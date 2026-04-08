"سمو الأمير يخشى جماهيرية الخلود" .. بن هاربورج يسخر من تكفل الوليد بن طلال بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال ضد فريقه!

خرج بن هاربورج رئيس نادي الخلود السعودي، للتعليق على أنباء قيام الأمير وليد بن طلال، بالتكفل بقيمة نصف تذاكر مباراة الفريق القادمة مع الهلال في بطولة الدوري.

الخلود يستعد للعب أمام الهلال مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر الهلال.

    حساب نادي الهلال الرسمي عبر منصة "إكس" كشف عن قيام الوليد بن طلال بمساندة جماهير النادي، قبل المواجهة المنتظرة ضد الخلود، والتي ستؤثر بشكل كبير على صراع المنافسة على اللقب المحلي.

    وقال حساب الهلال:"مجلس إدارة النادي يشكر الأمير وليد بن طلال على تكفله بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال والخلود".


    رد هاربورج

    وفي سياق متصل، قام هاربورج باقتباس هذه التغريدة وعلق عليها:"يبدو أن سمو الأمير وليد ومسؤولي فريق الهلال يشعرون بالخوف من قوة جماهيرية الخلود".



    يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبسبب هذه الأسعار المرتفعة؛ لم يستطع الكثير من جمهور الهلال حضور مباريات الفريق الأول، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الأسباب الحقيقية؛ وراء عجز إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

    وأرجع الجماز عجز الإدارة الهلالية عن حل الأزمة، إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أسعار التذاكر الحالية؛ تم تحديدها في الميزانية التي وضعتها الإدارة السابقة، برئاسة فهد بن نافل.

    * ثانيًا: سداد جزء من قيمة إيجار ملعب "المملكة أرينا"؛ من خلال إيرادات بيع تذاكر مباريات الفريق الأول، على أرضه.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 27 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

