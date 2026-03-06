Goal.com
أسطورة مانشستر يونايتد يُطرد من منصبه الدولي بعد رفضه تخفيض راتبه عقب كارثة تأهل المنتخب إلى كأس العالم

أعلن أسطورة مانشستر يونايتد دوايت يورك استقالته المفاجئة من منصب المدير الفني لمنتخب ترينيداد وتوباغو. المهاجم السابق، الذي لا يزال شخصية بارزة في أولد ترافورد لدوره في الفوز بالثلاثية عام 1999، شهد نهاية مفاجئة لولايته بعد فشل مفاوضات تجديد العقد. وتأتي هذه الاستقالة بعد حملة تصفيات مخيبة للآمال فشل فيها منتخب سوكا ووريورز في حجز مكانه في كأس العالم 2026.

  • مهاجم مانشستر يونايتد السابق يفشل في تحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم

    تولى يورك المسؤولية في نوفمبر 2024 مع آمال كبيرة في قيادة بلاده إلى الساحة العالمية، على غرار نجاحه كلاعب خلال مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2006، لكن الفريق احتل في النهاية المركز الثالث في مجموعته التأهيلية.

  • United States v Trinidad and Tobago - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    يورك يغادر بعد مراجعة ترينيداد وتوباغو

    أكد الاتحاد الترينيدادي لكرة القدم (TTFA) أن المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قد استقال رسميًا من منصبه في نهاية شهر فبراير. ووفقًا للتقارير، كان نقطة الخلاف هي اقتراح تخفيض الراتب بعد فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم. وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد: "بعد انتهاء حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة... أجرى اللجنة التنفيذية للاتحاد مراجعة شاملة للحملة والتوجه العام لبرنامج المنتخب الوطني للرجال، بما في ذلك هيكله الفني وإطاره المالي".

  • توصلت مفاوضات العقد إلى طريق مسدود

    وأوضح مجلس الإدارة أن الواقع المالي المتعلق بإدارة المنتخب الوطني قد تغير، حيث أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن يورك رفض رفضًا قاطعًا تخفيض راتبه. وتابع البيان: "أجريت مناقشات لاحقة بين الاتحاد الكواري لكرة القدم والسيد يورك بشأن مستقبل المنصب... ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المقترحة في هذا الوقت، وتقرر بالاتفاق بين الطرفين الانفصال". على الرغم من الانفصال، شكر الاتحاد يورك على "التزامه"، مشيرًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا للحوار في المستقبل.

  • Group B England v Trinidad v Tobago - World Cup 2006Getty Images Sport

    مسيرة تدريبية واجهت صعوبات في الانطلاق

    وهذا يمثل فترة قصيرة أخرى ليورك، الذي كان منصبه الإداري الوحيد الآخر مع فريق ماكارتور الأسترالي. ورغم فوزه بكأس أستراليا مع هذا الفريق، إلا أن فترة عمله انتهت بجدل كبير عقب معركة قانونية حول إقالته. يظل يورك شخصية أسطورية في وطنه بـ 72 مباراة دولية، لكن نجم مانشستر يونايتد العظيم يجد نفسه الآن عائدًا إلى البرية الإدارية مع بدء البحث عن خليفته.

