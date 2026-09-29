أستراليا والبرازيل | نموذج كلوب لم يلفت نظر أنشيلوتي: شارة القيادة خدعت رافينيا فسقط.. وفينيسيوس يُثبت شائعات الاستبدال وينفيها!

حقق منتخب البرازيل فوزًا مثيرًا على مضيفه منتخب أستراليا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الدولي الثاني الذي جمع بينهما على ملعب بريزبان، بعد أيام قليلة من تعادلهما بهدف لمثله في تاونزفيل.

وتناوب على تسجيل رباعية السيليساو فاندرسون ورافينيا وبرونو جيماريش وفينيسيوس جونيور، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض أليساندرو سيركاتي وكونور ميتكالف.