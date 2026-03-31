أزياء منتخب البرازيل لكأس العالم 2026: الزي الرسمي، الزي الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

وصلت أطقم منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، وكالعادة، لا يعبث منتخب "السيليساو" في هذا الأمر.

مع خمس نجوم على صدورهم وتاريخ عريق إلى جانبهم، تكون التوقعات دائمًا عالية للغاية عندما يتعلق الأمر بمظهر البرازيل على أكبر مسرح. استجابت Nike من خلال المزج بين التقاليد والابتكار، لتقدم قميصًا محليًا يظل وفياً لألوان كرة القدم الأكثر شهرة، إلى جانب طقم خارجي جريء يحمل علامة Jordan التجارية ويدفع الأمور في اتجاه جديد.

من الإشارات الخفية إلى عام 1970 إلى أحد أكثر التصاميم البديلة جاذبية في البطولة، أصبحت مجموعة البرازيل لعام 2026 موضوعًا للحديث بالفعل.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أزياء البرازيل لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

