أستراليا والبرازيل | نموذج كلوب لم يلفت نظر أنشيلوتي: شارة القيادة خدعت رافينيا فسقط.. وفينيسيوس يُثبت شائعات الاستبدال وينفيها!

جسد فينيسيوس جونيور في هذه المواجهة تناقضًا صارخًا فسر حالة الجدل المحيطة به مؤخرًا.
انطلقت المباراة وهو يثبت عمليًا كل النظريات الساخرة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود لاعب بديل لا يشبه نجم ريال مدريد الحقيقي، وظهر تائهًا، مرتبكًا، وفاقدًا لأبسط مهارات السيطرة على الكرة، وأهدر فرصة لا تضيع في الدقيقة التاسعة عشرة عندما تعثر في الكرة بمفرده داخل المنطقة.
لكن مع مطلع الشوط الثاني، تحول فينيسيوس إلى نسخته المدريدية المعتادة ليرد بحزم على كل المشككين.
صنع الهدف الثالث بتمريرة ذكية مهدت طريق الشباك لجيماريش، قبل أن ينفجر بمهارة فردية كلاسيكية توغل بها من الرواق الأيسر ليحصل على ركلة جزاء ترجمها بنفسه مسجلًا الهدف الرابع، قبل أن يغادر الميدان في الدقيقة الواحدة والثمانين تاركًا رسالة واضحة بأن حضوره الحاسم لا يزال قائمًا رغم تذبذب البدايات.