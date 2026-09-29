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علي رفعت

أستراليا والبرازيل | نموذج كلوب لم يلفت نظر أنشيلوتي: شارة القيادة خدعت رافينيا فسقط.. وفينيسيوس يُثبت شائعات الاستبدال وينفيها!

فقرات ومقالات
أستراليا ضد البرازيل
أستراليا
البرازيل
المباريات الودية
كارلو أنشيلوتي
رافينيا

بين عناد تكتيكي دفع ثمنه رافينيا بإصابة عضلية مبكرة، وشوطين متناقضين أثبت فيهما فينيسيوس جونيور شائعات استبداله ثم نسفها بفاعلية حاسمة، خرجت البرازيل بانتصار عريض على أستراليا لم يحجب عمق الأزمة الفنية.

حقق منتخب البرازيل فوزًا مثيرًا على مضيفه منتخب أستراليا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الدولي الثاني الذي جمع بينهما على ملعب بريزبان، بعد أيام قليلة من تعادلهما بهدف لمثله في تاونزفيل. 

وتناوب على تسجيل رباعية السيليساو فاندرسون ورافينيا وبرونو جيماريش وفينيسيوس جونيور، بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض أليساندرو سيركاتي وكونور ميتكالف.

  • imago-sport-1082718085.jpgBrazil Photo Press

    عناد أنشيلوتي وتجاهل نموذج كلوب

    أصر الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الزج بأهم أسلحته فينيسيوس ورافينيا وجيماريش أسلحته الهجومية الثقيلة رغم حالة الإنهاك البدني والسفر الشاق عبر القارات. 

    كان بإمكان مدرب السامبا استلهام تجارب ناجحة مثل أسلوب يورجن كلوب أو التجربة الألمانية التي اعتمدت قوائم منفصلة في التوقف الحالي، وتوزيع الجهد عبر إراحة الركائز الأساسية أمام أستراليا وتجهيزهم للاختبارات التالية. 

    هذا التجاهل كشف رعبًا واضحًا من الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي حاصرت الفريق بعد التعثر الأول، ففضل التضحية بالسلامة الجسدية لنجومه مقابل حصد فوز ودي يحميه من نيران النقد في الصحافة البرازيلية.


  • فخ الشارة وسقوط رافينيا في الشوط الأول

    عاش رافينيا ليلة درامية حملت مذاق المجد والألم في آن واحد، منح أنشيلوتي جناح برشلونة شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته لتعزيز ثقته ومكانته، وبدا أن اللاعب استجاب سريعًا للمسؤولية بتسجيل هدف التعادل الثاني من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

    غير أن بريق الشارة تحول سريعًا إلى فخ استنزف طاقته، إذ لم يتحمل جسده المنهك نسق الركض والالتحامات، ليسقط فريسة لآلام عضلية في الفخذ الأيمن أجبرته على الخروج بين الشوطين. 

    ترك رافينيا مقعده للمهاجم الشاب إندريك، وسلم الشارة لزميله برونو جيماريش، في مشهد جسد ضريبة الإصرار على استنزاف العناصر المرهقة دون مبرر منطقي.


  • imago-sport-1083958594.jpgAAP

    فينيسيوس يثبت شائعات الاستبدال وينفيها 

    جسد فينيسيوس جونيور في هذه المواجهة تناقضًا صارخًا فسر حالة الجدل المحيطة به مؤخرًا.

    انطلقت المباراة وهو يثبت عمليًا كل النظريات الساخرة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود لاعب بديل لا يشبه نجم ريال مدريد الحقيقي، وظهر تائهًا، مرتبكًا، وفاقدًا لأبسط مهارات السيطرة على الكرة، وأهدر فرصة لا تضيع في الدقيقة التاسعة عشرة عندما تعثر في الكرة بمفرده داخل المنطقة. 

    لكن مع مطلع الشوط الثاني، تحول فينيسيوس إلى نسخته المدريدية المعتادة ليرد بحزم على كل المشككين. 

    صنع الهدف الثالث بتمريرة ذكية مهدت طريق الشباك لجيماريش، قبل أن ينفجر بمهارة فردية كلاسيكية توغل بها من الرواق الأيسر ليحصل على ركلة جزاء ترجمها بنفسه مسجلًا الهدف الرابع، قبل أن يغادر الميدان في الدقيقة الواحدة والثمانين تاركًا رسالة واضحة بأن حضوره الحاسم لا يزال قائمًا رغم تذبذب البدايات.


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  • بيت القصيد

    تجاوزت البرازيل عقبة أستراليا برباعية خادعة غطت على ارتباك دفاعي واضح وتخبط إداري في إدارة طاقات اللاعبين. 

    الانتصار في بريزبان منح أنشيلوتي متنفسًا رقميًا، لكنه كلف الفريق إصابة أحد أهم قادته الجدد في مستهل دورة التحضير للاستحقاقات الكبرى.

    التحدي الحقيقي أمام السيليساو لا يرتبط بالفوز في مباريات ودية بأهداف فردية وتوهج متقطع من فينيسيوس، بل بقدرة المدرب الإيطالي على حماية نجومه من الاحتراق البدني والتخلي عن الحسابات الضيقة لصالح بناء منظومة جماعية مستدامة لا تسقط تحت وطأة أول هجمة مرتدة.


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