أسطورة ليفربول يرشح خليفة مفاجئًا لمحمد صلاح

بسبب رحيل صلاح، يتعين على إدارة نادي ليفربول هذا الصيف أن تعمل بجد للعثور على خليفة جدير للنجم المصري. ويُعد يان ديوماندي من لايبزيغ أحد أهم الأهداف في هذا السياق.

ويُقال إن ليفربول قد قدم بالفعل عرضًا بقيمة 74 مليون يورو، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات، وبذلك تصبح أسماء أخرى أيضًا مطروحة بشكل متزايد.

أيقونة النادي روبي فاولر يطرح الآن مرشحًا لافتًا، المهاجم السابق يعتقد أن كريستيان بوليسيتش قد يسلك مسارًا مشابهًا لصلاح، الذي لم يأتِ حينها إلى ليفربول كنجم عالمي مطلق، لكنه في أنفيلد تطور ليصبح أسطورة للنادي.

على X، قال فاولر إنه معجب بالأمريكي. “هناك الكثير من الشائعات حول من سيذهب إلى ليفربول، لكن اسمًا واحدًا لم أرَه يمر بعد هو بوليسيتش… عمر جيد، خبرة في الدوري الإنجليزي، لاعب مثير. سأجلبه. ربما مسار شبيه بصلاح. ما رأيكم؟”







