يبدو أسلوب لعب كومان منذ سنوات متشابهاً إلى حد كبير، ولا سيما في مرحلة البناء عالياً في الملعب: إذ يميل الجناح الأيمن إلى الداخل، بحيث يستطيع دومفريس بقدراته الهجومية أن يشكّل مصدر تهديد. إضافة إلى ذلك، يمكنه عند الكرات العرضية القادمة من الجهة الأخرى أيضاً أن يصنع خطورة على مرمى الخصم. وقد أثبت نجاحه في ذلك مرات عدة، وسجّل كثيراً من الأهداف بضربات رأس. وهدف هذا الأسلوب واضح إلى حد كبير: إبراز نقاط قوة دومفريس وخلق تفوق عددي في خط الوسط.

عملياً يعني هذا أن كومان غالباً ما يضع على الورق لاعبَ وسط في مركز الجناح الأيمن، كما فعل مع كوبماينرس في فترة التوقف الدولي الماضية أمام النرويج. وفي السابق شغل دونييل مالِن وخافي سيمونز هذا الدور أيضاً. فالجناح الأيمن يتحول في الواقع إلى صانع ألعاب ثانٍ «رقم 10»، ما يؤدي إلى تشكّل مربع في وسط الملعب. وهذا النمط هو العنصر الأكثر وضوحاً في مرحلة البناء، سواء في الفترة الأولى أو الثانية تحت قيادة كومان.

الصورة: المربع المألوف في خط الوسط. يتجه الجناح الأيمن إلى الداخل، ما يتيح لدومفريس التقدّم أعلى في الملعب.