في حين تبنت الفيفا نموذج «التسعير الديناميكي» المثير للجدل، الذي يتسبب في تقلب الأسعار بناءً على الطلب، تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالالتزام بالقيم الاسمية الثابتة لتذاكر بطولة يورو 2028. ويضمن ذلك عدم استبعاد المشجعين من السوق بسبب الارتفاعات الحادة في الأسعار الناتجة عن الخوارزميات خلال فترات ارتفاع الطلب. علاوة على ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإنشاء منصة لإعادة بيع التذاكر بالقيمة الاسمية، مما يمنع التضخم الجشع في السوق الثانوية الذي شوهد في تذاكر كأس العالم.

في كأس العالم، يُقال إن الفيفا تأخذ حصة بنسبة 30% من الرسوم المجمعة للمشتري والبائع في السوق الثانوية، في حين يهدف نموذج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى توفير فرصة عادلة للجماهير لمتابعة منتخباتهم دون استغلال مالي.