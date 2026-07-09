تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | "قاهر مصر" يوجه رسالة إلى مورينيو و"لمحات" يامال تبعده كثيرًا عن أوليسي

يبدو أن هذا الصيف سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لوست هام، ففي حالة كريسينسيو سمرفيل، يمتلك النادي جناحًا موهوبًا أظهر بالفعل لمحات من مستواه الرفيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو بشكل شبه مؤكد أنه سيسعى للرحيل عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليس ذلك فحسب، بل إن اللاعب الهولندي عزز مكانته عالمياً بفضل أدائه وأهدافه في كأس العالم - ولو نجا الفريق من الهبوط، لكان ناديه قادرًا بلا شك على المطالبة برسوم انتقال أكبر بكثير لردع المهتمين المحتملين.

وقد ارتبط اسم مانشستر يونايتد به بشكل كبير في الأيام الماضية، على الرغم من أن الكثير قد يعتمد على مستقبل ماركوس راشفورد فيما يتعلق بما إذا كان «الشياطين الحمر» سيترجمون اهتمامهم إلى صفقة فعلية أم لا.

و بعد أدائه في كأس العالم، من الإنصاف القول إن سمرفيل كان أحد أبرز اللاعبين في مرحلة المجموعات، رغم أنه لم يشارك في أول مباراة دولية مع منتخب هولندا إلا في أوائل يونيو الماضي.

وبدأ سمرفيل مشواره في البطولة باقتحام منطقة الجزاء والتسجيل بضربة ذكية بقدمه اليسرى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة ضد اليابان، ثم تبع ذلك بهدف آخر من مسافة بعيدة في الفوز الساحق 5-1 على السويد.

وقد دفع ذلك رونالد كومان إلى إشراك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في التشكيلة الأساسية في دور الـ32، حيث قدم أداءً مفعمًا بالحيوية ساعده في لعب تمريرة حاسمة قبل أن يسدد ضربة جزاء في ركلات الترجيح - لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة ليقود المغرب إلى التأهل للمرحلة القادمة.

قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30 مليون جنيه إسترليني

القيمة الحالية للاعب: 40 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 ملايين جنيه إسترليني)