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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa و علي سمير

إحالة حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب .. والمغربي يعلق : لو لم أكن مشهورًا لما ظهرت القضية!

أشرف حكيمي
المغرب
كأس العالم
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

فريق الدفاع عن اللاعب المغربي يصف الاتهامات بـ"الباطلة"

بعد فترة من الانتظار، استقرت السلطات على إحالة أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان، للمحاكمة أمام محكمة جنائية فرنسية عقب صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف في فرساي.

. ويخضع اللاعب الدولي المغربي لرقابة قضائية مشددة منذ أوائل عام 2023 على خلفية مزاعم بالاعتداء الجنسي، وهي مزاعم نفى الظهير باستمرار وبشدة.

  • المحكمة ترى أن الأدلة كافية

    تعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في فبراير 2023، حيث أبلغت شابة عن تعرضها لاعتداء جنسي في منزل اللاعب بمدينة بولوني-بيلانكور.

    وعقب تحقيق قضائي مكثف استمر ثلاث سنوات، طلبت النيابة العامة رسمياً إجراء محاكمة قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الإحالة القضائية النهائية.

    وقررت السلطات القضائية في مقاطعة أوت-دو-سين في نهاية المطاف أن التحقيق قد أسفر عن وجود أدلة كافية ضد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً للانتقال مباشرةً إلى محاكمة جنائية كاملة.

    وقد لجأ حكيمي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على هذه الأنباء، حيث صرح قائلاً: «نظرت إليّ المحكمة في عينيّ وقالت: "لو لم تكن مشهوراً، لما كانت هذه القضية قد رُفعت أبداً". اخترت أن ألتزم الصمت لسنوات. كنت أعتقد أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في نظام العدالة سيسمح باتخاذ القرارات الصحيحة».

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  • Morocco Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    محامي الادعاء يعرب عن ارتياحه

    رحبت الممثلة القانونية للطرف المدني بقرار محكمة الاستئناف، ووصفته بأنه خطوة متسقة نحو تحقيق العدالة وتبعث الطمأنينة في نفوس الضحايا في أوساط الرياضة النخبوية.

    وقالت راشيل-فلور باردو، محامية الطرف المدني: «قضت غرفة التحقيق بوجود أدلة كافية ضد أشرف حكيمي لارتكابه جريمة الاغتصاب. ويتوافق هذا القرار تمامًا مع الأدلة في القضية، كما يتماشى مع آراء المدعي العام وقاضي التحقيق والمحامي العام في محكمة الاستئناف.

    "هذا القرار يجلب لعميلتي الراحة والأمل... الأمل في أن تساعد هذه المحاكمة نساء أخريات وتساهم في تقويض حصن الإنكار والإفلات من العقاب المحيط بالعنف الجنسي، حتى داخل عالم كرة القدم للرجال".

  • الدفاع ينفي الاتهامات

    وقد اتخذ فريق المحامين الخاص بحكيمي موقفًا معاكسًا تمامًا، حيث انتقد بقوة قرار المضي قدمًا في القضية، مدعيًا أن التحقيق أغفل أدلة براءة حاسمة.

    ورد محامي اللاعب الدولي المغربي قائلاً: «إن العناصر العديدة التي تبرئ ساحة موكلي، والتي كشفت عنها التحقيقات والتحريات القضائية، كانت ستؤدي، في أي قضية أخرى، إلى إسقاط التهم. ويترقب السيد أشرف حكيمي الآن محاكمته بفارغ الصبر حتى يتمكن أخيراً من التحدث علناً عن التهمة الباطلة الموجهة إليه».

  • Achraf HakimiGetty Images

    قائد المنتخب المغربي يواجه مشكلة تشتيت الانتباه

    يأتي هذا التطور القانوني في وقت حساس للغاية بالنسبة لمدافع باريس، الذي يقود حالياً منتخب المغرب في كأس العالم 2026. ويتعين على حكيمي قيادة منتخب بلاده في مباراة حاسمة ضمن مرحلة المجموعات الثانية ضد اسكتلندا مساء الجمعة، على الرغم من الانشغالات الخارجية الشديدة المحيطة بالإجراءات الجنائية المرتقبة ضده.

    كما سيتابع ناديه باريس سان جيرمان الوضع عن كثب قبل بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحاكمة في فرنسا قريبًا.

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