الجمهور المغربي ليلة حافلة بكل ما تحمله من معانٍ؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلادهم مع النيجر، مساء يوم الجمعة.

المغرب فاز (5-1) ضد ضيفه منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

خماسية المغرب في شباك النيجر؛ جاءت بواسطة كل من "ياسر زبيري، أشرف حكيمي (هدفين)، يوسف النصيري وأيوب أوفقير"، في الدقائق 4 و27 و45+3 و77 و90.

وبهذه النتيجة.. وصل المغرب إلى نقطته التاسعة "العلامة الكاملة"، في صدارة المجموعة الأولى؛ بينما تجمد رصيد منتخب النيجر عند 3 نقاط، في "المركز الثالث".

وكما ذكرنا؛ هذه المباراة كانت حافلة بالأحداث المثيرة للمنتخب المغربي، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..