أسطورة أرسنال توني آدامز يعرض مساعدة أيقونة الغولف تايغر وودز في معركته للتغلب على الإدمان
تزايد المخاوف بشأن نجم الغولف الكبير
يأتي هذا العرض في أعقاب فترة مقلقة مرّ بها وودز، الذي انقلبت سيارته مؤخراً في حادث مروّع. وأفادت تقارير من موقع الحادث بأن ضباط الشرطة عثروا على حبوب بوصفة طبية بحوزته، وعلى الرغم من أن وودز ينفي القيادة تحت تأثير المواد، فإنه ابتعد رسمياً عن الرياضة للتركيز على صحته. واضطر الأسطورة إلى الانسحاب من بطولة هذا الأسبوع للماسترز، وهي بطولة فاز بها خمس مرات. وذكرت تفاصيل من تقارير الشرطة أن عيني وودز كانتا محتقنتين بالدم وأن حدقتيه ظلتا «متسعتين للغاية» أثناء تدخلهم. وقد دفعت هذه التطورات حتى أكبر الأسماء في الغولف إلى التعبير عن رأيها، إذ حذّر جاك نيكلوس قائلاً: «أحياناً تمضي بعيداً جداً في الطريق وتحتاج فقط إلى شخص يساعدك».
آدامز يمدّ يد العون لأيقونة تعاني
في أعقاب حادث السيارة الأخير الذي تعرّض له وودز وما تبعه من مشكلات قانونية، اقترح آدامز أن عيادته الشهيرة يمكن أن توفّر الملاذ الذي يحتاجه الفائز بـ15 لقبًا في البطولات الكبرى. وقد خاض آدامز، الذي اشتهر بمكافحة إدمان الكحول خلال أيام لعبه، معركةً مماثلة، وحافظ على امتناعه عن الشرب لمدة ثلاثة عقود، وكرّس مسيرته بعد الاعتزال لمساعدة الرياضيين على تجاوز مطبّات الإدمان.
وفيما يتعلق بوضع وودز الحالي، قال آدامز لصحيفة ذا صن: «أرى مدمنًا، بكل صراحة. إذا أراد أن يأتي إلى مركز إعادة التأهيل الخاص بي، فهناك مكان له. إذا أراد أن يتغيّر، فليُحدث تغييرًا».
الصورة المنعكسة لصراعٍ ماضٍ
يعتقد آدامز أن قلق الجمهور على وودز خطوة ضرورية، حتى لو لم يكن الرياضي مستعدًا لمواجهتها بعد. وبالعودة إلى رحلته الخاصة في هايبري، تذكّر آدامز كيف كان في البداية يستخفّ بتدخلات زملائه في آرسنال. وقال آدامز وهو يناقش أهمية كسر دائرة الإنكار: «الناس بدأوا يقولون: انظر، لديك مشكلة هنا».
وأضاف: «ما فعلته هو أنني كنتُ أتجنب نوعًا ما كل من قال لي ذلك، هل تفهم ما أعنيه؟ مثل لي ديكسون وأمثاله كانوا يقولون: يا تون، ما الـ f*** الذي تفعله؟ وكنت أقول: أنت غريب بعض الشيء. ومارتن كيون غريب قليلًا. أنت تتجاهل الناس أو تتخلص منهم، لأنك لا تريد أن تنظر إلى نفسك. لذلك هو لا يريد حقًا أن ينظر... ولا يمكننا أن نمكّنهم».
إرث من التعافي في سبورتينغ تشانس
منذ أن أسس آدامز «سبورتينغ تشانس» قبل 26 عاماً، شهد مرور عدد لا يُحصى من نجوم الرياضة المحترفين عبر أبواب عيادته. وتخبره خبرته أنه ما لم يكن وودز مستعداً لمواجهة حقيقة وضعه، فسيظل طريق التعافي مسدوداً. ومن خلال عرض «مكان محدد في الغرفة»، يقدّم نجم آرسنال الكبير طوق نجاة مباشراً لأحد قلائل الرياضيين في التاريخ الذين تضاهي شهرتهم شهرته.