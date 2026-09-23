أعلى محكمة فرنسية تقول كلمتها .. تطور صادم في اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة

تلقى المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، ضربة جديدة في القضية الجنائية التي يواجهها منذ أكثر من 3 أعوام، بعدما أكدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.
وكان حكيمي قد طعن على قرار سابق بإحالته إلى المحاكمة، بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي في يونيو الماضي قرار إحالته للمحاكمة، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من اللاعب، لتصبح محاكمته أمام القضاء الفرنسي أمرًا مقررًا.
ويُنكر حكيمي الاتهام الموجه إليه منذ بداية القضية، ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي للمحاكمة، وإن كان من المتوقع أن تبدأ خلال عام 2027.