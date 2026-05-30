يبدو أن آرني سلوت مستعد للعودة الفورية إلى مقاعد البدلاء في أعقاب إقالته من ليفربول. المدرب الهولندي، الذي قاد الريدز ببراعة لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عام واحد فقط، يتم تجهيزه بالفعل لتولي أحد أكبر المناصب في كرة القدم الأوروبية.
أسرع من المتوقع.. عملاق إيطالي يتحرك لخطف سلوت بعد ساعات من إقالته في ليفربول!
عملاق أوروبي يتحرك بسرعة لضم سلوت
في تحول مذهل للأحداث، أفادت تقارير بأن سلوت هو المرشح الأبرز لتولي قيادة ميلان بعد دقائق فقط من الإعلان الرسمي عن رحيله عن ليفربول. وعلى الرغم من النهاية الصعبة لفترته في أنفيلد، لا تزال أسهم المدرب الهولندي مرتفعة في القارة العجوز، ويحرص "الروسونيري" على التعاقد معه قبل ظهور منافسين آخرين.
ووفقًا للصحفي ساشا تافولييري، فإن سلوت هو الهدف الرئيسي بالفعل لخلافة ماسيميليانو أليجري في سان سيرو. حيث أُعفي أليجري من مهامه بعد موسم كارثي شهد إنهاء العملاق الإيطالي مشواره في المركز الخامس في الدوري الإيطالي، ليغيب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. وتشير التقارير إلى أن المحادثات بين ميلان وممثلي سلوت جارية بالفعل.
نهاية حقبة في أنفيلد
أُعفي سلوت من مهامه كمدير فني لليفربول يوم السبت بعد موسمين قضاهما في منصبه. وأصدر النادي بيانًا مطولًا يؤكد فيه الأخبار ويشكر المدرب البالغ من العمر 47 عامًا على مساهماته. وسارع مُلّاك ليفربول إلى الاعتراف بالظروف الصعبة التي واجهها سلوت، لا سيما كيف قاد النادي خلال فترة الحزن التي أعقبت الوفاة المأساوية لديوجو جوتا في الصيف الماضي.
وخلال فترة وجوده في الميرسيسايد، أشرف سلوت على 113 مباراة، محققًا 66 فوزًا و18 تعادلًا و29 هزيمة. وجاء إنجازه الأكبر بلا شك في موسم 2024-2025، عندما قاد الفريق ببراعة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو لقب الدوري الثاني فقط للنادي في غضون 35 عامًا. ومع ذلك، لم يكن هذا النجاح كافيًا لإنقاذه حيث بدأت علاقته بالقاعدة الجماهيرية تتدهور.
خلافات تكتيكية وموقف صلاح
تبين أن فرحة التتويج باللقب لم تدم طويلًا، حيث عانى سلوت للحفاظ على الزخم هذا الموسم. وازداد إحباط المشجعين بسبب أسلوب اللعب الذي اعتُبر متحفظًا و"مملًا"، والذي تناقض بشكل صارخ مع النهج عالي الكثافة الذي تميز به سلفه. وتصاعدت التوترات إلى حد أن محمد صلاح، الذي قرر الرحيل هذا الصيف بعد انهيار علاقته بسلوت، دعا علنًا إلى العودة لأسلوب "الهيفي ميتال" الذي أصبح هوية النادي تحت قيادة يورجن كلوب.
ومع تزايد التوتر في الأجواء المحيطة بمركز تدريب "أكسا"، شعر النادي بأن التغيير بات ضروريًا لإعادة إشعال حماس الفريق للموسم المقبل.
سباق المقعد الساخن في ليفربول
بينما يستعد سلوت لانتقال محتمل إلى إيطاليا، تحول التركيز في أنفيلد إلى من سيحل محله. ويُعد مدرب بورنموث المغادر أندوني إيراولا المرشح الأبرز لتولي المهمة. وشهد إيراولا ارتفاعًا هائلًا في أسهمه بعد قيادة "الكرز" لاحتلال المركز السادس في البريميرليج، ليضمن تأهل فريق الساحل الجنوبي لبطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى.
وبينما يتصدر إيراولا السباق، يبقي ليفربول خياراته مفتوحة. حيث يُعتقد أن مدرب لانس بيير ساج، وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، وسيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت، متواجدون جميعًا في القائمة المختصرة للنادي.