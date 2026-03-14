Goal.com
مباشر
Juventus A v Juventus B - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

ترجمه

أريفابيني: "يوفنتوس، تجديد عقد سباليتي. حلم انضمام دوناروما إلى صفوف البيانكونيري. وبشأن فلاهوفيتش..."

الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس يتحدث: "دوسان، لوكاتيلي، بريمر، غاتي، جميعهم تم التعاقد معهم خلال فترة إدارتي"

موريزيو أريفابيني، الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس والمدير الفني السابق لفريق فيراري، يتحدث إلى صحيفة «غازيتا ديلو سبورت». خلال فترة عمله مع يوفنتوس، كان أكبر صفقة انتقالات حققها أريفابيني هي ضم دوسان فلاهوفيتش، الذي تم التعاقد معه من فيورنتينا مقابل 70 مليون يورو. وتبدأ المقابلة بالحديث عن اللاعب الصربي، ونورد هنا أبرز ما جاء فيها.

هل ما زلت فخوراً بصفقة فلاهوفيتش أم أن الشكوك بدأت تراودك؟ 

"كانت هذه الصفقة التي يجب القيام بها، وقد وافق مجلس الإدارة على الاستثمار. ما زلت فخوراً بفلاهوفيتش. يذكرني دوسان بفيرستابين في تصميمه، وبلكلير في مثابرته وإنسانيته. ما زلت أراسل فلاهوفيتش لأعبر له عن صداقتي وأشجعه. وأنا لست من النوع الذي يمدح كثيراً".

أخبرنا برسالة.

"دوسان، اقتنع بأنك لكي تكون لاعباً كبيراً عليك أن تضع نفسك في خدمة الفريق". قبل التوقف، أثبت ذلك مع سباليتي. لا أعرف إن كان سيصل يوماً إلى 30 هدفاً، لكن مع الدعم المناسب يمكنه الاقتراب من القمة".

ألم يمزح معك فلاهوفيتش أبداً؟ 

"دوسان صربي، وهو شخص صارم: لا يوجد مجال للمزاح. في المقابل، ماكيني... كنت أمزح مع ويستون بشأن ملابسه. ذات يوم، ذهبت إلى الملعب مرتديًا سترة برتقالية بدون أكمام. ماكيني نظر إليّ بنظرة قاتلة وقال: "من سيقوم بإنقاذنا في الماء اليوم؟". أنا سعيد بتجديد عقده، فهو يستحق ذلك: ويستون شخص قوي".

فلاهوفيتش أبدى استعداداً لتجديد العقد: هل أنت متفاجئ؟ 

"دوسان لاعب قوي وعودته من الإصابة ستكون مهمة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. لكن لا يوجد لاعب واحد يمكنه أن يقودك إلى الهدف بمفرده. أشعر بالفخر لرؤية لاعبين أساسيين مع سباليتي مثل لوكاتيلي وبريمر وغاتي: جميعهم لاعبون اشتريناهم أنا وشيروبيني".

  • وقد وصل يلدز أيضًا إلى تورينو في عام 2022، كلاعب حر وتحت إدارتكم... 

    "لا أستحق أي فضل في ذلك. كان شيروبيني ومساعدوه مقتنعين تمامًا به. يتمتع يلدز بالرقي والولاء للنادي: أتمنى له أن يحقق مع يوفنتوس ما حققه هاميلتون في مسيرته".

    هل سيفوز جون إلكان بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس أم ببطولة العالم للسائقين مع هاميلتون أو لوكلير؟ 

    "أتمنى أن يحقق كلاهما ذلك في أقرب وقت ممكن. يوفر إلكان كل الموارد المالية الممكنة، ثم يتعين على الفرق القيام بالعمل. لن يتخلى جون عن يوفنتوس، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة. بالنسبة له، إنها قيمة تتجاوز مجرد الأعمال التجارية".

    هل لديك حلم في سوق الانتقالات؟ 

    "دوناروما في يوفنتوس".

    هل ستجدد عقد سباليتي؟ 

    "نعم. إنه شخص مدروس، وهو يبني يوفنتوس ويغرس الوعي في اللاعبين".

    لقد عشت سنوات صعبة بسبب قضايا يوفنتوس: في النهاية تمت تبرئتك. هل شعرت بالخوف؟ 

    "شعرت بالغضب أكثر من التشكيك في نزاهتي وأخلاقيات عملي. لكنني آمنت دائماً بالعدالة وكنت على حق". 

الدوري الإيطالي
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
0