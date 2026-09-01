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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya و علي رفعت

ترجمه

"أسوأ فترة انتقالية في التاريخ".. لاعب ريال مدريد المعتزل يهاجم عودة مورينيو!

ريال مدريد
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني

انتقد المهاجم السابق لريال مدريد، خورخي لوبيز الشهير بتوتي، بشدة استراتيجية النادي في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب عودة المدرب جوزيه مورينيو. وخلال حديثه في بودكاست مؤخرًا، وصف اللاعب السابق التشكيلة الحالية بأنها النسخة الأكثر غرابة للعملاق الإسباني التي يراها منذ أربعة عقود.

  • صفقات صيفية كبيرة

    كان ريال مدريد أحد أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات الصيفي الأخير سعيًا لبناء حقبة جديدة، إذ نجح العملاق الإسباني في ضمّ عدد من الأسماء البارزة، حيث جلب لاعبين مثل برناردو سيلفا، ومارك كوكوريلا، ويان ديوماندي إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

    لكن لاعب ريال مدريد السابق توتي يعتقد أن الصفقات الجديدة أخفقت في معالجة عيب جوهري واضح داخل التشكيلة، إذ يصرّ على أن الفريق الذي أعاد المدرب مورينيو بناءه يمتلك نقطة ضعف كبيرة ستؤثر بلا شك على مشواره المقبل في جميع المسابقات.

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  • Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

    أسوأ انتقال في التاريخ

    وخلال حديثه كضيف على بودكاست إيكر كاسياس، Bajo los palos، لم يتحفظ توتي في تقييمه اللاذع للتوجه التكتيكي الحالي للنادي، إذ رأى أن رحيل الثنائي الأسطوري في خط الوسط مودريتش وكروس قد تعامل معه مجلس الإدارة بطريقة كارثية.

    وقال توتي: "لا يمكن لمدريد، بعد مودريتش وكروس، أن يستبدل الموهبة بالعضلات. إنه خطأ من مدريد وأسوأ عملية انتقال يمكن أن تتم في التاريخ، إنه أكثر ريال مدريد لا يمكن التعرف عليه رأيته خلال الأربعين عاماً الأخيرة.

    "لا يوجد لاعب مرّ على ريال مدريد وكان سيئاً، هذا مستحيل. لكنهم لا يملكون الهيبة للعب أو السيطرة على أوروبا. مدريد ببساطة يفتقر إلى كرة القدم."

  • الغموض يحيط بعودة مورينيو الدرامية

    وإلى جانب آرائه بشأن قائمة اللاعبين، أعرب توتي أيضًا عن شكوكٍ جدية إزاء عودة مورينيو المدوية إلى دكة البدلاء في البرنابيو بعد غيابٍ دام عقدًا من الزمن. ويواجه المدرب البرتغالي تدقيقًا إعلاميًا مكثفًا في محاولته بناء آلة انتصارات جديدة في العاصمة الإسبانية.

    وقال توتي: "كان مورينيو في السابق، بحسناته وسيئاته، يمتلك طاقة، لكنني لا أعلم اليوم إن كان لا يزال يمتلكها. لقد جاء من فرقٍ عديدة، والعمر يدرك الجميع، لكن ما لا يمتلكه بكل تأكيد هو الفريق الذي كان لديه قبل 20 عامًا".

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    ما هو التالي بالنسبة لريال مدريد؟

    استهلّ فريق مورينيو موسم الليجا بثلاثة انتصارات متتالية. فقد تغلّب ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 2–1، واكتسح ريال سوسييداد برباعية مقابل هدف، وحقّق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف على مالاجا. وسيسعى المدرب البرتغالي إلى تحقيق الفوز الرابع عندما يحلّ ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس يوم الجمعة.

الدوري الإسباني
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ريال بيتيس
بيتيس
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ريال مدريد
ريال مدريد