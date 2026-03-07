أسطورة تشيلسي يحث النادي على إجراء انتقال مفاجئ وسط شكوك مستمرة حول روبرت سانشيز

دعا كول، أيقونة تشيلسي، ناديه السابق إلى التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يواجه فيه سانشيز صراعًا حول مستقبله في ستامفورد بريدج، حيث يتعرض مكانه كحارس مرمى أول للنادي للتهديد.

قرر المدير الفني ليام روزينيور مؤخرًا استبعاد الإسباني من التشكيلة الأساسية بعد سلسلة من الأداء المتقلب، خاصة بعد الأداء الضعيف في الهزيمة 2-1 أمام أرسنال. أثار هذا التغيير التكتيكي نقاشًا واسعًا حول ما إذا كان الفريق الحالي يمتلك حارس مرمى قادرًا على مواكبة المعايير التي وضعها منافسوه المحتملون على اللقب.