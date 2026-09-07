أزمة بالوجون تتصاعد.. بلجيكا تسحب دعمها لإنفانتينو وتطالب الفيفا بتفسيرات عاجلة

وجهت رئيسة الاتحاد البلجيكي، باسكال فان دام، انتقادات لاذعة لطريقة التعامل مع الموقف، معربة عن إحباطها من غياب التواصل من جانب الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. ولا يزال الاتحاد عازماً على الضغط من أجل الحصول على توضيح أكبر.

وصرحت فان دام، وفقاً لما نقلته شبكة "بي بي سي": "بعد مرور شهرين على الأحداث، لا تزال أسئلتنا بلا إجابة. نظراً لأهمية الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية، فإننا نطلب التفسيرات اللازمة، ونأمل في الوقت ذاته استكشاف مكامن التحسين الممكنة للعمليات الحالية، بحيث يتم التعامل مع الحالات المشابهة بطريقة واضحة ومتسقة وفعالة في المستقبل".

كما سلطت رئيسة الاتحاد البلجيكي الضوء على ضرورة وجود حوكمة قوية في جميع مفاصل اللعبة، مضيفة: "نحن باقون، بالتعاون مع اليويفا والاتحادات القارية والأهلية الأخرى، على التزامنا بالشفافية في صنع القرار، والحوكمة القوية، والإجراءات الواضحة. ونظل منفتحين على التعاون البناء، لما فيه مصلحة الثقة والنزاهة ومستقبل كرة القدم".