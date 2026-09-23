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محمد سعيد

أعلى محكمة فرنسية تقول كلمتها .. تطور صادم في اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة

أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
المغرب
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

رغم إنكاره الاتهام الموجه إليه منذ بداية القضية

تلقى المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، ضربة جديدة في القضية الجنائية التي يواجهها منذ أكثر من 3 أعوام، بعدما أكدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وكان حكيمي قد طعن على قرار سابق بإحالته إلى المحاكمة، بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي في يونيو الماضي قرار إحالته للمحاكمة، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من اللاعب، لتصبح محاكمته أمام القضاء الفرنسي أمرًا مقررًا.

ويُنكر حكيمي الاتهام الموجه إليه منذ بداية القضية، ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي للمحاكمة، وإن كان من المتوقع أن تبدأ خلال عام 2027.

  • إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة

    تعود القضية إلى فبراير 2023، عندما توجهت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا آنذاك إلى مركز للشرطة في نوجان سور مارن بمنطقة فال دو مارن، وأبلغت عن تعرضها للاغتصاب من جانب حكيمي مساء 25 فبراير، ورغم أنها لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية في البداية، فُتح تحقيق في الواقعة، قبل أن تنتقل القضية لاحقًا إلى مكتب المدعي العام في نانتير.

    وفي مارس 2023، وُجهت إلى حكيمي تهمة الاغتصاب ووضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن يخضع للاستجواب من جانب السلطات القضائية في ديسمبر من العام نفسه.

    وكشفت صحيفة "RMC" الفرنسية، أنه بناءً على طلب النيابة، قرر قاضي التحقيق في 24 فبراير 2026 إحالة حكيمي إلى محكمة جنائية لمحاكمته بتهمة الاغتصاب.

    وطعن اللاعب على القرار، لكن محكمة استئناف فرساي أيدت في 19 يونيو الماضي قرار إحالته إلى المحاكمة، بالتزامن مع وجود حكيمي مع منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم.

    ولم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحد، إذ لجأ اللاعب إلى محكمة النقض في محاولة أخيرة لإلغاء قرار الإحالة، قبل أن تؤكد المحكمة، الأربعاء، أن حكيمي سيمثل أمام القضاء.

    وتختص محكمة النقض الفرنسية بالنظر في الجوانب القانونية والإجرائية للأحكام والقرارات المطعون عليها، وليس بإعادة بحث وقائع القضية من جديد، وبالتالي فإن قرارها يعني استمرار المسار نحو المحاكمة.

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    دفاع حكيمي يتمسك ببراءته

    منذ بداية القضية، ينفي حكيمي ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، فيما أكدت محاميته فاني كولين، عقب قرار الإحالة السابق، أن التحقيق كشف، بحسب دفاع اللاعب، عن "أدلة عديدة تبرئه"، معتبرة أن هذه المعطيات كان ينبغي أن تقود إلى إسقاط القضية، بينما لم تصدر المحامية حتى الآن تصريحات جديدة بشأن قرار محكمة النقض.

    في المقابل، رحبت راشيل فلور باردو، محامية الشابة التي وجهت الاتهام إلى حكيمي، بقرار المحكمة، مؤكدة أن موكلتها مصممة على مواصلة معركتها القانونية حتى النهاية.

    وقالت باردو في بيان نقلته وسائل الإعلام الفرنسية: "بعد ثلاثة أعوام ونصف من المعارك القانونية، وبعد تعرض موكلتي للتشهير والزج بها في الوحل من جانب دفاع أشرف حكيمي، فإنها مصممة على تحقيق العدالة، وستواصل القتال حتى النهاية".

    وأضافت أن موكلتها تأمل في أن تساعد المحاكمة نساء أخريات، وأن تساهم في مواجهة ما وصفته بـ"الإنكار والإفلات من العقاب" في قضايا العنف الجنسي.

  • المحاكمة تقترب

    بقرار محكمة النقض، ينتهي المسار المتعلق بمحاولة حكيمي الحصول على قرار بإسقاط الإحالة إلى المحاكمة، بينما تنتقل القضية الآن إلى مرحلة المحاكمة نفسها، حيث سيحصل اللاعب على فرصة لعرض روايته والدفاع عن نفسه أمام القضاء.

    وقال برتران بيرييه، الذي مثل الطرف المدني أمام محكمة النقض، إن القرار "يعكس سلامة ودقة" الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها.

    ولا يزال موعد المحاكمة غير محدد رسميًا، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية انعقادها خلال عام 2027، لتكون بذلك نهاية قضية بدأت في فبراير 2023، واستمرت لأكثر من ثلاثة أعوام عبر مراحل قضائية متتالية.

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    حكيمي يواصل مشواره مع المغرب

    في سياق منفصل، يغيب حكيمي عن مباريات باريس سان جيرمان الأخيرة بسبب الإصابة، لكنه استُدعي إلى قائمة منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

    وينتظر الظهير المغربي أيضًا قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بينما يستعد منتخب بلاده لمواجهة الجابون وليسوتو يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

    وتبقى القضية القضائية منفصلة عن مسيرته الرياضية، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة المقبلة، التي سيكون خلالها على حكيمي الدفاع عن نفسه أمام القضاء الفرنسي في الاتهام الموجه إليه منذ فبراير 2023.

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