أسطورة توتنهام يحذر فريق «سبيرز» من أنه يتجه نحو دوري الدرجة الثانية - وأن المدرب الجديد لن يغير مصير الهبوط

أعرب وادل عن قلقه الشديد إزاء مسار النادي في أعقاب سلسلة النتائج الكارثية التي جعلته يقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار الجناح الأسطوري إلى أن البحث الوشيك عن مدرب رئيسي جديد قد يكون غير كافٍ ومتأخرًا جدًّا لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وفي حديثه إلى 10bet، قال وادل عندما سُئل عن الوجهة التي قد يتجه إليها ناديه السابق بعد إقالة المدرب المؤقت تودور: "يبدو أن الوجهة ستكون دوري الدرجة الثانية. أنا قلق للغاية بشأن ما يحدث في النادي. لا أصدق أن ناديًا بهذا الحجم وصل إلى الوضع الذي هو فيه الآن." وأشار إلى الهزيمة الكارثية الأخيرة بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست باعتبارها اللحظة التي اتضحت فيها حجم الكارثة، مضيفًا: "بعد نتيجة مباراة فورست، أصبح توتنهام هوتسبير المرشح الأوفر حظًا لشغل المركز الثالث المؤدي إلى الهبوط."