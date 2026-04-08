"سمو الأمير يخشى جماهيرية الخلود" .. بن هاربورج يسخر من تكفل الوليد بن طلال بنصف قيمة تذاكر مباراة الهلال ضد فريقه!

يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبسبب هذه الأسعار المرتفعة؛ لم يستطع الكثير من جمهور الهلال حضور مباريات الفريق الأول، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الأسباب الحقيقية؛ وراء عجز إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأرجع الجماز عجز الإدارة الهلالية عن حل الأزمة، إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: أسعار التذاكر الحالية؛ تم تحديدها في الميزانية التي وضعتها الإدارة السابقة، برئاسة فهد بن نافل.

* ثانيًا: سداد جزء من قيمة إيجار ملعب "المملكة أرينا"؛ من خلال إيرادات بيع تذاكر مباريات الفريق الأول، على أرضه.