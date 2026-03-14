"أسوأ أداء شهدته في حياتي": أولي هونيس يثور غضبًا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل ضد بايرن ميونيخ

ونقلت صحيفة «بيلد» عن الرئيس الفخري لنادي ميونيخ، البالغ من العمر 74 عامًا، قوله: «هذا أسوأ أداء لفريق تحكيم شهدته على الإطلاق في مباراة بالدوري الألماني».

وكان ذلك بعد مباراة تمكن فيها بايرن ميونيخ من تحقيق التعادل وكاد يفوز بها، على الرغم من تأخره المبكر (أليكس جارسيا، الدقيقة 6)، وعلى الرغم من إلغاء هدفين، وعلى الرغم من طرد نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء، الدقيقة 42) ولويس دياز (بطاقة صفراء ثانية، الدقيقة 84). سجل دياز هدف التعادل 1-1 (69) بعد تمريرة من مايكل أوليسي.