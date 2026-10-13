أزمة أمنية تهدد البطولة الأكبر.. استراليا تحاصر الاتحاد الآسيوي بالأسئلة بشأن كأس آسيا!

فتحت الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض باب التساؤلات واسعًا حول مصير نهائيات كأس آسيا المقررة في شهر يناير المقبل، وسط حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط الرياضية الدولية بشأن سلامة الوفود والمنتخبات المشاركة وجاهزية الملاعب لاستقبال الحدث القاري المرتقب.
وجاء هذا التصعيد الأمني بعد أن أدت الضربات التي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها إلى وقوع خسائر بشرية وإصابات، إلى جانب تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار العاصمة، مما ألقى بظلال قاتمة على الخطط التنظيمية للبطولة قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد انطلاقها، ووضع الاتحادات الوطنية المشاركة في حالة استنفار شامل لدراسة المخاطر.