أسطورة النادي يحذر تشيلسي من ضرورة إجراء تغيير جوهري لتقليص الفارق مع أرسنال ومانشستر سيتي
الآثار النفسية للتناوب
في حديثه مع موقع "بادي باور"، أعرب جو كول عن قلقه إزاء انعدام الاستمرارية في مركز حراسة مرمى تشيلسي. وكشف كول أنه طلب المشورة من الحارس السابق بن فوستر خلال فوز تشيلسي 4-2 على ريكسهام في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 مارس. وشرح كول قائلاً: "تريد أن تفهم طريقة تفكير الحارس". "عندما تحدثت إلى بن، قال إن الحارس يحتاج بالتأكيد إلى سلسلة من المباريات لأنه منصب منعزل بالفعل. تحتاج إلى الشعور بالثقة الكاملة من مدربك". وفقًا لفوستر، يتطلب الجانب النفسي لهذا الدور "يقينًا مطلقًا"، مما يجعل التبديل التكتيكي الذي يقوم به روزينيور يبدو "غريبًا بعض الشيء" للمراقبين ذوي الخبرة.
أداء جورجنسن المتباين في باريس
اشتد الجدل عقب هزيمة تشيلسي بنتيجة 5-2 أمام باريس سان جيرمان، حيث انقسمت الآراء حول أداء يورجنسن. وعلى الرغم من النتيجة الكبيرة، قدم كول وجهة نظر متوازنة حول أداء الحارس الشاب في تلك المباراة. وقال كول: "كانت مباراة رائعة لأنه على الرغم من أنه استقبل خمسة أهداف وارتكب خطأًفادحاً واحداً، إلا أنه لعب بشكل جيد في الواقع". ومع ذلك، حذر الجناح السابق من أن الأخطاء الفردية أصبحت مشكلة منهجية في ستامفورد بريدج، بغض النظر عمن يقف بين القائمين. وأضاف: "يجب على حراس مرمى تشيلسي التخلص من أخطائهم. فقد أصبح الأمر أمراً معتاداً".
سد الفجوة مع النخبة
بالنسبة لكول، فإن المستوى المتميز في حراسة المرمى هو ما يميز تشيلسي عن الفرق الرائدة حالياً في عالم كرة القدم. وأشار إلى ثبات أداء جيانلويجي دوناروما وديفيد رايا وإميليانو مارتينيز باعتباره المعيار المرجعي. "أنت بحاجة إلى ذلك. يجب أن يصل حراس مرمى تشيلسي إلى هذا المستوى من الأداء بانتظام إذا أراد تشيلسي أن يخطو الخطوة التالية"، أكد كول. وبدون حارس مرمى أساسي قادر على تقديم أداء عالمي المستوى أسبوعًا بعد أسبوع، يخشى كول أن يواجه البلوز صعوبة في الحفاظ على منافسة مستمرة على القمة.
روزينور يدافع عن سياسة "التعامل مع كل مباراة على حدة"
على الرغم من الانتقادات، يظل روزينيور ثابتًا على نهجه الحديث. وفي معرض حديثه عن سياسته قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ريكسهام، رفض المدرب الرئيسي التصنيفات التقليدية. وقال: "أنا أنظر إلى مركز حارس المرمى بشكل مختلف ربما في كل مباراة". وشدد على أن المنافسة يجب أن تكون موجودة في كل منطقة من الملعب، رافضًا فكرة أن التغيير يعني تسلسلًا هرميًا دائمًا. "أعلم أنه تقليديًا إذا حدث تغيير في حارس المرمى، فإن الأمر يكون كأنه 'هو الآن الحارس الأول'. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. سنحاول اختيار أفضل تشكيلة ممكنة لكل مباراة".
