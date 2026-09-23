أعلى محكمة فرنسية تقول كلمتها .. تطور صادم في اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة

تعود القضية إلى فبراير 2023، عندما توجهت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا آنذاك إلى مركز للشرطة في نوجان سور مارن بمنطقة فال دو مارن، وأبلغت عن تعرضها للاغتصاب من جانب حكيمي مساء 25 فبراير، ورغم أنها لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية في البداية، فُتح تحقيق في الواقعة، قبل أن تنتقل القضية لاحقًا إلى مكتب المدعي العام في نانتير.

وفي مارس 2023، وُجهت إلى حكيمي تهمة الاغتصاب ووضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن يخضع للاستجواب من جانب السلطات القضائية في ديسمبر من العام نفسه.

وكشفت صحيفة "RMC" الفرنسية، أنه بناءً على طلب النيابة، قرر قاضي التحقيق في 24 فبراير 2026 إحالة حكيمي إلى محكمة جنائية لمحاكمته بتهمة الاغتصاب.

وطعن اللاعب على القرار، لكن محكمة استئناف فرساي أيدت في 19 يونيو الماضي قرار إحالته إلى المحاكمة، بالتزامن مع وجود حكيمي مع منتخب المغرب للمشاركة في كأس العالم.

ولم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحد، إذ لجأ اللاعب إلى محكمة النقض في محاولة أخيرة لإلغاء قرار الإحالة، قبل أن تؤكد المحكمة، الأربعاء، أن حكيمي سيمثل أمام القضاء.

وتختص محكمة النقض الفرنسية بالنظر في الجوانب القانونية والإجرائية للأحكام والقرارات المطعون عليها، وليس بإعادة بحث وقائع القضية من جديد، وبالتالي فإن قرارها يعني استمرار المسار نحو المحاكمة.