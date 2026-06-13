أزمة المونديال.. الفيفا يجبر مصر على تعديل قميصها قبل مواجهة بلجيكا

لم تقتصر مطالب الفيفا على إزالة النجوم فحسب، بل شملت أيضًا تعديلًا إلزاميًا آخر يتعلق بلون الأرقام المطبوعة على ظهور اللاعبين. اعتاد المنتخب المصري لسنوات طويلة على استخدام اللون الذهبي في كتابة الأرقام، وهو تصميم يضفي طابعًا مميزًا جدًا. ومع ذلك، رأت اللجان التابعة للفيفا أن هذا اللون يعيق وضوح الرؤية خلال البث. وأكد الاتحاد في بيانه: "كما طلب الفيفا تعديل لون أرقام القمصان لتكون بيضاء بدلًا من الذهبية، بهدف تحسين الرؤية. هذا ليس مفاجأة وكنا على علم بذلك بالفعل قبل البطولة". يعكس هذا التعديل الإجباري حرص المنظمين على تقديم أفضل تجربة بصرية للمتابعين حول العالم وتسهيل مهمة المعلقين لتمييز اللاعبين بوضوح تام.