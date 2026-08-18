أسلحة لا يملكها أصحاب الخبرة وخط هجوم يعرف الطريق للعالمية.. القادسية على الطريق ليكون حصان النخبة الأسود!

حسمت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ملامح مشوار نادي القادسية السعودي في مشاركته القارية الأولى مع الكبار، حيث وضعت الفريق في مسار متوازن يشهد مواجهات حامية أمام نخبة أندية الغرب الآسيوي.

وتمر الرحلة بمواجهة خارجية ضد السد القطري واستضافة نادي العين الإماراتي وصدام مع أندية نيفتشي وباختاكور من أوزبكستان والوصل وشباب الأهلي من الإمارات والغرافة والشمال من قطر.

لتبدأ مع تلك المواجهات رحلة البحث عن كتابة تاريخ جديد للفريق الصاعد بقوة في سماء الكرة السعودية والقارية، والذي يستعد لإثبات حضوره كقوة ضاربة لا يستهان بها وسط كبار القارة.

يدخل القادسية تلك النسخة بأسلحة لا يمتلكها رباعي الكبار السعودي الآخر، الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، دعونا نستعرضها فيما يلي:



