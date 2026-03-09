أزمة العراق: إفلاس شركات وعواصف بحرية وظروف سياسية.. قصص أغرب من الخيال منعت العرب من منصات المونديال!

لم يكن النحس دائمًا وليد الصدفة بل كان في بعض الأحيان قرارًا واعيًا للدفاع عن الحقوق الرياضية المهدرة.

ففي عام 1966 شهدت الساحة الكروية أكبر انسحاب جماعي في تاريخ كأس العالم حين قررت 15 دولة أفريقية بينها مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا مقاطعة البطولة التي استضافتها إنجلترا.

جاء هذا الموقف الحاسم احتجاجًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح قارات أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مقعدًا واحدًا مشتركًا فقط وهو ما اعتبره العرب والأفارقة إهانة فنية وظلمًا صارخًا لا يتماشى مع نمو اللعبة في في المنطقة.

ورغم أن هذا القرار حرم أجيالًا ذهبية من الظهور في المحفل العالمي إلا أن هذه الوقفة التاريخية هي التي أجبرت المسؤولين الدوليين لاحقًا على منح أفريقيا مقعدًا مستقلًا بداية من دورة عام 1970 ليتحول النحس الاختياري إلى انتصار إداري بعيد المدى.