Netherlands WC 26 kit Nike
Renuka Odedra

ترجمه

أزياء منتخب هولندا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي، الزي الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

الكشف عن أطقم منتخب هولندا لعام 2026 - من نسخة جديدة من اللون البرتقالي الشهير إلى طقم خارجي جديد أنيق.

وصلت أطقم منتخب هولندا لكأس العالم 2026، وهي تُشيد بالتأثير الذي أحدثه كرة القدم الهولندية على هذه الرياضة. 

اللون البرتقالي في كأس العالم يرمز دائمًا إلى هولندا، وقد أطلقت Nike مجموعات ملابس جديدة للمنتخب الوطني للعب داخل وخارج البلاد. مستوحاة من الثقافة الوطنية للتجريب والابتكار، تعكس المجموعة إيمان الهولنديين بأن كرة القدم. من "كرة القدم الشاملة" إلى التكتيكات الحديثة، أعاد التأثير الهولندي تشكيل اللعبة من خلال الأفكار بدلاً من الحجم. 

تحتفي لغة التصميم بالوضوح والتوازن والتقدم — ممثلةً اتحادًا يتميز بالفضول والإبداع والتفكير المستقبلي. 

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أطقم هولندا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

    الزي الرسمي للهولندا

    يُعيد الزي الرسمي للهولندا تصور اللون البرتقالي الأيقوني من خلال تعزيزه بدلاً من إعادة ابتكاره. صُمم هذا الزي ليكون مرئياً من مسافة بعيدة، ويقدم أكثر تعبير حيوي عن اللون البرتقالي الهولندي حتى الآن. ويضفي شعار الاتحاد المبتكر ذو التصميم العدسي حركة وعمقاً، حيث يتغير مظهره مع تحرك اللاعبين على أرض الملعب. الزي الرسمي مميز ولا لبس فيه، وهو ينبض بالحيوية ويجسد الفخر الهولندي.

    الزي الخارجي لمنتخب هولندا

    تستحضر الزي الخارجي الإطلالة التاريخية للهولنديين باللون الأبيض بالكامل. مستوحى من التدرجات اللونية الدقيقة، يمتد تدرج برتقالي أفقي عبر الزي، رمزاً للتجريب والدقة. ويؤكد الشعار العدسي الكبير والمركزي على الابتكار كهوية مميزة. وتعكس الخطوط البسيطة والتوازن الهندسي مبادئ التصميم الهولندي، بينما تشير إلى مستقبل تقدمي.

