في مقابلة مع قناة «سفيري تي في» على هامش مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم بين المنتخب السويدي وأوكرانيا (3-1)، أعرب باردجي بوضوح عن استيائه من وضعه في صفوف الفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب هانسي فليك، بل وطالب صراحةً بمزيد من وقت اللعب.
ترجمه
"أستحق أن ألعب أكثر!" لاعب برشلونة الجديد ينتقد هانسي فليك
"أنا صبور، لكن بصراحة أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر"، قال: "لست راضياً تماماً، لكن هكذا هي كرة القدم. أحترم اللاعبين الذين انضموا إلى التشكيلة منذ فترة طويلة، فهم زملائي في الفريق. أعرف قدراتي، ولدي ثقة كبيرة بنفسي."
وكان باردجي، البالغ من العمر 20 عاماً، قد انتقل في الصيف من نادي كوبنهاغن إلى برشلونة مقابل 2.5 مليون يورو، حسبما تردد، لكنه كان قد تلقى أيضاً عروضاً قوية من نادي شتوتغارت. لكنه الآن، في موسمه الأول تحت قيادة فليك، غالباً ما يجلس على مقاعد البدلاء، أو يدخل في الدقائق الأخيرة كبديل.
في الدوري الإسباني، لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى أربع مرات حتى الآن، لكنه تمكن من إقناع الجميع في واحدة منها على الأقل. في الفوز الكبير 5-3 الذي حققه الكتالونيون على ريال بيتيس في ديسمبر، سجل هدفاً وصنع آخر. وبصرف النظر عن تمريرة حاسمة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، فإن هذه هي نقاطه الوحيدة حتى الآن.
- AFP
يُقال إن فليك قد منع رحيل باردجي
كانت هناك تكهنات في فصل الشتاء حول احتمال إعارة الجناح الأيمن، لكن يُقال إن فليك نفسه أصر آنذاك على بقائه للحفاظ على تماسك تشكيلة الفريق الكتالوني.
في بداية العام، كان فليك قد أشاد بباردجي بشكل كبير. "أنا راضٍ جدًا عنه. إنه ممتاز، كلما منحته الثقة"، قال آنذاك. لكن رضا فليك لم ينعكس فعليًا في دقائق اللعب. في 22 مباراة، لعب باردجي 615 دقيقة فقط على أرض الملعب. لكن المشكلة الكبرى التي يواجهها الشاب السويدي لا تكمن في فليك، بل في لامين يامال.
فباردجي يلعب في المركز الذي يشغله حالياً ربما أكبر موهبة في كرة القدم العالمية. وعلى الرغم من بعض مشاكل الإصابة في النصف الأول من الموسم، فإن يامال هو مرة أخرى العمود الفقري لهجوم برشلونة. في 40 مباراة رسمية، سجل هذا اللاعب الاستثنائي البالغ من العمر 18 عاماً 21 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة.
كان لا يمكن إيقافه في المباريات الأخيرة، خاصة في دوري أبطال أوروبا (3 أهداف و2 تمريرات حاسمة في آخر 3 مباريات)، بينما لم يشارك باردجي في دوري الأبطال على الإطلاق وجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في ثلاث مباريات متتالية.
- Getty Images
قدم باردجي مع المنتخب السويدي أداءً كارثياً في تصفيات كأس العالم، لكنه لا يزال يحدوه الأمل
وهو المصير الذي لحق به الآن مع المنتخب السويدي أيضًا. ففي الفوز 3-1 على أوكرانيا في نصف نهائي التصفيات، حظي أنتوني إيلانغا بالأفضلية في الجانب الأيمن. فهل سيتغير هذا الوضع في المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل ضد بولندا وزميله في المنتخب روبرت ليفاندوفسكي؟ هذا أمر مشكوك فيه.
كان باردجي قد خاض أولى خطواته مع المنتخب الأول خلال تصفيات كأس العالم التي أخفقت فيها السويد تمامًا. في المجموعة ب مع سويسرا وكوسوفو، تعرضت "تري كرونور" لإحراج شديد ولم تحصد سوى نقطتين. فقط لأن السويد نجحت في الفوز بالمجموعة والصعود إلى الدوري C في دوري الأمم 2024، لا يزال بإمكانها أن تأمل في الحصول على تذكرة إلى كأس العالم عبر التصفيات.
روني باردجي: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة نادي كوبنهاغن 84 15 1 نادي برشلونة 22 2 4