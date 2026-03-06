Getty Images Sport
أسطورة مانشستر يونايتد يُطرد من منصبه الدولي بعد رفضه تخفيض راتبه عقب كارثة تأهل المنتخب إلى كأس العالم
مهاجم مانشستر يونايتد السابق يفشل في تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم
تولى يورك المسؤولية في نوفمبر 2024 مع آمال كبيرة في قيادة بلاده إلى الساحة العالمية، على غرار نجاحه كلاعب خلال مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2006، لكن الفريق احتل في النهاية المركز الثالث في مجموعته التأهيلية.
يورك يغادر بعد مراجعة ترينيداد وتوباغو
أكد الاتحاد الترينيدادي لكرة القدم (TTFA) أن المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قد استقال رسميًا من منصبه في نهاية شهر فبراير. ووفقًا للتقارير، كان نقطة الخلاف هي اقتراح تخفيض الراتب بعد فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم. وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد: "بعد انتهاء حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة... أجرى اللجنة التنفيذية للاتحاد مراجعة شاملة للحملة والتوجه العام لبرنامج المنتخب الوطني للرجال، بما في ذلك هيكله الفني وإطاره المالي".
توصلت مفاوضات العقد إلى طريق مسدود
وأوضح مجلس الإدارة أن الواقع المالي المتعلق بإدارة المنتخب الوطني قد تغير، حيث أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن يورك رفض رفضًا قاطعًا تخفيض راتبه. وتابع البيان: "أجريت مناقشات لاحقة بين الاتحاد الكواري لكرة القدم والسيد يورك بشأن مستقبل المنصب... ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المقترحة في هذا الوقت، وتقرر بالاتفاق بين الطرفين الانفصال". على الرغم من الانفصال، شكر الاتحاد يورك على "التزامه"، مشيرًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا للحوار في المستقبل.
مسيرة تدريبية واجهت صعوبات في الانطلاق
وهذا يمثل فترة قصيرة أخرى ليورك، الذي كان منصبه الإداري الوحيد الآخر مع فريق ماكارتور الأسترالي. ورغم فوزه بكأس أستراليا مع هذا الفريق، إلا أن فترة عمله انتهت بجدل كبير عقب معركة قانونية حول إقالته. يظل يورك شخصية أسطورية في وطنه بـ 72 مباراة دولية، لكن نجم مانشستر يونايتد العظيم يجد نفسه الآن عائدًا إلى البرية الإدارية مع بدء البحث عن خليفته.
