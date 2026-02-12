من المعلوم أن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا غير مهتم بتولي المنصب بشكل مؤقت ولن يفكر في العودة إلا إذا عُرض عليه المنصب بشكل دائم.

لا يزال كين في مرحلة مبكرة نسبيًا من مسيرته التدريبية، لكنه بنى سيرة ذاتية متنوعة في هذا المجال. بدأ كلاعب ومدرب في نادي ATK في الهند قبل أن يعمل مساعدًا في منتخب جمهورية أيرلندا وميدلسبرو ولييدز يونايتد. ثم انتقل إلى منصب المدرب الرئيسي في مكابي تل أبيب، وفاز بلقب الدوري في موسمه الوحيد، ومنذ ذلك الحين تولى مسؤولية بطل الدوري المجري فيرينكفاروس، الذي يتنافس حاليًا في صدارة الترتيب المحلي.

كلاعب، لا يزال كين أحد أشهر الشخصيات الحديثة في توتنهام. خلال فترتين قضاهما في شمال لندن، سجل 91 هدفًا في أكثر من 200 مباراة وقاد الفريق كقائد خلال سنواته الأخيرة في النادي.