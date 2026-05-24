"أسوأ نادي في العالم" .. صلاح يكشف عن اللحظات الصعبة في ليفربول

تحدث صلاح بصراحة عن الأجواء الحماسية التي تحيط بنادي ليفربول والتوقعات الملقاة على عاتق اللاعبين في أنفيلد. كما استذكر المهاجم لحظة وداعه المؤثرة بعد قضاء ما يقرب من عقد من الزمن في النادي.

وقال صلاح: "لا أريد أن أكون عاطفيًا اليوم، لأن غدًا سيكون يومًا عاطفيًا". "لكنني أقدر حقًا كل لحظة قضيتها في هذا النادي. لقد قضيت وقتًا رائعًا معكم جميعًا، وهذا شيء سأحتفظ به في ذاكرتي في المستقبل، لذا شكرًا جزيلاً لكم. آمل أن أراكم قريبًا مرة أخرى".

وأكمل: "انتظروا، هناك شيء آخر أريد أن أقوله. أن تكون في ليفربول، وأن تفوز مع ليفربول، وأن تفوز بالمباريات، هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك. أعتقد أن هذا هو أفضل نادٍ في العالم عندما تفوز بشيء، وأسوأ نادٍ في العالم عندما تخسر. لذا من الأفضل أن تفوزوا العام المقبل".



