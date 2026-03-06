Getty Images Sport
ترجمه
أسطورة توتنهام غلين هودل يقترح بشكل مثير أنه سيتدخل ويدير فريق توتنهام في محاولة لإنقاذه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز
صراع يائس من أجل البقاء
تولى تودور زمام الأمور من توماس فرانك في 14 فبراير وأشرف على ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، خسر فيها توتنهام الثلاث مباريات. وجاءت الضربة الأخيرة في هزيمةمحبطة بنتيجة 3-1 أمام كريستال بالاس يوم الخميس، وهي نتيجة دفعت العديد من المشجعين إلى المطالبة بتغيير آخر في القيادة قبل أن تصل الحملة الحالية إلى نهايتها ويصبح خطر الهبوط حقيقة واقعة.
- Getty Images Sport
أسطورة جاهزة للرد على النداء
حصل هودل، البالغ من العمر 68 عامًا، على مكانته كأحد أعظم لاعبي النادي قبل أن يديرهم بين عامي 2001 و 2003. وفي حديثه في بودكاست "Could It Be Magic"، أعرب عن رغبته الصادقة في مساعدة نادي طفولته. عندما سُئل، قبل هزيمة بالاس، عما إذا كان العودة إلى الإدارة تروق له، كان هودل واضحًا: "أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا بالفعل. خاصة مع توتنهام، لأنه ناديي. أنا أشجعهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري. لذا فهم جزء كبير من حياتي".
التفكير في الفترة الأولى الصعبة
يشعر المدرب السابق لمنتخب إنجلترا أن فترة توليه مسؤولية تدريب توتنهام لأول مرة أعاقتها القيود المالية. وفي معرض حديثه عن تلك الفترة، أوضح هودل: "لا بد لي من القول إنني تدربتهم في الوقت غير المناسب. دعونا نقول ذلك. من الناحية السياسية والمالية، لم يكن هناك مال. وبالتأكيد، لم يكن ذلك ما أخبروني به عندما توليت المسؤولية".
- AFP
شراكة محتملة مع روبي كين
وقد طرح على هودل أن مهاجم توتنهام السابق روبي كين قد يكون مرشحًا لهذا المنصب، بعد أن حقق نجاحًا مع فريق فيرينكفاروس المجري. وأضاف: "روبي يبلي بلاءً حسناً كمدرب شاب، ولكن وجود شخص ذي خبرة مثلي... سيكون ذلك صيغة جيدة من نواحٍ عديدة. أعتقد أن هذه خطوة ذكية... فأنت تتعلم من خلال العمل، ولكن يمكنك أن تتعلم من خلال العمل وتكتسب بعض الخبرة من حولك".
إعلان