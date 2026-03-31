تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أزياء منتخب البرازيل لكأس العالم 2026: الزي الرسمي، الزي الاحتياطي، تواريخ الإصدار والأسعار

الكشف عن أزياء منتخب البرازيل لعام 2026 - اللون الأصفر الأيقوني يلتقي بتصميم «جوردان ريفولوشن» الجريء.

وصلت أطقم منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، وكالعادة، لا يعبث منتخب "السيليساو" في هذا الأمر.

مع خمس نجوم على صدورهم وتاريخ عريق إلى جانبهم، تكون التوقعات دائمًا عالية للغاية عندما يتعلق الأمر بمظهر البرازيل على أكبر مسرح. استجابت Nike من خلال المزج بين التقاليد والابتكار، لتقدم قميصًا محليًا يظل وفياً لألوان كرة القدم الأكثر شهرة، إلى جانب طقم خارجي جريء يحمل علامة Jordan التجارية ويدفع الأمور في اتجاه جديد.

من الإشارات الخفية إلى عام 1970 إلى أحد أكثر التصاميم البديلة جاذبية في البطولة، أصبحت مجموعة البرازيل لعام 2026 موضوعًا للحديث بالفعل.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أزياء البرازيل لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

    الزي الرسمي للبرازيل

    لا يُعبث مع الكلاسيكيات - وهذا ما لم تفعله البرازيل. إنها تطور راقي أكثر منه إعادة تصميم، وهو بالضبط ما تتوقعه من القميص الأكثر شهرة في عالم كرة القدم.

    يحتفظ القميص الرئيسي لعام 2026 باللون الأساسي "الأصفر الكناري" الشهير، مع تفاصيل خضراء وشورت أزرق، ليحافظ على المظهر الذي ميز كرة القدم في كأس العالم على مدى أجيال.

    لكن Nike أضافت لمسات عصرية. يظهر رسم خفيف مستوحى من العلم البرازيلي المشوه على كامل القماش، بينما تضفي اللمسات الخضراء الأكثر إشراقًا على الجوانب والكتفين على القميص مظهرًا أكثر حدة وعصرية.

    كما توجد إشارات إلى التاريخ في جميع أنحاء القميص. تستمد لوحة الألوان والتفاصيل الإلهام من الفريق الأسطوري لعام 1970، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم الفرق في التاريخ.

    الزي الخارجي للبرازيل

    صُمم هذا الزي الخارجي بالتعاون مع علامة «جوردان براند» - في سابقة هي الأولى من نوعها للبرازيل في كأس العالم - ليقدم هوية جديدة وجريئة.

    يتميز القميص بقاعدة زرقاء لافتة للنظر مع رسومات متداخلة ومتعرجة وخطوط متدرجة، مما يخلق نمطًا ديناميكيًا وشبه تجريدي على الجزء الأمامي. وتبقي التفاصيل الصفراء والألواح الجانبية ذات اللون الأزرق المائي القميص متجذرًا في الألوان التقليدية للبرازيل، في حين صُمم المظهر العام ليعكس الطاقة والحركة والإبداع على أرض الملعب.

    كما يميل المفهوم إلى طابع أكثر عدوانية، حيث تستلهم بعض إصدارات التصميم من الطبيعة وهوية البرازيل الهجومية "الخطيرة". إنه قطعة مميزة، وواحدة من أكثر الأزياء التي تم الحديث عنها في دورة 2026 بأكملها.

