علي رفعت

أستراليا.. جيش مدجج بالسلاح يهزمه طائر لا يطير ومنتخب زهد السهولة!

لو عدنا بالزمن إلى عام 1932 في أستراليا لوجدنا واحدة من أغرب المعارك في التاريخ وهي حرب الإيمو الكبرى.

بدأ الأمر عندما هاجمت آلاف من طيور الإيمو المحاصيل الزراعية ودمرت كل شيء فقررت الحكومة إرسال الجيش بكامل أسلحته والرشاشات للقضاء على هذه الطيور. 

الغريب في الأمر أن الجيش بكامل عتاده خسر تلك المعركة بشكل مهين لأن الطيور كانت تجري بسرعة رهيبة وتتوزع في مجموعات صغيرة ذكية لدرجة أن الجنود أطلقوا آلاف الطلقات ولم يسقط سوى عدد قليل جدًا من الطيور واضطر الجيش للانسحاب في النهاية بعد أن نفذ طائر الإيمو خطة تكتيكية عجزت أمامها الرشاشات لتصبح هذه القصة رمزًا للصمود والتحدي في تاريخ القارة البعيدة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا الحروب الغريبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نجتمع هنا من أجله عادة؟

 دعنا نترك طيور الإيمو الذكية خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب أستراليا.


  • البلد.. قارة كاملة أوسع من القمر


    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس عن كونها جزيرة عملاقة ومساحاتها الممتدة التي تصيب من يقرأها بالملل فإن أستراليا دولة تتحدى المنطق.

    هذه القارة بالعرض أوسع من قطر القمر نفسه وعوضًا عن شق أسوار لحماية حدودهم مثل بقية البشر شيدوا أطول سور في العالم وهو سور الدينجو بطول يتخطى 5000 كيلومتر لحماية الأغنام من الكلاب البرية.

    وحتى الطقس هناك يسير بالعكس تمامًا، فرغم أن أستراليا مشهورة بالصحراء والجفاف الشديد، إلا أن بعض قمم جبال الألب الأسترالية تستقبل كميات من الثلوج الكثيفة في بداية الموسم لدرجة تجعل البعض يظن واهمًا أنها تتفوق على سويسرا.


  • المنتخب.. رحلة الكنغر من العزلة إلى آسيا


    مر تاريخ أستراليا الكروي بمحطات غريبة جدًا حيث ظل المنتخب لسنوات طويلة في عزلة تامة داخل قارة أوقيانوسيا يخوض مباريات سهلة ومملة لدرجة أنه فاز في مواجهة تاريخية بنتيجة 31 صفر على ساموا الأمريكية.

    ولذلك قرر المنتخب في عام 2006 الانفصال تمامًا والانضمام إلى قارة آسيا للدخول في قلب المعارك الحقيقية ومنذ ذلك الوقت وهو ضيف دائم في كأس العالم ونجح في الفوز بلقب كأس آسيا عام 2015 ليثبت للجميع أن الكنغر الأسترالي لا يرتاح إلا في الأجواء الصعبة ووسط الكبار.


    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في أستراليا؟

    يقود المنتخب الأسترالي من الخلف الحارس الخبير ماثيو رايان وهو صمام الأمان والقلب النابض للفريق.

    يمتلك رايان مسيرة احترافية طويلة وعريضة في الملاعب الأوروبية حيث لعب في الدوري الإنجليزي والإسباني والهولندي وتلك الخبرة الكبيرة تجعله القائد الفعلي للاعبين داخل الملعب وتثق فيه الجماهير كثيرًا لحماية العرين أمام أقوى مهاجمي العالم في المونديال الحالي.


  • موهبة تستحق المتابعة


    تتجه جميع الأنظار حاليًا نحو الجوهرة الشابة نيستوري إيرانكوندا لاعب بايرن ميونخ السابق وواتفورد الحالي الذي ولد في معسكر للاجئين ليصبح الآن الأمل الأول للكرة الأسترالية.

    يبلغ إيرانكوندا من العمر 20 عامًا في المونديال الحالي ويمتاز بسرعة خرافية تتخطى 36 كيلومترًا في الساعة وقوة تسديد مرعبة من المسافات البعيدة تجعله كابوسًا حقيقيًا لأي خط دفاع ويمثل النسخة العصرية من طائر الإيمو في الاختراق والسرعة.


  • حظوظ أستراليا في البطولة

    تدخل أستراليا المسابقة وهي تعتمد بشكل أساسي على التنظيم الدفاعي الصارم والروح القتالية العالية التي تميز الفريق دائمًا.

    وضعت القرعة الكنغر في مجموعة متوازنة مع تركيا وأمريكا وباراجواي تجعله يمتلك حظوظًا نسبية للعبور إلى دور 32 إذا نجح المدرب في استغلال السرعات الخرافية للشاب إيرانكوندا وخبرة الحارس رايان في التعامل مع المباريات الكبيرة وتفادي الأخطاء التكتيكية البسيطة.



