"لن يرتدي قميص الفريق مجددًا".. أزمة حمد الله وكاراسكو تشعل الشباب قبل مواجهة النصر والبليهي يتدخل!





وبدأت القصة عندما حصل الفريق على خطأ خارج حدود منطقة الجزاء وتقدم كاراسكو لتسديد الكرة بصفته المسدد الأول في الفريق لكن حمد الله اتجه مسرعًا وخطف الكرة وقرر منحها لزميله جوش برانهويل في مشهد أثار الاستغراب.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامجه التلفزيوني عن تفاصيل الحادثة مؤكدًا أن كاراسكو حاول تسديد الكرة مرة أخرى لكن المهاجم المغربي منعه من ذلك وقال له: "اترك الكرة لبرانهويل"، ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى بين الثنائي حيث شهد الموسم الحالي عدة خلافات بينهما.



