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Rio Ferdinand & Jamie Carragher Getty/Goal
Muhammad Zaki
ترجمه

"أشخاص مثل ريو فيرديناند يحرجون أنفسهم!" .. كاراجر يهاجم أسطورة إنجلترا بسبب رونالدو

كريستيانو رونالدو
البرتغال
جايمي كاراغر
ريو فيرديناند
ليفربول
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النصر
دوري روشن السعودي

أزمة رونالدو في البرتغال تثير الجدل

جدّد جيمي كاراجر هجومه على ريو فرديناند، متهمًا مدافع مانشستر يونايتد السابق بالتفريط في نزاهته المهنية من أجل حماية زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وجاء هذا الجدل بعد أن أثار مهاجم النصر ضجة إثر انسحابه من منتخب البرتغال عقب خلاف حاد مع المدرب جورج جيسوس.

  • انسحاب رونالدو من منتخب بلاده

    مهاجم النصر في قلب جدل كبير جديد. فقد غادر رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ عقب خلاف حاد مع المدرب جيسوس. وقد دفع هذا الخروج الدرامي المهاجم المخضرم إلى إصدار بيان علني مطوّل يتناول فيه الموقف.

    وعلى الرغم من موجة الانتقادات الواسعة، ظل فيرديناند مواليًا بشدة لزميله السابق في مانشستر يونايتد. فقد ساند مدافع إنجلترا السابق رونالدو علنًا خلال هذه الأزمة المتواصلة، ما وضعه في مرمى انتقادات زملائه المحللين الذين يرون أن نجم النصر مخطئ تمامًا.


  • Cristiano Ronaldo Portugalgetty

    «الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه»

    لم يتحفظ كاراجر عند تناوله موقف فيرديناند على The Overlap Daily. وجادل قلب دفاع ليفربول السابق بأن العلاقات الشخصية تشوّش على حكم شخصيات إعلامية بارزة.

    وأوضح كاراجر: «يعتقد الناس أنه من الجيد أن تكون قريبًا من أشخاص داخل عالم اللعبة، لكن هنا تحديدًا تصبح المشكلة. أشخاص مثل بيرس مورجان وريو فيرديناند، وهم شخصيات كبيرة في الإعلام سواء أعجبك ذلك أم لا، يحرجون أنفسهم بالهراء الذي يخرجون به لأنهم يعرفون رونالدو. يمكنك أن تعرف شخصًا ما وأن تحاول رعايته، لكن لا يمكنك الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه».

    ويضيف هذا السجال الأخير إلى الاحتكاك المستمر بين كاراجر وفيرديناند. فقد دخل الثنائي سابقًا في مشادة حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مايو الماضي قبيل مباراة بارزة جمعت بين ليفربول ويونايتد.


  • نيفيل يستهدف تصريح رونالدو

    كما أدلى جاري نيفيل بدلوه في هذه القضية، مُلمّحًا إلى أن رد رونالدو العلني المفصّل لم يزد المشكلة إلا تفاقمًا. وبينما اعترف نيفيل بمحبته الدائمة للمهاجم، أصرّ على أن النجم الكبير يجب أن يُحاسب.

    وقال نيفيل: "كان رأيي أنني لن أنتقد أولي جونار سولشاير أبدًا لأنه تصرّف بأناقة كبيرة، سواء كان فائزًا أم خاسرًا".

    وأضاف: "مع كريستيانو، الأمر صعب لأنني أحبه، لكنني لا أستطيع أن أشاهد ما حدث في يونايتد خلال فترته الثانية ثم أراه يُدلي بتصريح كهذا من دون أن أقول شيئًا. يجب أن يُلفَت نظره إلى ذلك وأن يُقال له إن الأمر غير مقبول".

    وأبرز نيفيل كيف أن ثروة رونالدو الهائلة ونفوذه قد شوّها واقعه، لكنه أشاد بجيسوس لعدم خضوعه لسطوة اللاعبين.

    وأضاف: "المشكلة هي، من الذي سيقول له ذلك؟ لن يستمع إليّ أو إليك، لكنني لا أستطيع أن أوافق على ذلك التصريح أو أتظاهر بأنه كان أمرًا جيدًا. إذا كنت تحب رونالدو، فإن ذلك يجعله أصعب في المحبة؛ وإذا كنت لا تحبه، فإنه يجعلك تكرهه أكثر".

    وتابع: "عندما يكون لديك مليار جنيه في البنك، وبالإنجازات التي حققها والنفوذ الذي يمتلكه، تشعر بأنك لا تُكسر، تشعر بأنه لا يمكن إيقافك. تظن أنك تستطيع أن تملي على اتحاد أو مدرب ما ينبغي أن يقوله. أنا سعيد لأن المدرب تمسّك بموقفه. لو أنه قرأ تلك النقاط الثماني، لكان قد فقد الكثير من روحه".

    وعلى الرغم من الاضطراب الحالي، يبقى نيفيل واثقًا من أن هذا الفصل القبيح سيتلاشى في النهاية إلى الخلفية. وقال: "لا أعتقد أن الأمر لا يمكن إصلاحه. بعد عام آخر، عندما يكون قد اعتزل، سننظر إلى عظمته وكرته، وقد لا يتذكر الناس هذه النهاية".


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    إعادة بناء سمعته

    يتعيّن على رونالدو الآن التعامل مع التداعيات المباشرة لخلافه على الصعيد الدولي. ومع ما يبدو أنه تصدّع في علاقته مع قيادة منتخب البرتغال، يواجه المهاجم المخضرم معركة شاقة لإصلاح مكانته داخل التشكيلة الوطنية.

    ورغم أن مكانته كأيقونة لا تزال راسخة، فإن هذه الأمور المتكررة خارج الملعب تهدد بإلقاء ظلالها على خريف مسيرته. وفي الوقت الراهن، من المرجح أن يعيد رونالدو تركيزه إلى كرة القدم على مستوى الأندية، على أمل أن يُسكت مستواه داخل الملعب الانتقادات المتصاعدة.