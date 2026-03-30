Renuka Odedra

أزياء منتخب أستراليا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي، الزي الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

الكشف عن أزياء منتخب أستراليا لعام 2026 - من تكريم التقاليد إلى الألوان الزاهية التي ترمز إلى المستقبل

وصلت أطقم منتخب أستراليا لكأس العالم 2026، وهي تُشيد بتراث كرة القدم الأسترالي. 

تستلهم مجموعة أزياء أستراليا لعام 2026 من "Iconic Australia"، وهي احتفال بمرور عقدين على الساحة العالمية وإشارة نحو المستقبل. تحقق المجموعة التوازن بين التراث والتقدم، وتكرّم اللحظات التي شكّلت كرة القدم الأسترالية، بينما تحتضن جيلاً جديداً من الإيمان والطموح. 

تعكس لغة التصميم الثقة من خلال الاستمرارية، حيث تدمج الماضي والمستقبل في تعبير واحد متماسك. انطلاقاً من مفهوم الحملة "Mission to Wreck"، تعكس المجموعة عقلية واثقة وموجهة نحو المستقبل بينما تستعد أستراليا لما ينتظرها.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن أزياء منتخب أستراليا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

    الزي الرسمي لأستراليا

    تستمد الزي الرسمي للمنتخب الأسترالي إلهامه مباشرة من الزي الأيقوني الذي ارتدته أستراليا عام 2006 ومن حقبة "توتال 90" الأسطورية من نايكي. وقد تم إضفاء حيوية جديدة على اللونين الأصفر والأخضر التقليديين من خلال تصميم عصري، بما في ذلك شورت أخضر متدرج يضفي حركة وعمقاً. ويكرّم هذا الزي مسيرة كرة القدم الأسترالية، مع تعزيز حضورها المستمر على أعلى المستويات.

    الزي الخارجي لمنتخب أستراليا

    استلهم تصميم الزي الخارجي من شروق الشمس الأسترالي، ليجسد الزخم التقدمي وإمكانية دفع كرة القدم الأسترالية نحو المستقبل. ويجسد التدرج اللوني بين اللون المرجاني والأخضر الداكن الطاقة والتقدم، بينما يضفي شعار الاتحاد المصمم بتقنية عدسية حركة ثلاثية الأبعاد.

