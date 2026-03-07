Getty Images
أسطورة تشيلسي يحث النادي على إجراء انتقال مفاجئ وسط شكوك مستمرة حول روبرت سانشيز
ترافورد مرتبط بانتقال إلى ستامفورد بريدج
دعا كول، أيقونة تشيلسي، ناديه السابق إلى التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يواجه فيه سانشيز صراعًا حول مستقبله في ستامفورد بريدج، حيث يتعرض مكانه كحارس مرمى أول للنادي للتهديد.
قرر المدير الفني ليام روزينيور مؤخرًا استبعاد الإسباني من التشكيلة الأساسية بعد سلسلة من الأداء المتقلب، خاصة بعد الأداء الضعيف في الهزيمة 2-1 أمام أرسنال. أثار هذا التغيير التكتيكي نقاشًا واسعًا حول ما إذا كان الفريق الحالي يمتلك حارس مرمى قادرًا على مواكبة المعايير التي وضعها منافسوه المحتملون على اللقب.
كول يطالب بمعايير عالية في المرمى
في حديثه مع بادي باور، يعتقد كول أن تشيلسي يجب أن يوقع مع حارس مرمى من النخبة ليتنافس على اللقب مع فرق مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال. وأشار كول: "الأمر صعب مع روبرت سانشيز لأنه قدم أداءً جيدًا في بعض الأحيان". "لقد خرج من التشكيلة الأساسية ليحل محله [فيليب] يورجنسن في المباراة الأخيرة. لذلك لا يبدو أن ليام روزينيور قد استقر على حارس مرمى أساسي بقدر ما يقول إنه 'ليس لديه حارس مرمى أساسي'. هذه هي طريقة عمله".
ثم اقترح اللاعب الدولي الإنجليزي السابق أن يحاول البلوز التعاقد مع ترافورد، الذي يكافح من أجل منافسة جانلويجي دوناروما في ملعب إيتهاد. وأضاف: "عندما يصبح حارس مرمى مثل جيمس ترافورد متاحًا، فقد يضطر تشيلسي إلى التعاقد معه. سانشيز يتحسن، لكنني ما زلت أعتقد أن هناك مستوى آخر. هل سيكون ذلك في الوقت المناسب لكي ينطلق تشيلسي ويتنافس على دوري أبطال أوروبا ويواجه أرسنال ومانشستر سيتي؟ ليفربول لديه أليسون، ومانشستر سيتي لديه دوناروما، وأرسنال لديه ديفيد رايا. هذا هو المستوى الذي يحتاجه تشيلسي في حارس المرمى. سانشيز يمكنه الوصول إلى هذا المستوى، لكن هل يمكنه الوصول إليه بسرعة كافية؟"
روزينيور يتبنى سياسة تناوب حراس المرمى
قرار استبعاد سانشيز في المباراة التي فاز فيها الفريق 4-1 على أستون فيلا أبرز فلسفة روزينيور القائمة على "الخيول المناسبة للمسارات". في حين أن الإسباني كان "محبطًا للغاية" لفقدان مكانه، أشاد المدرب بالاحترافية التي أظهرها خلف الكواليس.
وأوضح روزينيور: "لقد كنت صادقًا للغاية مع روب. كان محبطًا للغاية لعدم مشاركته في المباراة، وهو ما أتوقعه من كل لاعب، سواء كان حارس مرمى أو لاعبًا ميدانيًا. لكن الطريقة التي استجاب بها روب في التدريبات، والطريقة التي دعم بها فيليب - في الإحماء وفي غرفة الملابس - كانت رائعة".
البحث عن الاتساق
بعد فوزه الساحق على فيلا، تمكن تشيلسي من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عن فيلا ومانشستر يونايتد، اللذين يحتلان المركزين الرابع والثالث على التوالي.
وستكون هذه النتيجة الإيجابية بمثابة رصيد قيم لفريق روزينيور عندما يواجه فريق ريكسهام من دوري الدرجة الثانية في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، قبل أن يسافر إلى باريس لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. وسيكون سانشيز حريصًا على إثبات لمدربه أنه يستحق أن يكون الحارس الأول لتشيلسي في هذه المباريات الحاسمة.
