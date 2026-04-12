في أعقاب حادث السيارة الأخير الذي تعرّض له وودز وما تبعه من مشكلات قانونية، اقترح آدامز أن عيادته الشهيرة يمكن أن توفّر الملاذ الذي يحتاجه الفائز بـ15 لقبًا في البطولات الكبرى. وقد خاض آدامز، الذي اشتهر بمكافحة إدمان الكحول خلال أيام لعبه، معركةً مماثلة، وحافظ على امتناعه عن الشرب لمدة ثلاثة عقود، وكرّس مسيرته بعد الاعتزال لمساعدة الرياضيين على تجاوز مطبّات الإدمان.

وفيما يتعلق بوضع وودز الحالي، قال آدامز لصحيفة ذا صن: «أرى مدمنًا، بكل صراحة. إذا أراد أن يأتي إلى مركز إعادة التأهيل الخاص بي، فهناك مكان له. إذا أراد أن يتغيّر، فليُحدث تغييرًا».