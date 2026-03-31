أسعار تذاكر يورو 2028: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يستعد لتجميد الأسعار في ضربة قوية لنموذج التسعير المثير للجدل الذي تتبعه الفيفا
تباين صارخ في التكاليف
ستشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، التي ستستضيفها إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا، هيكلًا تسعيريًا مصممًا لحماية المشجعين التقليديين. وقد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن 40% من إجمالي التذاكر ستُخصص لفئتي «Fans First» الأكثر توفراً. في مقارنة صادمة نشرتها صحيفة "ذا أثليتيك"، قد تبلغ تكلفة مكان واحد لوقوف السيارات في أحد ملاعب كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة - والتي يبلغ متوسط سعرها حالياً 133 جنيهاً إسترلينياً - أكثر من تكلفة خمس تذاكر فردية لبطولة يورو 2028. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الفجوة المتزايدة في كيفية تقييم الهيئات الإدارية لكرة القدم لتجربة حضور المباريات، حيث تستخدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مبيعات تذاكر VIP+ الفاخرة لدعم تذاكر الدخول العامة.
رفض النموذج الديناميكي
في حين تبنت الفيفا نموذج «التسعير الديناميكي» المثير للجدل، الذي يتسبب في تقلب الأسعار بناءً على الطلب، تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالالتزام بالقيم الاسمية الثابتة لتذاكر بطولة يورو 2028. ويضمن ذلك عدم استبعاد المشجعين من السوق بسبب الارتفاعات الحادة في الأسعار الناتجة عن الخوارزميات خلال فترات ارتفاع الطلب. علاوة على ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإنشاء منصة لإعادة بيع التذاكر بالقيمة الاسمية، مما يمنع التضخم الجشع في السوق الثانوية الذي شوهد في تذاكر كأس العالم.
في كأس العالم، يُقال إن الفيفا تأخذ حصة بنسبة 30% من الرسوم المجمعة للمشتري والبائع في السوق الثانوية، في حين يهدف نموذج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى توفير فرصة عادلة للجماهير لمتابعة منتخباتهم دون استغلال مالي.
إمكانية الوصول والتخصيصات
يمتد التفاوت بين البطولتين ليشمل عدد التذاكر المتاحة للجماهير الفعلية. ففي بطولة يورو 2028، ستخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) 10,000 تذكرة لكل دولة لكل مباراة في دور المجموعات، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بحصة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التي تقل عن 4,000 تذكرة لكل اتحاد. كما أن إمكانية وصول المشجعين ذوي الإعاقة إلى الملاعب هي نقطة خلاف رئيسية؛ ففي بطولة يورو، يمكن للمشجعين ذوي الإعاقة الحصول على تذاكر من الفئات الأرخص وطلب تذكرة مجانية لمرافقهم. على العكس من ذلك، واجهت الفيفا ردود فعل سلبية لطلبها من المشجعين ذوي الإعاقة في كأس العالم 2026 دفع السعر الكامل لتذاكرهم دون تقديم تذكرة مجانية لمرافقهم.
مقال
كأس العالم 2026
يورو 2028
حصة المنتخب الوطني
4,000 تذكرة
10,000 تذكرة
أرخص تذكرة جماعية
45 جنيهًا إسترلينيًا
30 جنيه إسترليني
تذكرة جماعية من الفئة 3
164 جنيه إسترليني
60 جنيه إسترليني
التسعير الديناميكي
نعم
لا
إعادة البيع بالقيمة الاسمية
لا
نعم
مرافق مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة
لا
نعم
موقف سيارات
133 جنيه إسترليني
غير متاح
الطريق إلى خريف عام 2027
ستُعلن رسمياً في خريف عام 2027 القائمة الكاملة للأسعار المؤكدة ومواعيد البيع المحددة لبطولة كأس الأمم الأوروبية. وبعد إجراء القرعة النهائية للبطولة في ديسمبر من ذلك العام، ستُفتح أول فترة لتقديم الطلبات أمام المشجعين. ورغم توقع ارتفاع الأسعار خلال مراحل خروج المغلوب، يُتوقع أن تظل أقل بكثير من المبالغ التي تصل إلى أربعة أرقام والمطلوبة في مباريات كأس العالم البارزة، مثل مقاعد "القيمة للمشجع" التي تبلغ تكلفتها 3119 جنيهًا إسترلينيًا في ملعب ميتلايف. وسيتابع المشجعون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2026 التي ستصدرها الفيفا يوم الأربعاء المقبل ستفرض أي تعديلات استجابة لموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يركز على المشجعين.